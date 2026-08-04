https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/hospodarskym-zviratum-na-jihu-cech-pomahaji-pri-vedrech-remizky-i-kamenne-staje
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Hospodářským zvířatům pomáhají při vedrech remízky i kamenné stáje

4.8.2026 12:52 (ČTK)
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Zdroj | Depositphotos
Hospodářská zvířata na jihu Čech se při tropických teplotách ochlazují v remízkách i kamenných stájích. Někteří jihočeští farmáři vypouštějí krávy, ovce či koně na pastviny v noci a v největších vedrech je nechávají uvnitř chladnějších budov. Kvůli suchu neroste na loukách tráva a zemědělci musí dobytek přikrmovat zásobami sena na zimu. Vysychají zdroje vody a rostou náklady na její dopravu i na elektřinu na ochlazování zvířat, zjistila ČTK.
 
"Trápí nás, že zvířata nemají co žrát, protože nikde nic neroste. Problémy mohou být i se zdroji vody, které vysychají, a musejí se vozit cisterny. Je důležité, aby na pastvinách měla zvířata stín, aby tam byly stromy nebo remízky," řekla ředitelka Regionální agrární komory Jihočeského kraje Hana Šťastná. Dodala, že ve vedrech se snižuje užitkovost hospodářských zvířat, klesá dojivost či přírůstky. "Další dopad to má na chovatele, že rostou náklady na elektřinu, když musí chladit, rosit," dodala Šťastná.

Statek U Misařů v Jilmu na Jindřichohradecku má většinu pastvin u lesa, který zvířatům poskytuje stín. Také zásoby vody ve vrtech jsou dostatečné. "Občas zvířata zkropíme, protože nemáme moderní stáje, kde bychom mohli dělat řízenou ventilaci," řekl jednatel Zdeněk Misař. Statek chová 500 krav v Jilmu a 750 býků na Znojemsku. "Naštěstí jsme měli zásoby krmiv poměrně solidní ještě z loňska a doufáme, že letošní zimu přečkáme bez razantního snižování stavů zvířat," dodal Misař.

V Sýrárně Horní Dvorce, která chová 500 ovcí na mléko, pomáhají zvířatům s ochlazováním historické budovy stájí s širokými kamennými zdmi. "Necháváme ovcím volnost, aby si mohly vybrat, co jim je příjemné. Venku máme i remízky či les," uvedla jednatelka Michaela Dubová. Ovčí vlna slouží jako izolace nejen před chladem, ale také před vedrem. "Několik ovcí udělá dohromady takový chumel a dýchají u země a vytvoří si svoje izolační prostředí," vysvětlila Dubová.

S vysokými teplotami a suchem mají problém také koně. "Na pastvinách už není co žrát. Nic neroste, protože neprší. Musíme dovážet seno i na pastviny a koně žerou zásoby na zimu," řekla předsedkyně Jockey Clubu Malý Pěčín u Dačic Zdeňka Koutná. Koním kvůli vedrům změnili cyklus. Přes den je zavírají do chladné maštale a na pastvu je pouštějí v noci. "Vodou je příliš nechladíme, protože jsou nastříkaní repelenty proti hmyzu," řekla Koutná.

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