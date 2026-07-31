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Kolem železniční vlečky u Kyselky vzniká biokoridor pro užovku stromovou

31.7.2026 01:44 | KYSELKA (ČTK)
Zdroj | Zamenis - spolek na ochranu užovky stromové v Poohří
Kolem historické železniční vlečky z Kyselky do Vojkovic na Karlovarsku vzniká biokoridor pro kriticky ohroženou užovku stromovou, ale i další druhy živočichů. Ochráncům přírody se při pravidelném monitoringu podařilo v lokalitě zaznamenat už tři jedince kriticky ohrožené užovky stromové, ačkoli její nejčastější výskyt je kolem Stráže nad Ohří. Pozorování tak potvrzují, že vytvářené podmínky mohou být pro tento druh vhodné. Hodnocení dlouhodobého přínosu projektu bude předmětem dalšího sledování, řekla dnes novinářům specialistka environmentálních projektů Mattoni Lucie Štefanská.
 
"Projekt jsme začali už v roce 2024, kdy proběhl první monitoring. To byla taková příprava, abychom zjistili, jaký je potenciál této lokality. Během toho monitoringu se ukázalo, že je to lokalita, která by mohla být vhodná i pro klíčový druh, kterým je kriticky ohrožená užovka stromová," uvedla. Aby lokalita mohla do budoucna sloužit jako biokoridor, tak tam pracovníci kolem trati prořezávají dřeviny, aby se prostor prosvětlil. "Užovka je vlastně takový deštníkový druh, který potom může pomoci šíření i dalších druhů," řekla Štefanská.

Zatímco běžně biokoridory tvoří přírodní krajina, okolí vlečky je částí přírody, kterou částečně vytvořil člověk. Přesto zdejší oblast výskytu užovky stromové vyhovuje, je kamenitá, kolem trati se vyskytují opěrné zídky, porost není zemědělsky využíván ani upravován pro rekreační činnost. Takové prostředí je pro nejdelšího hada České republiky vhodné. Ale i celé údolí řeky Ohře mají hadi rádi, vyskytuje se zde všech pět druhů, které v Česku žijí.

Hadi se v přírodě šíří různými cestami a jednou z nich může být i koridor kolem tratě, uvedla Radka Musilová ze spolku Zamenis, který se zabývá ochranou užovky stromové. Hadi podle ní potřebují mozaiku prosvětlených míst, jako jsou zídky nebo kameniště i stinná místa, jako jsou hromady větví pro prořezávkách. Vyhovuje jim i blízkost řeky, kolem Kyselky protéká Ohře.

Péče o nezvyklý biokoridor zapadá i do dlouhodobých opatření, které na ochranu a podporu biodiverzity, biologické rozmanitosti, zavádí společnost Mattoni 1873. Jde například o motýlí "Mattoniho louku" u Mnichova na Chebsku nebo účast na projektech Evropské asociace minerálních vod (NMWE) Sources for Nature.

"Tam, kde je hodně druhů, kde je ta druhová pestrost, tak to znamená, že to prostředí je v pořádku, že tam je v pořádku ekosystém. To znamená, že to prostředí je čisté, a my jako producent minerálních vod potřebujeme čisté prostředí, abychom měli čistou vodu," popsala základní motivaci výrobce minerálek Štefanská.

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