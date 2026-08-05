https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/v-rybnicich-rybarstvi-trebon-vyschla-tretina-vody-nejvice-v-historii-firmy
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V rybnících Rybářství Třeboň vyschla třetina vody, nejvíce v historii firmy

5.8.2026 15:42 (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | Katsujiro Maekawa / Flickr
V rybnících Rybářství Třeboň, které hospodaří na 8000 hektarech vodní plochy, chybí více než třetina vody. Oproti běžnému zdržovaném objemu 75 milionů metrů krychlových vody je v rybnících o 28 milionů metrů krychlových vody méně. Každý týden se kvůli extrémně vysokým teplotám a nedostatku srážek odpaří další 2,5 procenta. Kvůli suchu začali rybáři s výlovy některých rybníků předčasně, protože by jinak ryby uhynuly, řekl provozní ředitel Rybářství Třeboň Vladimír Kukačka.
 
"Vůbec nevíme, jak budeme situaci řešit. Takové sucho tady nikdo nezažil. Ti nejstarší pamětníci říkají, že podobné sucho bylo naposledy po druhé světové válce," řekl Kukačka. Vodní plochy rybáři pravidelně monitorují. V rybnících, kde jsou ryby bezprostředně ohroženy, se chystají další předčasné výlovy. Na závěr týdne rybářství plánuje další dva, celkem jich tak kvůli suchu zatím vyloví sedm.

"Děláme si statistiku chybějící vody každý pátek. Minulý pátek nám chybělo 34,5 procenta. Každý týden se odpaří 2,5 procenta, takže teď v pátek čekáme, že bude chybět 37 procent vody," uvedl Kukačka. Chybějící celkový objem 28 milionů metrů krychlových vody podle něj odpovídá menší údolní nádrži a každý týden se ze všech rybníků společnosti odpaří objem zhruba Opatovického rybníka s rozlohou 165 hektarů.

Ekonomické dopady sucha zatím vedení společnosti nedokáže vyčíslit. Nedostatek vody může zkomplikovat i podzimní výlovy, protože kvůli suchu nebudou rybáři mít kde ryby sádkovat. "Do sádek teče voda z výše položených rybníků, které se potom loví naopak na jaře. Ale my ty rybníky máme třeba metr pod stav nebo 1,5 metru pod normálem, takže v nich nemáme vodu, abychom vůbec ryby na sádky mohli dávat," dodal Kukačka.

Rybářství Třeboň hospodařilo v účetním období od října 2024 do září 2025 se ziskem 27,2 milionu korun, meziročně o 20 milionů korun nižším. Tržby z prodeje výrobků a služeb zaznamenaly pokles o 4,9 procenta na 143,4 milionu korun. Se snížením tržeb počítá společnost i v současném hospodářském roce, vyplývá z výroční zprávy firmy.

Hlavní činností společnosti Rybářství Třeboň, které vzniklo v roce 1994, je chov ryb. Společnost provozuje rybí líheň, sádky, prodejny ryb a vlastní revíry pro sportovní rybolov. Spravuje 8000 hektarů rybníků. Roční produkce dosahuje 2800 tun ryb, z čehož 80 procent tvoří kapr. Tradice a budování třeboňské rybniční soustavy sahají do 14. a 15. století, s největším rozkvětem v 16. století za éry Rožmberků a stavitelů jako Štěpánek Netolický či Jakub Krčín.

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