https://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/rady-a-navody/mene-sekat-znamena-zadrzet-vodu-ochranci-prirody-ukazuji-jak-chranit-travniky-pred-suchem
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Méně sekat znamená zadržet vodu: Ochránci přírody ukazují, jak chránit trávníky před suchem

24.6.2026 08:35 | PRAHA (Ekolist.cz) | Zuzana Kučerová
Diskuse: 8
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Současné vlny veder a nedostatek srážek tvrdě zasahují českou přírodu i městskou zeleň. Opět otevírají debatu, jak zadržet vodu v krajině. Zatímco se často mluví o nákladných stavbách nových vodních nádrží nebo se přistupuje k lokálním omezením napouštění bazénů a zalévání zahrad, Český svaz ochránců přírody (ČSOP) upozorňuje na mnohem jednodušší a levnější řešení: změnu přístupu k sekání trávy. Krátce sečený trávník totiž v horkých dnech rychle vysychá, mění se ve žluté pouště bez života a problém se suchem tak prokazatelně dále zhoršuje.
 
Naopak správně udržovaný trávník či louka fungují jako přirozená klimatizace. ČSOP proto v těchto dnech apeluje na veřejnost i obce a zároveň žádá veřejnost o podporu kampaně „Pojďme navrátit loukám jejich barevnou krásu“ na darujme.cz/obnovaluk.

„Nízký trávník nedokáže v horku stínit půdu, ta se přehřívá a voda se z ní bleskově odpařuje. Vytváříme kolem sebe žluté pouště, kde se horko dále akumuluje. Navíc poraněné rostliny potřebují po pokosení spoustu energie a vody na zacelení ran,“ vysvětluje Tereza Flečková z ČSOP. „Změna managementu sečení je to nejjednodušší a nejlevnější opatření proti suchu, které může udělat každý majitel zahrady nebo louky. Pokud necháme trávu o něco vyšší, vytvoří si vlastní mikroklima, které udržuje vlhkost a chladí okolí. Je větší šance, že tráva zůstane zelená i během letních měsíců. A bude tak zároveň poskytovat životní prostor i potravu mnohým živočichům,“ dodává.

Opačný přístup v podobě úplného opuštění péče ale trávníkům ani loukám neprospívá. Bez pravidelného kosení začnou plochy rychle zarůstat náletovými dřevinami a invazními rostlinami. Druhová pestrost mizí a krajina degraduje. „Klíčem k úspěchu proto není sekačky zcela odložit, ale používat je chytře a v rozumných intervalech. Tradiční louky i zahradní trávníky potřebují lidskou péči, která napodobuje přirozené přírodní cykly,“ říká Tereza Flečková.

Základní pravidla pro sekání v období sucha

    Zvyšte výšku sečení: V horkých dnech nesekejte trávu níže než na 5–8 centimetrů. Vyšší stébla stíní kořenům, drží ranní rosu a chrání půdu před sluncem.
    Omezte frekvenci sečení: Trávníky v létě nesekejte každý týden. Delší intervaly umožní vytvořit stabilnější porost, který lépe odolá výkyvům počasí.
    Sekejte mozaikově (po částech): Nechte vybrané úseky trávníku neposekané do podoby rozkvetlé minilouky. Užitečný hmyz na ní najde nezbytný úkryt a potravu.
    Nesekejte v poledním žáru: Pokud je sekání nutné, provádějte ho brzy ráno nebo pozdě večer, kdy jsou teploty nižší.

Dlouhodobé řešení: zatravňování a obnova pestrých porostů

Česká krajina potřebuje návrat zdravých travnatých ploch, které fungují jako houba zadržující velké množství vody. Na rozdíl od polí nebo nakrátko střižených trávníků dokáže funkční travní porost vodu efektivně vsáknout a nepustit. Pokud navíc obnovíme tradiční druhově bohaté louky, vrátíme do krajiny pestré společenstvo rostlin, které lépe odolává klimatickým změnám, a zároveň poskytneme domov tisícům druhů živočichů.

ČSOP proto dlouhodobě realizuje program zaměřený na záchranu a obnovu mizejících tradičních luk, které patří mezi druhově nejbohatší biotopy na celé naší planetě. Veřejnost může tyto aktivity přímo podpořit. Na dárcovském portálu Darujme.cz aktuálně běží kampaň „Pojďme navrátit loukám jejich barevnou krásu“, jejíž výtěžek bude použit na sběr regionálních směsí osiv a péči o vybrané lokality s potenciálem stát se vzorovými tradičními loukami pro další majitele. Přispět lze na adrese www.darujme.cz/obnovaluk. Každý dar až do výše 100 000 Kč bude navíc díky Nadaci VIA a Fondu pro udržitelný život nyní zdvojnásoben.

