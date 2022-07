Česká společnost ornitologická chce vytvořit minimálně dalších devět ptačích parků

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Jaroslav Zanat / Jaroslav Zanat / Česká společnost ornitologická

Česká společnost ornitologická (ČSO) plánuje v příštích 20 letech vybudovat minimálně dalších devět ptačích parků, kde chce lidem zpřístupnit bohatství přírody. Zatím má společnost čtyři parky, celkem jich tedy má být minimálně 13, jeden v každém kraji kromě Prahy. V parku Kosteliska se například objevil vzácný orlík krátkoprstý, který se v ČR běžně nevyskytuje, řekl ředitel společnosti Zdeněk Vermouzek.

V ČR jsou už čtyři ptačí parky. Kolem 15 let funguje ptačí park Josefovské louky u Jaroměře ve východních Čechách, v roce 2020 přibyly další tři, a to Mnišské louky u České Lípy, Kosteliska u Dubňan na jižní Moravě a Malá Lipová u Přerova. "Vytipujeme biologicky zajímavé území, vykoupíme ho od původních vlastníků z prostředků, které máme z 90 procent darované od soukromých osob a lidí. Dávají nám od stokorun po statisíce korun," uvedl Vermouzek. Zapojit chce i firmy.

Ornitologové jsou schopní ročně vybrat kolem pěti milionů korun. Za deset let investovali zhruba 13 milionů a další investice plánují. "Do roku 2042 chceme mít v každém kraji kromě Prahy fungující ptačí park. Zájem o obnovu přírody zase roste, vidíme to s množstvím peněz, které se daří vybrat," řekl Vermouzek. Parky mají nabízet vyhlídky, chodníky a podobně.

Jedním ze současných parků jsou Kosteliska u Dubňan. "Před třemi lety to tady bylo celé zarostlé. Ale ráno tu bývá i 150 hus," uvedl Gašpar Čamlík z ČSO. Kosteliska jsou podle něj zajímavá pestrou mozaikou vodní plochy, nacházejí se tam mokřady, tůňky, ale také zarostlé mokřady nebo suchá písčitá místa. "Je tu celá řada ptáků, obojživelníků a plazů. Objevil se tady orlík krátkoprstý," řekl Čamplík. Dravec se přitom běžně v ČR nevyskytuje, v lokalitě se je už sedm týdnů. "Kosteliska jsou ukázkou toho, jak se kloubí ochrana a obnova přírody. Ochrana už nestačí, musíme přírodu obnovovat, protože chceme klimaticky odolnou přírodu, zdravé potraviny, zdravé životní prostředí i zdravou populaci," uvedla dnes v Dubňanech ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL).

Česká společnost ornitologická existuje od roku 1926. Podle Vermouzka má kolem 6500 členů a mnohonásobně více příznivců. Internetové on-line akce navštěvuje i 35 000 příznivců.

