Užijte si první ovoce na třešňové výstavě v Michli
Na co se můžete těšit první den? Po dopoledních přednáškách o záchranných sortimentech třešní, kde si od Martina Lípy vyslechnete poutavé zajímavosti o původních českých odrůdách, vás čeká chuťově to nejlepší – komentovaná prohlídka výstavy s degustací těch nejzajímavějších odrůd, s pomologem Zdeňkem Buzkem.
Stromy pěstujeme v lučních sadech či alejích. Dozvíte se, jaké jsou možnosti pro vytvoření druhově bohatého porostu bylinného patra – rozkvetlé louky v sadu. Sady se při správné péči odvděčí. Najdeme v nich pestrost lučního života. Někde kvetou prvosenky, orchideje, jinde hořce a létají motýli a další užitečný hmyz. Tímto přístupem se lišíme od intenzivně pěstovaného ovoce. „Pojďte to zkusit s námi dělat jinak“, vyzývá Flečková, jedna z přednášejících, garantka programu Obnova tradičních luk Českého svazu ochránců přírody.
Přečtěte si také |Luční sady patří k nejbohatším biotopům střední Evropy. V Česku ale zatím nijak komplexně chráněny nejsou, říká Lenka Dubová
Seznámíme vás také s velkoplodým hlohem. A to v pátek 12. 6. Víte, jak ho pěstovat a jak naložit s jeho plody? O hlohu peřenoklaném uslyšíte vše, co vás zajímá, od profesora Borise Kršky z Výzkumného a šlechtitelského ústavu v Holovousích. Navíc ochutnáte zpracované produkty z jižních Čech: sušený i pečený čaj, džemoládu, kompot i tinkturu. A víte, co patří mezi hlavní přínosy hlohu? Řadě z nás pomáhá jako doplněk ke snižování krevného tlaku přirozenou cestou.
V sobotu 13. 6. nás čeká dobrodružství určování třešní s oblíbeným ovocnářem Vojtou Ptáčkem. Po všechny tři dny je každé odpoledne výstava otevřena k volné prohlídce. „Tradičně se na vás těší celý poradenský tým, tak nezapomeňte přinést staré odrůdy třešní k určení,“ říká Kateřina Štrossová z programu Oživení starých odrůd Českého svazu ochránců přírody.
Výstava ovoce "Rané odrůdy třešní"
Kdy: 11. - 13. 6. 2026
Kde: DŮM OCHRÁNCŮ PŘÍRODY, Michelská 48/5, Praha 4; Spojení MHD – zastávka Michelská (BUS 124, 139, 150, 188, 196 a TRAM 11 a 24)
Bližší informace o programu: www.stareodrudy.cz
reklama