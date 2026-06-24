Méně sekat znamená zadržet vodu: Ochránci přírody ukazují, jak chránit trávníky před suchem
„Nízký trávník nedokáže v horku stínit půdu, ta se přehřívá a voda se z ní bleskově odpařuje. Vytváříme kolem sebe žluté pouště, kde se horko dále akumuluje. Navíc poraněné rostliny potřebují po pokosení spoustu energie a vody na zacelení ran,“ vysvětluje Tereza Flečková z ČSOP. „Změna managementu sečení je to nejjednodušší a nejlevnější opatření proti suchu, které může udělat každý majitel zahrady nebo louky. Pokud necháme trávu o něco vyšší, vytvoří si vlastní mikroklima, které udržuje vlhkost a chladí okolí. Je větší šance, že tráva zůstane zelená i během letních měsíců. A bude tak zároveň poskytovat životní prostor i potravu mnohým živočichům,“ dodává.
Opačný přístup v podobě úplného opuštění péče ale trávníkům ani loukám neprospívá. Bez pravidelného kosení začnou plochy rychle zarůstat náletovými dřevinami a invazními rostlinami. Druhová pestrost mizí a krajina degraduje. „Klíčem k úspěchu proto není sekačky zcela odložit, ale používat je chytře a v rozumných intervalech. Tradiční louky i zahradní trávníky potřebují lidskou péči, která napodobuje přirozené přírodní cykly,“ říká Tereza Flečková.
Základní pravidla pro sekání v období sucha
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Zvyšte výšku sečení: V horkých dnech nesekejte trávu níže než na 5–8 centimetrů. Vyšší stébla stíní kořenům, drží ranní rosu a chrání půdu před sluncem.
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Omezte frekvenci sečení: Trávníky v létě nesekejte každý týden. Delší intervaly umožní vytvořit stabilnější porost, který lépe odolá výkyvům počasí.
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Sekejte mozaikově (po částech): Nechte vybrané úseky trávníku neposekané do podoby rozkvetlé minilouky. Užitečný hmyz na ní najde nezbytný úkryt a potravu.
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Nesekejte v poledním žáru: Pokud je sekání nutné, provádějte ho brzy ráno nebo pozdě večer, kdy jsou teploty nižší.
Dlouhodobé řešení: zatravňování a obnova pestrých porostů
Česká krajina potřebuje návrat zdravých travnatých ploch, které fungují jako houba zadržující velké množství vody. Na rozdíl od polí nebo nakrátko střižených trávníků dokáže funkční travní porost vodu efektivně vsáknout a nepustit. Pokud navíc obnovíme tradiční druhově bohaté louky, vrátíme do krajiny pestré společenstvo rostlin, které lépe odolává klimatickým změnám, a zároveň poskytneme domov tisícům druhů živočichů.
ČSOP proto dlouhodobě realizuje program zaměřený na záchranu a obnovu mizejících tradičních luk, které patří mezi druhově nejbohatší biotopy na celé naší planetě. Veřejnost může tyto aktivity přímo podpořit. Na dárcovském portálu Darujme.cz aktuálně běží kampaň „Pojďme navrátit loukám jejich barevnou krásu“, jejíž výtěžek bude použit na sběr regionálních směsí osiv a péči o vybrané lokality s potenciálem stát se vzorovými tradičními loukami pro další majitele. Přispět lze na adrese www.darujme.cz/obnovaluk. Každý dar až do výše 100 000 Kč bude navíc díky Nadaci VIA a Fondu pro udržitelný život nyní zdvojnásoben.
Podrobnosti o obnově tradičních luk jsou dostupné na louky.cz. Jak pečovat o zahrady a zapojit se do programu Živá zahrada najdou zájemci na zivazahrada.cz.
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Všechny komentáře (8)
pavel peregrin24.6.2026 08:55
vaber24.6.2026 09:17 Reaguje na pavel peregrin
Karel Zvářal24.6.2026 09:43 Reaguje na pavel peregrin
Když trávu posečou výš (8-12cm), odstřihnou květenství, a žádný pyl nebude.
Chodím po městských trávnících celý život, a nikdy jsem z nich klíště nechytil. V lesích spousty, za život tisíce, či spíše desítky tisíc - z hader je odstřeluji, vybírám průběžně, při zastávkách.
Uznávám časté sečení na sportovištích a dětských hřištích (5-7x). Jinde by stačilo 2(-3x) ročně, v 8-12cm. Současný systém je ryze technokratický, z ekologického a klimatologického hlediska neobhajitelný.
Jaroslav Pokorný24.6.2026 10:10 Reaguje na pavel peregrin
Jaroslav Pokorný24.6.2026 10:12 Reaguje na pavel peregrin
To se snažím dělat u chalupy. Na mezi "flekově" vypaluju Roundupem trávník a vysazuji tam různé léčivky.
Karel Zvářal24.6.2026 09:11
"...Krátce sečený trávník totiž v horkých dnech rychle vysychá, mění se ve žluté pouště bez života a problém se suchem tak prokazatelně dále zhoršuje.
Naopak správně udržovaný trávník či louka fungují jako PŘIROZENÁ KLIMATIZACE..." Tesat!-)
https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/karel-zvaral-travniky-bez-travy-a-globalni-oteplovani
Jaroslav Pokorný24.6.2026 10:08
To ano, ale co se pak s tou trávou bude dělat? Krav je minimálně, králící i husy jsou ve farmách krmeny granulemi, kozy ani ovce nejsou, kdo by co chtěl chovat, je skoro škůdce na ŽP.
Znáte Vidláka? Napsal knížku Vidlákovy kydy o zemědělství, v níž uvádí řadu poznatků ze zemědělství, které jako pracovník sila načerpal. Třebas, že je zákaz hnojení polí kejdou blíž než 800 m od vesnice. To nevím, musím se zeptat v našem ZD.
Prostě na rozdíl od Polska je u nás zemědělec skoro nepřítel státu.
Karel Zvářal24.6.2026 10:10 Reaguje na Jaroslav Pokorný
Zastávám názor nechat to na místě, půdě to jen a jen prospěje, žížaly jen kynou:-)