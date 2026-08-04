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Nepřenášejte raky jinam. Dobře míněná pomoc za nízkých průtoků jim může ublížit

4.8.2026 13:14 | PRAHA (Ekolist.cz) | Karolína Šůlová
Rak kamenáč
Rak kamenáč
Foto | Zdeněk Myslík / AOPK ČR
Letošní sucho a nízké stavy vody způsobují, že jsou raci v našich řekách a potocích viditelnější než obvykle. Ve snaze jim pomoci je lidé často přenášejí do jiných vodních toků, mohou jim tím však uškodit. Největší pomocí je nechat raky na místě a do jejich života nezasahovat.
 
V posledních týdnech mají na řadě míst České republiky vodní toky nízké průtoky. Raci proto častěji opouštějí své úkryty a jsou mnohem nápadnější než za běžných podmínek. Někteří lidé se v dobré víře domnívají, že je potřeba těmto sladkovodním korýšům pomoci, a tak je přenesou do jiné vody. Ve skutečnosti tím ale mohou způsobit více škody než užitku.

„Přemístění raka do jiné lokality pro něj představuje velký stres. V novém prostředí nemusí najít vhodné úkryty, dostatek potravy a nemusí mu vyhovovat ani základní podmínky, jako je teplota nebo chemické složení vody. Dobře míněná pomoc tak může skončit jeho úhynem,“ uvedl Zdeněk Myslík z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Ještě závažnější mohou být pak dopady na naši přírodu. Není totiž úplně jednoduché rozeznat původní druhy raků od těch invazních, pocházejících ze Severní Ameriky. Právě ty mohou být přenašeči račího moru – onemocnění, které je pro naše raky smrtelné. Severoamerické druhy jsou vůči této nákaze odolné, ale mohou ji šířit dál. Pro původní raky je však račí mor mimořádně nebezpečný a během krátké doby dokáže zlikvidovat celé populace.

„Pokud při procházce u vody narazíte na raka, nepřenášejte ho. Pokud zaznamenáte hromadný úhyn raků, budeme rádi, když nám tuto skutečnost oznámíte na e-mail invaznidruhy@aopk.gov.cz. Každé takové hlášení nám může pomoci včas odhalit výskyt račího moru nebo jiného závažného problému a přijmout potřebná opatření k ochraně našich původních druhů raků. Děkujeme,“ dodává Tomáš Gőrner z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Jak pomoci našim rakům?

    • Nepřenášejte raky z jednoho místa na druhé.
    • Nevypouštějte nepůvodní druhy raků do přírody ani je nepřesouvejte mezi lokalitami.
    • Při přesunech mezi vodními lokalitami očistěte a nechte vyschnout rybářské vybavení, brodicí boty nebo další pomůcky, které mohou přenášet původce račího moru.
    • Pokud objevíte hromadný úhyn raků, informujte nás na adrese invaznidruhy@aopk.gov.cz.

Podrobnější informace o invazních druzích (nejen) raků..

Jedním z našich nejvzácnějších původních druhů je rak kamenáč, který je v České republice kriticky ohrožený. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR pro něj proto od roku 2024 realizuje záchranný program.

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foto - Šůlová Karolína
Karolína Šůlová
Autorka je tisková mluvčí Agentury ochrany přírody a krajiny.
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