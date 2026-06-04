Ministerstvo vyčlenilo 300 milionů korun na ochranu před přírodními riziky a nakládání s dešťovou vodou
"Chceme motivovat města, obce, školy i jiné organizace v budování zelených střech, využívání šedé vody v budovách či k investicím do tzv. modrozelené infrastruktury. Míra podpory může dosáhnout až 85 procent výdajů," uvedl Červený.
Modrozelená infrastruktura je síť přírodních a technických prvků hospodařících s dešťovou vodou a zelení. Zelené střechy pokryté vegetací chrání konstrukci před výkyvy počasí, zadržují dešťovou vodu a pomáhají ochlazovat budovu i její okolí. Zachytávání a shromažďování dešťové vody je důležité pro prevenci přívalových povodní, sucha i přehřívání měst.
Dotaci mohou žadatelé získat například na systémy pro zachytávání, úpravu a následné efektivnější využití dešťové či šedé vody na splachování, praní či zálivku. Výzva z velké části pokryje také budování nových nebo rekonstrukce stávajících zelených střech.
S obnovou stability a zabezpečením před sesuvy extrémně nestabilních svahů a skal v důsledku přírodních jevů má regionům pomoci výzva č. 106, ve které je vyčleněno 100 milionů Kč.
"U svahových nestabilit a skalních řícení jde v první řadě o bezprostřední ochranu lidského zdraví a majetku. Stomilionová alokace je proto zacílena na konkrétní rizikové lokality, které jsou již evidované v registru svahových deformací," uvedl ředitel SFŽP Petr Valdman. Míra podpory projektů může činit až 80 procent výdajů.
Do výzvy se vedle veřejného sektoru a neziskových organizací či církví mohou zapojit i fyzické osoby a společenství vlastníků jednotek.
Efektivnější zachytávání srážkových a šedých vod OPŽP v současném programovém období už finančně podpořil 160 projektů za více než jednu miliardu korun. Na zajištění rizikových svahových nestabilit si 36 projektů rozdělilo přes 227 milionů korun.
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