Podrobnosti o obnově tradičních luk jsou dostupné na louky.cz. Jak pečovat o zahrady a zapojit se do programu Živá zahrada najdou zájemci na zivazahrada.cz.

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foto - Kučerová Zuzana
Zuzana Kučerová
Autorka je pracovnice ČSOP.
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pp

pavel peregrin

24.6.2026 08:55
Tak do určité míry ano, tady jde spíš o to, že lidé hlavně ve městech vnímají posečený trávník jako znak určité kultury prostředí a upřímně řečeno, ono to tak i je. Jistě, vyholit trávník na ježka je blbost, na druhou stranu sekat výš přináší jistotu sekat častěji a jako všude i zde to končí na ekonomice provozu. A ekonomika provozu, rozpočtu na jednotlivé práce, to je většinou kapitola, kterou jsou ochránci přírody nepolíbení. Ale bohužel je to nedílná součást. Možná lepší než trávník, který vyžaduje soustavnou péči, by byla výsadba půdopokryvných suchovzdorných rostlin- ale to je otázka spíš pro zahradní architekty. Je potřeba zvažovat vždy všechna pro a proti, nic není černobílé a vše má svoje plusy a mínusy.
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va

vaber

24.6.2026 09:17 Reaguje na pavel peregrin
Sekání trávníků až na drn ,není specialita měst. V malých vesnicích je to ještě horší,tam rozhodují lidé, kteří se sekáním trávníků chlubí voličům jak se starají o obec. Ve městech se občas najde někdo kdo ví ,že takové mydlení trávníků je blbost.
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Karel Zvářal

Karel Zvářal

24.6.2026 09:43 Reaguje na pavel peregrin
Víte, měšťáci to časté sečení zdůvodňují aleriemi lidí na pyl a klíšťaty.

Když trávu posečou výš (8-12cm), odstřihnou květenství, a žádný pyl nebude.

Chodím po městských trávnících celý život, a nikdy jsem z nich klíště nechytil. V lesích spousty, za život tisíce, či spíše desítky tisíc - z hader je odstřeluji, vybírám průběžně, při zastávkách.

Uznávám časté sečení na sportovištích a dětských hřištích (5-7x). Jinde by stačilo 2(-3x) ročně, v 8-12cm. Současný systém je ryze technokratický, z ekologického a klimatologického hlediska neobhajitelný.
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JP

Jaroslav Pokorný

24.6.2026 10:10 Reaguje na pavel peregrin
Ono když se po trávníku může i chodit a polehávat, tak ve vyšší trávě to je výrazně obtížnější.
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JP

Jaroslav Pokorný

24.6.2026 10:12 Reaguje na pavel peregrin
výsadba půdopokryvných suchovzdorných rostlin ........
To se snažím dělat u chalupy. Na mezi "flekově" vypaluju Roundupem trávník a vysazuji tam různé léčivky.
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Karel Zvářal

Karel Zvářal

24.6.2026 09:11
Dobrý článek. Je třeba to tupcům připomínat rok co rok (nebo i častěji), tu chorobnou čistotnost mají zažranou do morku.

"...Krátce sečený trávník totiž v horkých dnech rychle vysychá, mění se ve žluté pouště bez života a problém se suchem tak prokazatelně dále zhoršuje.
Naopak správně udržovaný trávník či louka fungují jako PŘIROZENÁ KLIMATIZACE..." Tesat!-)

https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/karel-zvaral-travniky-bez-travy-a-globalni-oteplovani
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JP

Jaroslav Pokorný

24.6.2026 10:08
Česká krajina potřebuje návrat zdravých travnatých ploch, ..........
To ano, ale co se pak s tou trávou bude dělat? Krav je minimálně, králící i husy jsou ve farmách krmeny granulemi, kozy ani ovce nejsou, kdo by co chtěl chovat, je skoro škůdce na ŽP.
Znáte Vidláka? Napsal knížku Vidlákovy kydy o zemědělství, v níž uvádí řadu poznatků ze zemědělství, které jako pracovník sila načerpal. Třebas, že je zákaz hnojení polí kejdou blíž než 800 m od vesnice. To nevím, musím se zeptat v našem ZD.
Prostě na rozdíl od Polska je u nás zemědělec skoro nepřítel státu.
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Karel Zvářal

Karel Zvářal

24.6.2026 10:10 Reaguje na Jaroslav Pokorný
Známý pro město dělá a vozí tu hmotu do bioplynky.
Zastávám názor nechat to na místě, půdě to jen a jen prospěje, žížaly jen kynou:-)
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