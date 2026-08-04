https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/hvezdnice-alpska-modrofialovy-pozustatek-doby-ledove-v-ceskem-stredohori-a-luzickych-horach-dostane-specialni-peci
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Hvězdnice alpská, modrofialový pozůstatek doby ledové v Českém středohoří a Lužických horách, dostane speciální péči

4.8.2026 04:44 | PRAHA (Ekolist.cz) | Karolína Šůlová
Foto | Ondřej Nitsch / AOPK ČR
Kriticky ohrožená skalnička hvězdnice alpská roste v chráněné krajinné oblasti České středohoří na posledních dvou lokalitách, v CHKO Lužické hory na jediné. Tato rostlina je pozůstatkem poslední doby ledové a daří se jí pouze na izolovaných místech se specifickými podmínkami. Aby z naší přírody nezmizela definitivně, připravila Agentura ochrany přírody a krajiny ČR speciální záchranný program, takzvaný regionální akční plán.
 
„Hvězdnice alpská je vytrvalá bylina s přízemní růžicí listů a nápadnými fialovými až modrofialovými květy se žlutým středem. V severních Čechách roste pouze na čedičových a znělcových masivech Bořeň, Sedlo a Klíč. Domov tu má na prosluněných skalních plošinkách a kamenitých svazích. Ty však postupně zarůstají, problémem je i postupující klimatická změna,“ vysvětluje Kateřina Tremlová, botanička Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Takzvaný regionální akční plán počítá s vyřezáváním náletových dřevin a pročištěním skalních štěrbin, ve kterých klíčí malé rostlinky hvězdnice. Zahrnuje i pravidelné prosvětlování ploch a odstraňování konkurenčně silnějších druhů rostlin, které je zastiňují. Financován je z evropského projektu Prospective LIFE.

Foto | Ondřej Nitsch / AOPK ČR

„Nezbytné jsou také výsadby rostlinek vypěstovaných v botanických zahradách ze semen odebraných přímo v terénu. Kvůli suchu, které kvůli klimatické změně panuje v letních měsících, se v tomto kritickém období plánuje i jejich dočasné zavlažování,“ doplňuje Tereza Pokorná z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, jedna z autorek regionálního akčního plánu.

Související výzkum má také objasnit příčiny slabé přirozené obnovy a nízké klíčivosti semen. Pokud se podaří zvýšit počty rostlin na stávajících lokalitách, je vizí hvězdnici alpskou navrátit i na další místa severních Čech, kde dříve rostla. Péče o místa, kde tento alpský klenot doposud přežívá, vytvoří podmínky vhodné i pro další druhy rostlin a živočichů, které mají podobné životní nároky.

„Naší prioritou je samozřejmě udržet přírodu ve stavu, kdy poskytuje domov co nejširšímu spektru rostlin a živočichů. V případech, kdy se to nedaří, přicházejí na řadu speciální opatření. Záchranných programů nyní běží již třináct, regionálních akčních plánů více než 20. Díky nim se z naší přírody nevytratil třeba hvozdík písečný český, daří se zvyšovat počty syslů či užovek stromových. Evropský projekt Prospective LIFE umožňuje zaměřit péči na širší spektrum ohrožených druhů,“ konstatuje František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Více informací o regionálním akčním plánu pro hvězdnici alpskou na webových stránkách https://www.zachranneprogramy.cz/regionalni-akcni-plany/hvezdnice-alpska/

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foto - Šůlová Karolína
Karolína Šůlová
Autorka je tisková mluvčí Agentury ochrany přírody a krajiny.
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