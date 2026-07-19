https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/nivu-ploucnice-v-chko-kokorinsko-machuv-kraj-chrani-nove-prirodni-rezervace
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Nivu Ploučnice v CHKO Kokořínsko – Máchův kraj chrání nově přírodní rezervace

19.7.2026 04:08 | PRAHA (Ekolist.cz) | Karolína Šůlová
Foto | Luboš Beran / AOPK ČR
Klikatící se Ploučnice spolu se Svitavkou a jejich nivou o rozloze téměř 283 hektarů. To je nová přírodní rezervace Meandry Ploučnice a Svitavky, kterou po mnoha letech příprav i projednávání vyhlásila Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Přírodní rezervace se nachází v severní (dokeské) části CHKO Kokořínsko – Máchův kraj.
 
„Řek, které by se volně klikatily krajinou, je v České republice jako příslovečného šafránu. To byl také hlavní důvod, proč se zachovalý úsek meandrující Ploučnice a dolního toku Svitavky i s přilehlou a téměř každoročně zaplavovanou nivou stal přírodní rezervací. Hostí desítky vzácných či ohrožených druhů rostlin a živočichů. Kromě velké přírodovědné hodnoty má území také nezpochybnitelný význam pro obyvatele po proudu ležící České Lípy, neboť při povodních zadržuje velké množství vody a výrazně tak snižuje a zpomaluje jejich průběh, a to lépe než drahá technická řešení.“ vysvětluje Luboš Beran z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Rosnička zelená
Rosnička zelená
Foto | Luboš Beran / AOPK ČR

Jedná se o zachovalou říční nivu, kde nedošlo na rozdíl od většiny našich vodních toků k regulaci řeky a která si zachovala svou dynamiku. Území zahrnuje nivu řeky Ploučnice v úseku od Borečku po most na železniční trati Liberec – Česká Lípa u Vítkova. Vedle vlastní řeky Ploučnice spadají do přírodní rezervace také části jejích přítoků, konkrétně Svitavky a Hradčanského potoka.

Vyskytují se tu vzácná a ohrožená společenstva rostlin a živočichů včetně evropsky významných. Ve vlastní Ploučnici žije početná populace ohrožené vážky klínatky rohaté, několik vzácných druhů pošvatek a jepic či drobný mlž hrachovka říční, která obývá nezregulované a neznečištěné vodní toky. Pravidelně se podél vodních toků pohybuje vydra říční a nivu postupně osídluje i bobr evropský. V tůních a odstavených ramenech se rozmnožuje několik druhů obojživelníků včetně čolka horského či v CHKO vzácné rosničky zelené.

Křídlatka rohatá
Křídlatka rohatá
Foto | Jiří Neudert / AOPK ČR

„Nová přírodní rezervace Meandry Ploučnice a Svitavky se stala jubilejním 30. maloplošným zvláště chráněným územím v CHKO Kokořínsko – Máchův kraj a je zároveň dárkem k letošnímu 50. výročí od vyhlášení CHKO. Kulatiny však letos slaví hned 6 chráněných krajinných oblastí. Na jejich význam pro přírodu, obyvatele, místní podnikatele i návštěvníky, proto po celý rok upozorňuje řada akcí. Pod hlavičkou „Rok chráněných krajinných oblastí“ je zaštítila Česká komise pro UNESCO,“ dodává František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Území je nadále přístupné a s ohledem na skutečnost, že naprostá většina území leží zároveň i v nejpřísněji chráněné I. zóně ochrany přírody CHKO, se tak vyhlášením přírodní rezervace pro běžné návštěvníky prakticky nic nemění.

Více o CHKO Kokořínsko – Máchův kraj na webu kokorinsko.aopk.gov.cz

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foto - Šůlová Karolína
Karolína Šůlová
Autorka je tisková mluvčí Agentury ochrany přírody a krajiny.
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