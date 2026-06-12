Českobudějovický vědec věnoval muzeu obsáhlou sbírku savců z Papuy
Exempláře shromáždil František Vejmělka, když většinu materiálu získal během půlroční expedice v roce 2019. Zkoumal při ní druhovou bohatost savců na hoře Mount Wilhelm. Spolupracoval při tom s papuánskými vlastníky půdy, kteří terén dobře znají. "Domorodí lovci mě provázeli v horách a pomáhali mi zvířata najít. Bez nich bych taková data nezískal," uvedl Vejmělka. V Papui jako první na světě zdokumentoval v přírodním prostředí velekrysu. Jde o jednoho z největších myšovitých hlodavců, který měří až 85 centimetrů.
Sbírka věnovaná Národnímu muzeu obsahuje 63 druhů nelétavých savců z 32 rodů a deseti čeledí. Mezi nimi jsou hlodavci, vakomyši, bandikuti, kuskusové, possumové, vakoveverky, či klokani. Většinu jedinců tvoří endemické druhy, tedy takové, které se nevyskytují nikde jinde na světě.
"S více než 60 druhy nelétavých savců podél jediné hory představuje Mount Wilhelm celosvětově významnou oblast druhové bohatosti savců. Tyto poznatky demonstrují důležitost studia a ochrany horských oblastí poskytujících dosud kompletní prales, od nížinného až po horský. Navíc jsme objevili neobvyklý průběh druhové bohatosti, kdy počet druhů stoupal s nadmořskou výškou až k horní hranici lesa, více než tři kilometry nad mořem," uvedl Vejmělka.
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