Bývalý vedoucí obory Březka odmítl obžalobu z týrání zvířat
"Necítím se vinen. S obžalobou nesouhlasím," řekl Beníček. V oboře měl sklopce, do kterých chytal predátory. Uvedl, že se musel starat o chov a bezpečí několika zvířat v oboře - divokého králíka, daňka či krocana. Do pastí se kromě lišek nebo kun chytaly i kočky. Myslivecký hospodář pak podle své výpovědi vyhodnotil, zda to je dobře udržovaná domácí kočka nebo kočka toulavá.
Toulavé zvíře Beníček podle své výpovědi zabil. Považuje se za predátora. Způsob zabití by podle něj měl být takový, aby smrt nastala co nejrychleji a nezpůsobila další bolest. Ideální je výstřel na hlavu, krk nebo hrudník. "To je ten ideální případ, jak to mělo být. A tak jsem se o to i snažil," uvedl bývalý vedoucí obory Březka.
Muž dále uvedl, že se domácí kočky snažil vyhnat z klecí zpět do přírody směrem od zvířat, které choval. Již se mu ale stalo, že se zvíře bránilo a chtělo ho pokousat a poškrábat. Proto kočky klackem posouval na stranu sklopce dál od dvířek. Odmítl však odpovědět státnímu zástupci na to, co se s kočkami, které na videozáznamu šťouchal klackem, nakonec stalo.
Znalec posoudil chování Beníčka jako bezcitné a bolestivé. Muž podle něj nezastřelil kočku rychle. "Smrt nastala pomalu za trýznivých podmínek," řekl. K posouzení měl však pouze videozáznamy. "Intenzita byla brutální," uvedl také o případech, kdy myslivecký hospodář šťouchal zvířata klackem. Již odchycení do sklopců bylo podle znalce pro ně fyzicky bolestivé a psychicky stresující.
Podle dřívějších informací médií trápil Beníček na videozáznamech i tchoře. Kriminalisté incident původně vyhodnotili jako přestupek. Po vrácení případu státními zástupci nakonec muže obvinili z týrání.
Obora patří Výzkumnému ústavu lesního hospodářství a myslivosti, jehož zřizovatelem je ministerstvo zemědělství. Beníček už v ní nepracuje. Hlavní líčení bude u Okresního soudu Praha-východ pokračovat v září.
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