https://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/rady-a-navody/uzijte-si-prvni-ovoce-na-tresnove-vystave-v-michli
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Užijte si první ovoce na třešňové výstavě v Michli

9.6.2026 08:10 | PRAHA (Ekolist.cz) | Zuzana Kučerová
Zdroj | Český svaz ochránců přírody
Co pro vás znamenají třešně? Pro nás je to radost z prvního letošního ovoce, o kterou se s vámi chceme podělit, i něco víc. Český svaz ochránců přírody připravil živou výstavu čerstvých plodů, vzácných odrůd prvních třešní. Seznámíme vás s odrůdami, které pěstujeme pro vás, i pro další generace.
 
Najdete nás v Domě ochránců přírody v pražské Michli už tento čtvrtek 11. června a jsme tu pro vás až do soboty 13. června 2026.

Na co se můžete těšit první den? Po dopoledních přednáškách o záchranných sortimentech třešní, kde si od Martina Lípy vyslechnete poutavé zajímavosti o původních českých odrůdách, vás čeká chuťově to nejlepší – komentovaná prohlídka výstavy s degustací těch nejzajímavějších odrůd, s pomologem Zdeňkem Buzkem.

Zdroj | Český svaz ochránců přírody

Stromy pěstujeme v lučních sadech či alejích. Dozvíte se, jaké jsou možnosti pro vytvoření druhově bohatého porostu bylinného patra – rozkvetlé louky v sadu. Sady se při správné péči odvděčí. Najdeme v nich pestrost lučního života. Někde kvetou prvosenky, orchideje, jinde hořce a létají motýli a další užitečný hmyz. Tímto přístupem se lišíme od intenzivně pěstovaného ovoce. „Pojďte to zkusit s námi dělat jinak“, vyzývá Flečková, jedna z přednášejících, garantka programu Obnova tradičních luk Českého svazu ochránců přírody.

Přečtěte si také |
Sad v Zubrnicích. Foto: OKliBio Luční sady patří k nejbohatším biotopům střední Evropy. V Česku ale zatím nijak komplexně chráněny nejsou, říká Lenka Dubová

Seznámíme vás také s velkoplodým hlohem. A to v pátek 12. 6. Víte, jak ho pěstovat a jak naložit s jeho plody? O hlohu peřenoklaném uslyšíte vše, co vás zajímá, od profesora Borise Kršky z Výzkumného a šlechtitelského ústavu v Holovousích. Navíc ochutnáte zpracované produkty z jižních Čech: sušený i pečený čaj, džemoládu, kompot i tinkturu. A víte, co patří mezi hlavní přínosy hlohu? Řadě z nás pomáhá jako doplněk ke snižování krevného tlaku přirozenou cestou.

Zdroj | Český svaz ochránců přírody

V sobotu 13. 6. nás čeká dobrodružství určování třešní s oblíbeným ovocnářem Vojtou Ptáčkem. Po všechny tři dny je každé odpoledne výstava otevřena k volné prohlídce. „Tradičně se na vás těší celý poradenský tým, tak nezapomeňte přinést staré odrůdy třešní k určení,“ říká Kateřina Štrossová z programu Oživení starých odrůd Českého svazu ochránců přírody.

Výstava ovoce "Rané odrůdy třešní"

Kdy: 11. - 13. 6. 2026
Kde: DŮM OCHRÁNCŮ PŘÍRODY, Michelská 48/5, Praha 4; Spojení MHD – zastávka Michelská (BUS 124, 139, 150, 188, 196 a TRAM 11 a 24)
Bližší informace o programu: www.stareodrudy.cz

reklama
 
foto - Kučerová Zuzana
Zuzana Kučerová
Autorka je pracovnice ČSOP.
tisknout poslat
Dále čtěte |
Heřmánek Foto: Kamil Chrystman Flickr Výstava Bylinky a koření v Jindřichově Hradci představí vzácné rukopisné herbáře Mucholapka podivná Foto: Sergey Urzhumskov Flickr Výstava Živé pasti představí v Olomouci masožravé rostliny z celého světa Den otevřených lesů Foto: SVOL V ČR se konal Den otevřených lesů. Přiblížil lidem, co obnáší práce lesníků
Další články autora |
Modrásek východní Foto: Martina Kišelová ČSOP Vzácní motýli i koniklece. Český svaz ochránců přírody vykupuje výjimečnou lokalitu na okraji Českého středohoří Šumavská louka Foto: Kamila Vítovcová ČSOP ČSOP dál chrání květnaté louky. Mapuje nové lokality, připravuje nové výsevy a zahajuje darovací kampaň Místo pro přírodu - Sjezdovka Foto: Jan Tolg ČSOP Český svaz ochránců přírody vykoupil bývalou sjezdovku plnou orchidejí v Orlických horách

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist