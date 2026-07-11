Ochránci přírody obnovili naučnou stezku Mnichovské hadce. Představuje jednu z nejpozoruhodnějších lokalit CHKO Slavkovský les | Obrazem
Hadec neboli serpentinit je velmi zvláštní hornina. Má zcela specifické chemické vlastnosti, zejména vysoký, pro řadu rostlin toxický obsah hořčíku a dalších kovů, a naopak velmi nízký obsah živin. V důsledku toho rostou na hadcích rostlinná společenstva, jaká nenajdeme nikde jinde. A protože hadec je hornina poměrně vzácná, vyskytující se jen ostrůvkovitě, patří i hadcová společenstva mezi velké vzácnosti.
Jelikož jsou hadcová tělesa navzájem poměrně vzdálená, mnohá z nich mají i své endemity, tedy druhy nevyskytující se nikde jinde na světě. Ani Mnichovské hadce nejsou výjimkou; zdejším endemitem je bíle kvetoucí rožec kuřičkolistý, pozoruhodných rostlin zde ale nalezneme více. Výskyt hadce rovněž ovlivnil chemické složení podzemních vod, tzv. kyselek, které zde hojně vyvěrají a o nichž naučná stezka také informuje.
„Stezka za ty roky poněkud zastarala jak po obsahové, tak po technické stránce. Mnohé panely byly poškozené nebo vybledlé. Proto jsme se rozhodli pro její obnovu,“ říká Pavla Tájková z Českého svazu ochránců přírody Kladská. „Zachovali jsme původní grafiku, ale zaktualizovali jsme obsah – doplnili nové zajímavosti z historie i z přírody oblasti a také aktuálnější fotografie,“ doplňuje Pavla Tájková.
Původní stezka i její rekonstrukce byly financovány společností NET4GAS v rámci programu Blíž přírodě. „Milovníky přírody lákají nové stezky, ale rádi se vracejí i na ty, kde se jim líbilo. Těší nás, že jsme stáli před lety u zrodu stezky, která vede pozoruhodnou přírodou, a dnes i u její obnovy. Program Blíž přírodě podporujeme již od roku 2007 a tato rekonstrukce je dalším důkazem, že naše dlouhodobá spolupráce dává smysl,“ říká David Hořínek, tiskový mluvčí společnosti NET4GAS, která je hlavním partnerem Českého svazu ochránců přírody.
Deset zastavení unikátním územím
Dvanáct kilometrů dlouhá naučná stezka prochází severní částí komplexu Mnichovských hadců. Začátek má na silnici z Pramenů do Nové Vsi, na úpatí známé lokality Křížky (N 50°3.97690', E 12°44.82633'). Právě Křížky jsou nejznámější hadcovou skálou této oblasti.
Na začátku stezky najdeme hned dvě informační tabule. Jedna pojednává o Křížkách a druhá o Upolínové louce, pro změnu mokřadní lokalitě, nacházející se na opačné straně silnice. Třetí zastavení je věnováno Dlouhé stoce, významné technické památce vybudované v 1. polovině 16. století pro účely dobývání a zpracování cínové rudy na dolech v Horním Slavkově a Krásnu (trasa vede po jejím břehu více než půl kilometru).
Další dvě zastavení jsou věnována vyloženě hadci – jedno seznamuje s horninou jako takovou, druhé s jeho využitím coby dekorativního kamene (v okolí se nacházejí lůmky, kde byl v minulosti těžen). Zbývající čtyři zastavení seznamují střídavě s dalšími hadcovými lokalitami, kolem kterých stezka prochází (Pluhův bor, Dominova skalka) a s vývěry zdejších kyselek (Grünská kyselka, Novoveská kyselka; první z nich lze i ochutnat).
Stezka s poměrně malým převýšením vede převážně po zpevněných lesních cestách a málo frekventovaných silnicích. Trasa je tak vhodná i pro cyklisty. Naučná stezka není v terénu nijak značená, její část vede po zelené turistické trase Prameny – Bečov nad Teplou a na každém informačním panelu stezky je mapka s vyznačením umístění jednotlivých zastavení.
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