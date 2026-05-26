https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/celnici-na-sardinii-nasli-u-francouzky-asi-40-kilogramu-pisku-oblazku-a-musli
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Celníci na Sardinii našli u Francouzky asi 40 kilogramů písku, oblázků a mušlí

26.5.2026 04:32 (ČTK)
Diskuse: 1
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
U francouzské turistky odjíždějící ze Sardinie bylo objeveno přibližně 40 kilogramů písku, oblázků a mušlí. Zatímco nález bude v nejbližších dnech vrácen na pláž, 69leté ženě hrozí pokuta od 500 do 3000 eur (od 12 000 do 72 000 Kč), napsala s odvoláním na italské celní úřady agentura APA. Odnášení písku, oblázků a mušlí z pláží zakazuje zákon z roku 2017.
 
Celníci objev učinili při kontrole v přístavu Porto Torres na severu Sardinie poté, co se turistka po dovolené chystala nastoupit na trajekt směřující do jihofrancouzského Toulonu. Jemný písek a bílé kamínky pocházely podle vyšetřovatelů z pláže Le Saline u Stintina na severozápadním cípu ostrova.

Krádeže písku a oblázků, zejména ze strany turistů, jsou na Sardinii velkým problémem. Mušle i písek si návštěvníci odnášejí jako suvenýry, čímž podle agentury poškozují životní prostředí. Vysoké pokuty tomu proto mají zabránit. "Ačkoli se odnášení písku z pláží může zdát neškodné, pro křehký pobřežní ekosystém ostrova je smrtelné," zdůraznily úřady, které v létě na nejznámějších plážích zpřísňují kontroly.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Dešťové kapky na dubovém listu Foto: Depositphotos Francouzské úřady pokácely starý dub, který pamatoval ještě krále Ludvíka XIV. Plod mandloně Foto: Maria Eklind Flickr Francouzští zemědělci oživují tradici pěstování mandlí Elektrárna ve francouzském Gardanne Foto: François Schwarz Flickr Elektrárna ve Francii ze skupiny EPH přešla na biomasu, ekologové to kritizují

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (1)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

MZ

Miloš Zahradník

26.5.2026 09:06
Neslo by to vyfotit? Ten lup v pytli :) At to da radny odstrasujici priklad!
A budou se prohledavat i domy navrativsich se turistu? (I jejich zahrady, pudy a sklepy? Kdyz tak to svedu na nese predky, nas dum je dostatecne stry..) Jasne, vseho s mirou. Aktivity jako sbirani kamenu ci vytvareni herbaru - oboje jsem jako skolak s velkym zajmem delal - mohou byt devastujici v pripade, kdy pocet sberatelu presahne unosnou miru. Delat herbar z kopriv neni zajimave
A k tehle vybagrovane hro,ade se vypravim nekdy s vnuky, znalci toho kraje snadno urci, odkud to je :) https://photos.app.goo.gl/jMyisCgzL8oryTqr8
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist