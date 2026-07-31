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České středohoří je motýlím rájem Obrazem

31.7.2026 04:54 | PRAHA (Ekolist.cz) | Karolína Šůlová
Foto | Martin Vlček / AOPK ČR
V chráněné krajinné oblasti České středohoří se dlouhodobě sleduje výskyt a početnost jednotlivých druhů rostlin, živočichů a hub, aby se vědělo, jak prosperují. Monitoring motýlů, který zde organizuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, odhalil překvapivá čísla.
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„České středohoří je díky svému reliéfu, bohatému geologickému vývoji, řadě člověkem málo ovlivněných míst, i pestré kulturní krajině mimořádně bohaté botanicky i zoologicky. To dokládá také mnohaletý průzkum motýlí říše. Například na stepním kopci Oblík bylo potvrzeno 884 druhů motýlů. Na ikonické Rané pak 827 a na nedalekém Písečném vrchu poletuje 1085 druhů z této skupiny hmyzu,“ uvedl František Budský z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, ředitel regionálního pracoviště Správa CHKO České středohoří.

Modrásek bahenní
Modrásek bahenní
Foto | M. Vlček / AOPK ČR

Čísla nezahrnují jen nápadné velké denní motýly, ale i noční můry, nebo drobné motýly, které laik snadno zamění za mušky. Jejich určování je složité a vyžaduje přesné vědecké postupy. Dá se říci, že při každé návštěvě středohorských kopců se entomologům podaří objevit něco nového.

Okáč skalní
Okáč skalní
Foto | Martin Vlček / AOPK ČR

„To, že máme na jednom kopci vyšší stovky různých druhů motýlů, je opravdovým unikátem. Třeba hojně navštěvovaný Radobýl, který navíc leží v blízkosti města, obývá 1087 druhů motýlů. Rovněž lidmi velmi oblíbené Bílé stráně jsou domovem 937 druhů. Vlhké a docela chladné Babiny pak mají 903 druhů motýlích obyvatel. Překvapením a rekordmanem jsou nenápadné stráně v okolí Církvic, kde se jich podařilo najít 1350. Je to pro nás taková odměna k letošnímu padesátiletému výročí od vyhlášení chráněné krajinné oblasti. Vidíme, že naše péče o území má smysl a těží z ní nejen motýli,“ doplnil Budský, který se na sledování motýlů přímo podílí.

Otakárek ovocný
Otakárek ovocný
Foto | Ondřej Nitsch / AOPK ČR

Výsledky naznačují, že se na jednotlivých lokalitách v Českém středohoří vyskytuje v průměru 1000 druhů motýlů. V labském údolí 1300, v celé oblasti pak odhadem přes 2200 druhů motýlů. Přestože čísla působí impozantně, motýli ani další opylovači to v současné krajině nemají lehké – potřebují totiž mnohdy velmi specifické podmínky, například některé housenky se živí jen jedním druhem rostliny. Velké množství z nich tak patří mezi ohrožené druhy, řazené do aktuálního Červeného seznamu.

Nedávno například zcela vymizel v Českém středohoří dříve poměrně běžný modrásek ligrusový. Díky speciálnímu záchrannému programu, který je financován z evropského projektu Prospective LIFE, se ale daří stabilizovat populace motýla okáče skalního a postupně ho navracet i na další místa, kde dříve žil.

Babočka paví oko
Babočka paví oko
Foto | Ondřej Nitsch / AOPK ČR

V České republice za posledních 60 let vyhynulo 19 druhů denních motýlů, polovina zbylých 142 druhů je ohrožená. Současná podoba krajiny, která je na jedné straně obhospodařováná příliš intenzivně a na druhé straně zarůstá, jim nevyhovuje.

Kdo se chce o motýlech Českého středohoří dozvědět více, může do 13. září 2026 navštívit výstavu v Oblastním muzeu Chomutov.

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foto - Šůlová Karolína
Karolína Šůlová
Autorka je tisková mluvčí Agentury ochrany přírody a krajiny.
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