Nivu Ploučnice v CHKO Kokořínsko – Máchův kraj chrání nově přírodní rezervace
Jedná se o zachovalou říční nivu, kde nedošlo na rozdíl od většiny našich vodních toků k regulaci řeky a která si zachovala svou dynamiku. Území zahrnuje nivu řeky Ploučnice v úseku od Borečku po most na železniční trati Liberec – Česká Lípa u Vítkova. Vedle vlastní řeky Ploučnice spadají do přírodní rezervace také části jejích přítoků, konkrétně Svitavky a Hradčanského potoka.
Vyskytují se tu vzácná a ohrožená společenstva rostlin a živočichů včetně evropsky významných. Ve vlastní Ploučnici žije početná populace ohrožené vážky klínatky rohaté, několik vzácných druhů pošvatek a jepic či drobný mlž hrachovka říční, která obývá nezregulované a neznečištěné vodní toky. Pravidelně se podél vodních toků pohybuje vydra říční a nivu postupně osídluje i bobr evropský. V tůních a odstavených ramenech se rozmnožuje několik druhů obojživelníků včetně čolka horského či v CHKO vzácné rosničky zelené.
„Nová přírodní rezervace Meandry Ploučnice a Svitavky se stala jubilejním 30. maloplošným zvláště chráněným územím v CHKO Kokořínsko – Máchův kraj a je zároveň dárkem k letošnímu 50. výročí od vyhlášení CHKO. Kulatiny však letos slaví hned 6 chráněných krajinných oblastí. Na jejich význam pro přírodu, obyvatele, místní podnikatele i návštěvníky, proto po celý rok upozorňuje řada akcí. Pod hlavičkou „Rok chráněných krajinných oblastí“ je zaštítila Česká komise pro UNESCO,“ dodává František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.
Území je nadále přístupné a s ohledem na skutečnost, že naprostá většina území leží zároveň i v nejpřísněji chráněné I. zóně ochrany přírody CHKO, se tak vyhlášením přírodní rezervace pro běžné návštěvníky prakticky nic nemění.
Více o CHKO Kokořínsko – Máchův kraj na webu kokorinsko.aopk.gov.cz
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