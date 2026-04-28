Čeští hasiči si vyslechli přímé zkušenosti s hašením přírodních požárů v USA
Americké národní parky mají rozlohu několik set tisíc kilometrů čtverečních. Pokud v nich hoří, často se jedná o rozsáhlé požáry. "O takových se nám naštěstí ani nezdá. Tamní specialisté se věnují pouze požárům ve volné krajině. U nás nic takového nemáme a přírodní požáry nejsou dominantní, ale také ne zanedbatelné. Proto nejsou jejich zkušenosti zcela přenositelné, ale jsou inspirující a české hasiče při tomto setkání školí Američané v terénu jak teoreticky, tak i prakticky," řekl Trnka. Může se jim to hodit teoreticky i v Česku, ale zejména při misích v Řecku či Španělsku. "Domluva je tam někdy složitá a takhle ví, co dělá jejich řecký kolega," řekl Trnka.
Sdílení zkušeností a poznatků pomáhá také velitelům lépe se rozhodovat v nebezpečných situacích tak, aby byl zásah co nejméně rizikový. "Zatím máme štěstí, že neznáme požáry, jako jsou běžné v jižní Evropě. Ale klimatická změna může tuto situaci změnit. Paradoxně zatím ve vyspělém světě klesá plocha zasažená požáry, ale naše předpovědi ukazují, že se to v dalších dvou dekádách může kvůli dopadům klimatické změny zlomit," naznačil Trnka, že zkušenosti a technologické možnosti narazí na limit.
Američané totiž zmínili, že extrémní meteorologické podmínky, které jsou s postupující klimatickou změnou častější, činí některé požáry méně předvídatelnými a požáry tak nemusejí být pod kontrolou. "Chování některých požárů v USA z poslední doby překvapilo i ty, kteří mají třicetiletou praxi," řekl Trnka. "Dostáváme se tak do situací, které nikdo z nás nezažil. Podmínky pro požáry budou bohužel velmi příznivé," doplnil.
