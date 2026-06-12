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Českobudějovický vědec věnoval muzeu obsáhlou sbírku savců z Papuy

12.6.2026 08:21 | ČESKÉ BUDĚJOVICE (ČTK)
Lebky. Zleva kuskus, bandikutec, 2 x krysa a nový druh pralesní myši rodu Lorentzimys.
Lebky. Zleva kuskus, bandikutec, 2 x krysa a nový druh pralesní myši rodu Lorentzimys.
Foto | František Vejmělka / Biologické centrum AV ČR
Vědec z českobudějovického biologického centra Akademie věd ČR věnoval národnímu muzeu sbírku osmi stovek exemplářů savců z Papuy. Jde o živočichy konzervované v alkoholu, kostry nebo kůže. Součástí sbírky jsou také dosud nepopsané druhy pralesních myší a také jeden z největších myšovitých hlodavců světa velekrysa. Novináře o tom informovala Daniela Procházková z biologického centra.
 
"Je to monumentální materiál, jakým disponuje jen málo muzejních sbírek podobné velikosti, navíc v muzeích střední Evropy není sbírkový materiál z australské oblasti vůbec běžný. Jedná se o jeden z velmi úspěšných příkladů probíhající spolupráce vědecké a sbírkové instituce," řekl kurátor sbírky savců Národního muzea Petr Benda.

Lebky. Vlevo nový druh pralesní myši rodu Lorentzimys, vpravo velekrysa Mallomys istapantap, největší hlodavec Austrálie a Oceánie.
Lebky. Vlevo nový druh pralesní myši rodu Lorentzimys, vpravo velekrysa Mallomys istapantap, největší hlodavec Austrálie a Oceánie.
Foto | František Vejmělka / Biologické centrum AV ČR

Exempláře shromáždil František Vejmělka, když většinu materiálu získal během půlroční expedice v roce 2019. Zkoumal při ní druhovou bohatost savců na hoře Mount Wilhelm. Spolupracoval při tom s papuánskými vlastníky půdy, kteří terén dobře znají. "Domorodí lovci mě provázeli v horách a pomáhali mi zvířata najít. Bez nich bych taková data nezískal," uvedl Vejmělka. V Papui jako první na světě zdokumentoval v přírodním prostředí velekrysu. Jde o jednoho z největších myšovitých hlodavců, který měří až 85 centimetrů.

Sbírka věnovaná Národnímu muzeu obsahuje 63 druhů nelétavých savců z 32 rodů a deseti čeledí. Mezi nimi jsou hlodavci, vakomyši, bandikuti, kuskusové, possumové, vakoveverky, či klokani. Většinu jedinců tvoří endemické druhy, tedy takové, které se nevyskytují nikde jinde na světě.

"S více než 60 druhy nelétavých savců podél jediné hory představuje Mount Wilhelm celosvětově významnou oblast druhové bohatosti savců. Tyto poznatky demonstrují důležitost studia a ochrany horských oblastí poskytujících dosud kompletní prales, od nížinného až po horský. Navíc jsme objevili neobvyklý průběh druhové bohatosti, kdy počet druhů stoupal s nadmořskou výškou až k horní hranici lesa, více než tři kilometry nad mořem," uvedl Vejmělka.

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