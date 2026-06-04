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Ministerstvo vyčlenilo 300 milionů korun na ochranu před přírodními riziky a nakládání s dešťovou vodou

4.6.2026 19:35 (ČTK)
Dešťová kapka
Dešťová kapka
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | Benjamin Nuß / Wikimedia Commons
Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vyčlenilo 300 milionů korun na projekty, které mají pomoci českým regionům lépe nakládat s dešťovou vodou, realizovat adaptační opatření a posílit ochranu před přírodními riziky jako třeba sesuvy půdy. Peníze půjdou z Operačního programu životního prostředí (OPŽP) a Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP). Ministerstvo to sdělilo v tiskové zprávě. Příjem žádostí spustí 17. června a ukončení předpokládá k 17. prosinci.
 
Až 200 milionů korun z vyčleněných peněz je určeno pro regiony ve výzvě č. 105 na projekty umožňující lepší hospodaření se srážkovou vodou. Podle ministra životního prostředí Igora Červeného (Motoristé) je třeba zadržet vodu tam, kde spadne, a co nejefektivněji ji využít.

"Chceme motivovat města, obce, školy i jiné organizace v budování zelených střech, využívání šedé vody v budovách či k investicím do tzv. modrozelené infrastruktury. Míra podpory může dosáhnout až 85 procent výdajů," uvedl Červený.

Modrozelená infrastruktura je síť přírodních a technických prvků hospodařících s dešťovou vodou a zelení. Zelené střechy pokryté vegetací chrání konstrukci před výkyvy počasí, zadržují dešťovou vodu a pomáhají ochlazovat budovu i její okolí. Zachytávání a shromažďování dešťové vody je důležité pro prevenci přívalových povodní, sucha i přehřívání měst.

Dotaci mohou žadatelé získat například na systémy pro zachytávání, úpravu a následné efektivnější využití dešťové či šedé vody na splachování, praní či zálivku. Výzva z velké části pokryje také budování nových nebo rekonstrukce stávajících zelených střech.

S obnovou stability a zabezpečením před sesuvy extrémně nestabilních svahů a skal v důsledku přírodních jevů má regionům pomoci výzva č. 106, ve které je vyčleněno 100 milionů Kč.

"U svahových nestabilit a skalních řícení jde v první řadě o bezprostřední ochranu lidského zdraví a majetku. Stomilionová alokace je proto zacílena na konkrétní rizikové lokality, které jsou již evidované v registru svahových deformací," uvedl ředitel SFŽP Petr Valdman. Míra podpory projektů může činit až 80 procent výdajů.

Do výzvy se vedle veřejného sektoru a neziskových organizací či církví mohou zapojit i fyzické osoby a společenství vlastníků jednotek.

Efektivnější zachytávání srážkových a šedých vod OPŽP v současném programovém období už finančně podpořil 160 projektů za více než jednu miliardu korun. Na zajištění rizikových svahových nestabilit si 36 projektů rozdělilo přes 227 milionů korun.

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