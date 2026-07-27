https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/vlada-se-postavila-negativne-ke-snaze-ods-posilit-postaveni-obci-v-radach-parku
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Vláda se postavila negativně ke snaze ODS posílit postavení obcí v radách parků

27.7.2026 20:55 | PRAHA (ČTK)
Pančavská louka s rašeliništěm
Pančavská louka s rašeliništěm
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Jan Stejskal / Ekolist
Negativní postoj dnes zaujala vláda k návrhu poslanců opoziční ODS, kteří chtějí posílit postavení zástupců obcí a krajů v radách národních parků. Vyplývá to z výsledků zasedání. Osm občanských demokratů v čele s Janem Burešem chce posílit roli zástupců samospráv při schvalování strategických dokumentů. Místa v radách by navíc ze zákona obsazovali také zástupci Hasičského záchranného sboru ČR kvůli součinnosti při krizovém řízení a protipožární ochraně parků. Záporné stanovisko občanské demokraty překvapilo.
 
V radách národních parků by při schvalování například zásad péče, zón a klidových území vznikly podle novely dvě skupiny. Jednu by tvořili zástupci obcí a krajů, hasičů a případně Horské služby, druhou členové jmenovaní úřadem ochrany přírody. Návrhy by se podle předlohy pokládaly za dohodnuté v případě, že by se pro ně v jedné i v druhé skupině vyjádřila nadpoloviční většina členů.

"Hlavním důvodem předkládané úpravy je posílení role obcí a krajů v národních parcích. Tato změna však nijak nenarušuje samotné řízení národního parku, ale systémově se zvyšuje tlak na hledání kompromisu mezi orgány ochrany přírody a místními samosprávami," uvedli předkladatelé v důvodové zprávě. Úprava schvalovacího procesu podle nich zaručí, že hlavní opatření v parcích nebudou na úkor obcí ani cílů ochrany přírody.

Díky navrhované změně by podle Bureše nemohla nastat situace, kdy jmenovaných členů rad národních parků je tolik, že mohou členy z řad samospráv přehlasovat. Jde podle něho také o jeden z důvodů nevole ke zřizování nových národních parků. "O něčem podobném, o reformě fungování správ národních parků, mluvilo i současné vedení ministerstva životního prostředí. Teď měli možnost tuhle věc přímo otevřít a ve Sněmovně tyhle věci projednat," řekl Bureš na dnešní tiskové konferenci.

Pokud by se rada na znění základních dokumentů národních parků neshodla, následoval by podle novely další pokus o dohodu. V případě, že by nebyl úspěšný, o návrhu by podle předlohy rozhodlo po projednání ve vládě ministerstvo životního prostředí. Mimo jiné k tomu mělo přes celkově neutrální postoj výhrady ministerstvo vnitra. Považuje za krajně nevhodné a nesystematické z vlády dělat orgán pro odborné záležitosti ochrany přírody, jako je například členění území národního parku do zón ochrany přírody, vyhrazení klidových území nebo cest a tras v něm.

Novela poslanců ODS zavádí také dvouletou lhůtu, v níž by členové rady národních parků mohli požádat o nové projednání základních dokumentů.

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