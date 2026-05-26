Celníci na Sardinii našli u Francouzky asi 40 kilogramů písku, oblázků a mušlí
26.5.2026 04:32 (ČTK)
Krádeže písku a oblázků, zejména ze strany turistů, jsou na Sardinii velkým problémem. Mušle i písek si návštěvníci odnášejí jako suvenýry, čímž podle agentury poškozují životní prostředí. Vysoké pokuty tomu proto mají zabránit. "Ačkoli se odnášení písku z pláží může zdát neškodné, pro křehký pobřežní ekosystém ostrova je smrtelné," zdůraznily úřady, které v létě na nejznámějších plážích zpřísňují kontroly.
Online diskuse
Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy.
Všechny komentáře (1)
MZ
Miloš Zahradník26.5.2026 09:06
Neslo by to vyfotit? Ten lup v pytli :) At to da radny odstrasujici priklad!Odpovědět
A budou se prohledavat i domy navrativsich se turistu? (I jejich zahrady, pudy a sklepy? Kdyz tak to svedu na nese predky, nas dum je dostatecne stry..) Jasne, vseho s mirou. Aktivity jako sbirani kamenu ci vytvareni herbaru - oboje jsem jako skolak s velkym zajmem delal - mohou byt devastujici v pripade, kdy pocet sberatelu presahne unosnou miru. Delat herbar z kopriv neni zajimave
A k tehle vybagrovane hro,ade se vypravim nekdy s vnuky, znalci toho kraje snadno urci, odkud to je :) https://photos.app.goo.gl/jMyisCgzL8oryTqr8
