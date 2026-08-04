Mýtus o zeleném koberci: Proč anglický trávník v létě zabíjí život v půdě
Živá půda jako základ fungující zahrady
Zatímco nadzemní část trávníku vnímáme esteticky, pro zadržování vody a zdraví krajiny je klíčové to, co se děje pod povrchem. „Aby půda fungovala, musí být živá,“ upozornila v dřívějším rozhovoru pro naše stránky půdní bioložka Hana Šantrůčková.
Zdravá půda není inertní hmota, ale komplexní ekosystém tvořený půdním mikrobiomem. Miliardy bakterií a mikroskopických hub zde žijí v neustálé symbióze s kořeny rostlin. Bakterie rozkládají organickou hmotu na jednodušší živiny, které pak tráva dokáže vstřebat. Mykorhizní houby zase vytvářejí hustou síť podhoubí (mycelia), která se napojuje na kořenový systém rostlin a mnohonásobně zvětšuje plochu, ze které mohou čerpat vodu a stopové prvky. Když půda žije, dokáže efektivně hospodařit s vláhou. Intenzivně udržovaný anglický trávník, dotovaný syntetickými hnojivy a chemií, však tento mikrobiom spolehlivě likviduje a proměňuje zem v udusaný a mrtvý substrát.
Proč krátce sekaný trávník bleskově vysychá
Mechanismus je prostý a fyzikálně neúprosný. Jak uvádí Asociace soukromého zemědělství ČR čím je tráva kratší, tím méně ranní rosy dokáže zachytit. Rosa přitom představuje pravidelný a cenný zdroj mikrovláhy, která za normálních okolností stéká po stéblech přímo ke kořenům.
Nízký střih (často na 2 až 3 centimetry) navíc obnažuje půdní povrch přímému slunečnímu záření. Teplota takto nekrytého povrchu dramaticky roste, což vede k okamžitému odparu i těch nejmenších zbytků vody. Rostliny v krátkém trávníku nemají dostatečnou listovou plochu na to, aby transpirací (odparem vody z listů) vytvářely chladivé mikroklima. Výsledkem je začarovaný kruh: trávník žloutne, schne, majitel zvyšuje dávky zálivky, voda se však na sluncem spečené a nepropustné půdě neudrží a bez užitku odtéká nebo se hned odpaří.
Architekti podzemí: Bez žížal to nepůjde
Klíčovým indikátorem zdraví zahradní půdy jsou žížaly. Ty plní v ekosystému roli nezastupitelných inženýrů. Tím, že se provrtávají zemí, vytvářejí vertikální kanálky, kterými do hlubších vrstev proniká vzduch a především dešťová voda. Půda se tak přirozeně kypří bez nutnosti mechanické vertikutace.
Žížaly navíc neustále zatahují odumřelou organickou hmotu z povrchu pod zem, kde ji tráví a přeměňují na extrémně úrodný humus (koprolity) plný enzymů a prospěšných mikroorganismů. Na intenzivně sekaných zahradách, kde chybí organický odpad a půda je udusaná, však žížaly rázem ztrácejí potravu i životní prostor. Bez nich půda ztrácí svou pórovitost, nedokáže absorbovat přívalové srážky a stává se náchylnou k erozi.
Mulčování jako levný nástroj pro zadržení vody
Jedním z nejjednodušších kroků, které může pro svou zahradu udělat každý, je změna techniky sečení. Namísto neustálého sbírání trávy do košů a jejího odvážení na skládky je mnohem efektivnější přejít na mulčování.
Při mulčování se jemně nasekaná stébla trávy vracejí zpět do trávníkového porostu. Tato tenká vrstva biohmoty funguje jako dokonalá izolační peřina. Chrání půdu před slunečním úpalem, brání rychlému výparu vody a udržuje půdní povrch kyprý a vlhký. Rozkládající se mulč navíc slouží jako trvalé krmivo právě pro žížaly, bakterie a houby, čímž se do země přirozeně vracejí živiny (zejména dusík) bez nutnosti nákupu drahých průmyslových hnojiv.
Květnatá louka: Klimatizace, která nic nestojí
Zatímco nízko sekaný anglický trávník funguje v horkých letních dnech podobně jako betonová dlažba a okolí domu spíše přehřívá, obyčejná květnatá louka nabízí zcela opačný efekt. Vyšší a druhově pestrý porost dokáže efektivně ochlazovat své okolí.
Podle dřívějšího článku spotřebuje trávník na výpar jednoho litru vody přibližně 0,7 kWh sluneční energie. Tato energie se díky tomu nepromění v teplo, ale spotřebuje se na změnu skupenství vody – louka tak funguje jako výkonná, zcela ekologická klimatizace. Bohatě strukturovaný luční porost s hlubšími kořeny navíc pumpuje vodu z hlubších vrstev zeminy a odpařuje ji do ovzduší mnohem déle než mělce kořenící monokultura anglického jílku.
Český svaz ochránců přírody (ČSOP) v rámci svých programů na obnovu luk dlouhodobě upozorňuje, že louka není jen tráva, ale komplexní životní prostor. Dobře založená květnatá louka hostí mnohem více druhů hmyzu a opylovačů než běžný sekaný trávník.
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Jak začít na vlastní zahradě?
Přechod od sterilního koberce k živé zahradě přitom nevyžaduje radikální kroky ani vysoké investice. Státní instituce i ochranářská sdružení doporučují začít postupně:
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• Omezit frekvenci sečení. Namísto každotýdenního holení trávníku stačí sekat vybrané partie jen 2× až 3× do roka.
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• Kolem domu, kde si hrají děti nebo vede chodník, nechte trávník kratší. Vzdálenější rohy zahrady ale proměňte v luční oázy, kde tráva vyroste a vykvete.
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• Pokud už musíte sekat, nastavte sekačku na nejvyšší možnou polohu výšky střihu (ideálně nad 6–8 cm), aby půda zůstala skrytá ve stínu.
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• Pokud zakládáte nový porost, sáhněte po regionální směsi - semenech květnatých luk s obsahem původních českých bylin a jetelovin.
Zelená revoluce na zahradě začíná tím, že jednoduše vypneme sekačku. Půda pod našima nohama nám za to poděkuje vyšší odolností, ušetřenou vodou a příjemnějším klimatem i v těch největších letních tropech.
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