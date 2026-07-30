Při sledování koniklece objevili botanici jiný poklad – kriticky ohrožený lýkovec vonný
Lýkovec vonný je podle Agentury ochrany a přírody přes svůj nízký vzrůst na jaře nápadný kvůli svým růžovým, výrazně vonícím květům. Na rozdíl od rozšířenějšího lýkovce jedovatého je to stále zelený keřík, který vyžaduje dostatečně prosvětlená stanoviště. Roste ve světlých lesích a na suchých trávnících v teplejších oblastech republiky, kvete od dubna do května.¨
Ohrožují ho výrazné změny či úplný zánik jeho stanovišť, která zarůstají okolní vegetací. "Jednou z hlavních příčin jeho ústupu je nadměrný přísun živin do prostředí, zejména atmosférický spad sloučenin dusíku. Světlé lesy postupně zarůstají a mění se v husté zapojené porosty kvůli ukončení tradičního hospodaření, jako byla lesní pastva domácích zvířat a sběr hrabanky," sdělila botanická společnost. Další hrozbou je šíření vysokých bylin a křovin na suchých trávnících, které už se nespásají ani nesečou.
V současné době roste lýkovec vonný v Čechách a na Moravě jen na zhruba dvaceti lokalitách. "Zvykli jsme si u něj spíš na zprávy o zániku populací na známých lokalitách, a proto nás nesmírně potěšila zpráva o objevu nové, dosud neznámé lokality. Právě proto jsme tento objev vybrali jako letošního držitele Ceny Víta Grulicha," uvedl předseda České botanické společnosti Milan Chytrý.
Kvůli ohrožení lýkovce vonného připravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR pro tento druh záchranný program. Nicméně už nyní je většina známých populací předmětem cílené ochranářské péče.
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