České středohoří je motýlím rájem Obrazem
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Čísla nezahrnují jen nápadné velké denní motýly, ale i noční můry, nebo drobné motýly, které laik snadno zamění za mušky. Jejich určování je složité a vyžaduje přesné vědecké postupy. Dá se říci, že při každé návštěvě středohorských kopců se entomologům podaří objevit něco nového.
„To, že máme na jednom kopci vyšší stovky různých druhů motýlů, je opravdovým unikátem. Třeba hojně navštěvovaný Radobýl, který navíc leží v blízkosti města, obývá 1087 druhů motýlů. Rovněž lidmi velmi oblíbené Bílé stráně jsou domovem 937 druhů. Vlhké a docela chladné Babiny pak mají 903 druhů motýlích obyvatel. Překvapením a rekordmanem jsou nenápadné stráně v okolí Církvic, kde se jich podařilo najít 1350. Je to pro nás taková odměna k letošnímu padesátiletému výročí od vyhlášení chráněné krajinné oblasti. Vidíme, že naše péče o území má smysl a těží z ní nejen motýli,“ doplnil Budský, který se na sledování motýlů přímo podílí.
Výsledky naznačují, že se na jednotlivých lokalitách v Českém středohoří vyskytuje v průměru 1000 druhů motýlů. V labském údolí 1300, v celé oblasti pak odhadem přes 2200 druhů motýlů. Přestože čísla působí impozantně, motýli ani další opylovači to v současné krajině nemají lehké – potřebují totiž mnohdy velmi specifické podmínky, například některé housenky se živí jen jedním druhem rostliny. Velké množství z nich tak patří mezi ohrožené druhy, řazené do aktuálního Červeného seznamu.
Nedávno například zcela vymizel v Českém středohoří dříve poměrně běžný modrásek ligrusový. Díky speciálnímu záchrannému programu, který je financován z evropského projektu Prospective LIFE, se ale daří stabilizovat populace motýla okáče skalního a postupně ho navracet i na další místa, kde dříve žil.
V České republice za posledních 60 let vyhynulo 19 druhů denních motýlů, polovina zbylých 142 druhů je ohrožená. Současná podoba krajiny, která je na jedné straně obhospodařováná příliš intenzivně a na druhé straně zarůstá, jim nevyhovuje.
Kdo se chce o motýlech Českého středohoří dozvědět více, může do 13. září 2026 navštívit výstavu v Oblastním muzeu Chomutov.
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