V rybnících Rybářství Třeboň vyschla třetina vody, nejvíce v historii firmy
"Děláme si statistiku chybějící vody každý pátek. Minulý pátek nám chybělo 34,5 procenta. Každý týden se odpaří 2,5 procenta, takže teď v pátek čekáme, že bude chybět 37 procent vody," uvedl Kukačka. Chybějící celkový objem 28 milionů metrů krychlových vody podle něj odpovídá menší údolní nádrži a každý týden se ze všech rybníků společnosti odpaří objem zhruba Opatovického rybníka s rozlohou 165 hektarů.
Ekonomické dopady sucha zatím vedení společnosti nedokáže vyčíslit. Nedostatek vody může zkomplikovat i podzimní výlovy, protože kvůli suchu nebudou rybáři mít kde ryby sádkovat. "Do sádek teče voda z výše položených rybníků, které se potom loví naopak na jaře. Ale my ty rybníky máme třeba metr pod stav nebo 1,5 metru pod normálem, takže v nich nemáme vodu, abychom vůbec ryby na sádky mohli dávat," dodal Kukačka.
Rybářství Třeboň hospodařilo v účetním období od října 2024 do září 2025 se ziskem 27,2 milionu korun, meziročně o 20 milionů korun nižším. Tržby z prodeje výrobků a služeb zaznamenaly pokles o 4,9 procenta na 143,4 milionu korun. Se snížením tržeb počítá společnost i v současném hospodářském roce, vyplývá z výroční zprávy firmy.
Hlavní činností společnosti Rybářství Třeboň, které vzniklo v roce 1994, je chov ryb. Společnost provozuje rybí líheň, sádky, prodejny ryb a vlastní revíry pro sportovní rybolov. Spravuje 8000 hektarů rybníků. Roční produkce dosahuje 2800 tun ryb, z čehož 80 procent tvoří kapr. Tradice a budování třeboňské rybniční soustavy sahají do 14. a 15. století, s největším rozkvětem v 16. století za éry Rožmberků a stavitelů jako Štěpánek Netolický či Jakub Krčín.
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