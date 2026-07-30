Města Hranice a Rögnitzlosau spojí projekt Společně za vodu a klima. Pomůže mimo jiné i perlorodce říční
Projekt v Hranicích a Rögnitzlosau je podle jeho autorky Eriky Smrtové unikátní v tom, že se nezaměřuje na vodu buď v krajině nebo ve městě, ale v obou lokalitách zároveň. Součástí projektu je i zapojení veřejnosti. Vznikne přeshraniční výukový program a u rybníka Trojmezí se vybuduje edukační centrum, které má být zázemím pro školy a pro vzdělávání.
Náklady na české straně projektu budou okolo 30 milionů korun, z čehož 85 procent uhraní dotace z přeshraničního programu Interreg a od státu. Většina peněz padne na revitalizaci rybníka, který se nejen odbahní a získá novou, pevnější hráz, ale kolem něj vzniknou i chodníčky, hrací prvky, přibude zeleň i stromy. Ve městě zase projekt předpokládá drobnější opatření takzvané modrozelené infrastruktury, která se zabývá vodou a zelení v intravilánu.
Na německé straně společný projekt podpoří obnovu a záchranu tamějších mokřadů, které vysychají a tím se omezují podmínky pro život často chráněných druhů živočichů a rostlin.
Podle Smrtové je ochrana vody a její zadržení v krajině v okolí Hranic u Aše velmi důležitá i z toho pohledu, že Hranice leží na náhorní plošině, a tak jediná voda, která se do tohoto území dostane, je z deště, a pokud se nezadrží, tak odtéká jinam. S rostoucím suchem a horky tak některé malé toky v okolí Hranic vysychají někdy už v květnu.
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