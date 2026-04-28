Čeští hasiči si vyslechli přímé zkušenosti s hašením přírodních požárů v USA

28.4.2026 01:12 | BRNO (ČTK)
Hasiči hasící požár v Kalifornii.
Jak se hasí obří požáry ve volné přírodě a jaké poznatky se mohou hodit, si vyslechli účastníci brněnské konference, na níž přednášeli Američané, kteří se dlouhou profesní kariéru věnují právě požárnímu managementu v národních parcích USA. Podle bioklimatologa Miroslava Trnky z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR - CzechGlobe nejsou všechny zkušenosti zcela přenositelné, ale pomáhají například českým hasičům při zahraničních misích v jižní Evropě a také ukazují, jak se mění požáry v souvislosti s klimatickou změnou, která je může činit méně předvídatelnými a intenzivnějšími, řekl Trnka ČTK.
 
Spolupráce českých vědců s americkými požárními odborníky začala setkáním před dvěma lety. "Inspirovalo nás k tomu, abychom převzali index hasitelnosti, který byl do té doby jen teoretickým článkem. Kolegové z USA začali testovat produkt, který stanovil index pro celé území USA. A my jsme zjistili, že s použitím národních dat můžeme udělat u nás kvalitní produkt pro hasiče a ty, kteří se zabývají prevencí přírodních požárů," řekl Trnka. Zájem o prevenci a možnosti hašení přírodních požárů v Česku akceleroval po požáru v národním parku České Švýcarsko před čtyřmi lety.

Americké národní parky mají rozlohu několik set tisíc kilometrů čtverečních. Pokud v nich hoří, často se jedná o rozsáhlé požáry. "O takových se nám naštěstí ani nezdá. Tamní specialisté se věnují pouze požárům ve volné krajině. U nás nic takového nemáme a přírodní požáry nejsou dominantní, ale také ne zanedbatelné. Proto nejsou jejich zkušenosti zcela přenositelné, ale jsou inspirující a české hasiče při tomto setkání školí Američané v terénu jak teoreticky, tak i prakticky," řekl Trnka. Může se jim to hodit teoreticky i v Česku, ale zejména při misích v Řecku či Španělsku. "Domluva je tam někdy složitá a takhle ví, co dělá jejich řecký kolega," řekl Trnka.

Sdílení zkušeností a poznatků pomáhá také velitelům lépe se rozhodovat v nebezpečných situacích tak, aby byl zásah co nejméně rizikový. "Zatím máme štěstí, že neznáme požáry, jako jsou běžné v jižní Evropě. Ale klimatická změna může tuto situaci změnit. Paradoxně zatím ve vyspělém světě klesá plocha zasažená požáry, ale naše předpovědi ukazují, že se to v dalších dvou dekádách může kvůli dopadům klimatické změny zlomit," naznačil Trnka, že zkušenosti a technologické možnosti narazí na limit.

Američané totiž zmínili, že extrémní meteorologické podmínky, které jsou s postupující klimatickou změnou častější, činí některé požáry méně předvídatelnými a požáry tak nemusejí být pod kontrolou. "Chování některých požárů v USA z poslední doby překvapilo i ty, kteří mají třicetiletou praxi," řekl Trnka. "Dostáváme se tak do situací, které nikdo z nás nezažil. Podmínky pro požáry budou bohužel velmi příznivé," doplnil.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
