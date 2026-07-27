Vláda možná bude neutrální ke snaze ODS posílit postavení obcí v radách parků
V radách národních parků by při schvalování například zásad péče, zón a klidových území vznikly podle novely dvě skupiny. Jednu by tvořili zástupci obcí a krajů, hasičů a případně Horské služby, druhou členové jmenovaní úřadem ochrany přírody. Návrhy by se podle předlohy pokládaly za dohodnuté v případě, že by se pro ně v jedné i v druhé skupině vyjádřila nadpoloviční většina členů.
"Hlavním důvodem předkládané úpravy je posílení role obcí a krajů v národních parcích. Tato změna však nijak nenarušuje samotné řízení národního parku, ale systémově se zvyšuje tlak na hledání kompromisu mezi orgány ochrany přírody a místními samosprávami," uvedli předkladatelé v čele s Janem Burešem v důvodové zprávě. Úprava schvalovacího procesu podle nich zaručí, že hlavní opatření v parcích nebudou na úkor obcí ani na úkor cílů ochrany přírody.
Pokud by se rada na znění základních dokumentů národních parků neshodla, následoval by podle novely další pokus o dohodu. V případě, že by nebyl úspěšný, o návrhu by podle předlohy rozhodlo po projednání ve vládě ministerstvo životního prostředí. Mimo jiné k tomu mělo přes celkově neutrální postoj výhrady ministerstvo vnitra. Považuje za krajně nevhodné a nesystematické z vlády dělat orgán pro odborné záležitosti ochrany přírody, jako je například členění území národního parku do zón ochrany přírody, vyhrazení klidových území nebo cest a tras v něm.
Novela poslanců ODS zavádí také dvouletou lhůtu, v níž by členové rady národních parků mohli požádat o nové projednání základních dokumentů.
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