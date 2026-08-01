https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/kvetnate-pasy-v-ceskobudejovickem-parku-stromovka-jsou-v-plnem-kvetu
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Květnaté pásy v českobudějovickém parku Stromovka jsou v plném květu Obrazem

1.8.2026 04:35 | PRAHA (Ekolist.cz) | Calla – Sdružení pro záchranu prostředí
Babočka paví oko na dobromysli.
Babočka paví oko na dobromysli.
Zdroj | Calla – Sdružení pro záchranu prostředí
Od roku 2017 oživují českobudějovický park Stromovka a také místní vědecký kampus květnaté pásy. Pokud je chcete vidět v plném květu, je právě ideální doba.
 
„Jako květnaté pásy označujeme plochy oseté semínky původních dvouděložných rostlin, které mají vytvořit na pohled pěkné, druhově rozmanité enklávy v městské nebo zemědělské krajině a zároveň podpořit motýly, včely a další zajímavé živočichy. V ideálním případě k jejich vysévání využíváme tzv. regionální osevní směsi, do kterých se semínka sbírají v daném regionu,“ vysvětluje botanička Klára Řehounková z pracovní skupiny Ekologie obnovy při katedře botaniky Přírodovědecké fakulty JU, která stála u zrodu projektu květnatých pásů v Českých Budějovicích.

Květnaté pásy v českobudějovickém parku Stromovka.
Květnaté pásy v českobudějovickém parku Stromovka.
Zdroj | Calla – Sdružení pro záchranu prostředí

Květnaté pásy vznikly původně jako nápad na oživení zemědělské krajiny v Německu. Díky pracovní skupině Ekologie obnovy při katedře botaniky PřF JU byly květnaté pásy s upraveným složením semenných směsí vytvořeny v městském prostředí Českých Budějovic, konkrétně do vědeckého kampusu a městského parku Stromovka.

Modrásek jehlicový na chrpě.
Modrásek jehlicový na chrpě.
Zdroj | Calla – Sdružení pro záchranu prostředí

„Neustálé sečení trávníků nedovoluje bylinám vykvést, což je pro motýly, včely a další opylovače samozřejmě problém. Na budějovických květnatých pásech od počátku probíhá entomologický monitoring, v rámci kterého sledujeme denní motýly a žahadlové blanokřídlé, jako jsou včely, čmeláci, kutilky nebo zlatěnky. Pokud porovnáme květnaté pásy s běžně sečenými trávníky ve městě, rozdíl v počtu druhů i jedinců je v obou sledovaných skupinách propastný,“ říká entomolog Jiří Řehounek ze spolku Calla, který monitoring koordinuje.

Květnaté pásy v českobudějovickém parku Stromovka.
Květnaté pásy v českobudějovickém parku Stromovka.
Zdroj | Calla – Sdružení pro záchranu prostředí

Květnaté pásy hostí také ohrožené druhy hmyzu. Vloni bylo během jejich monitoringu zjištěno celkem 111 druhů žahadlových blanokřídlých, z toho 11 druhů patří do červeného seznamu ohrožených druhů. Letos byla na jednom z květnatých pásů zaznamenána např. ohrožená včela pískorypka chrastavcová.

Ohrožená pískorypka chrastavcová na chrastavci.
Ohrožená pískorypka chrastavcová na chrastavci.
Zdroj | Calla – Sdružení pro záchranu prostředí

„V druhé polovině července uvidíte v parku Stromovka květnaté pásy opravdu v plném květu. Právě kvetou např. třezalka tečkovaná, chrpa luční, dobromysl obecná, kakost luční, divizna knotovitá nebo mrkev obecná. Jinak v nich ale uvidíte alespoň část rostlin kvetoucích od května až do konce září. V druhé polovině léta však začnou pásy pomalu odkvétat, což je důležité kvůli tvorbě semen, která vyklíčí v dalších letech,“ uzavírá Klára Řehounková.

Květnaté pásy v českobudějovickém parku Stromovka.
Květnaté pásy v českobudějovickém parku Stromovka.
Zdroj | Calla – Sdružení pro záchranu prostředí

Podrobnější informace najdete ve skládačce Květnaté pásy ve městech

Informace k přírodě blízké péči o městskou zeleň jsou k dispozici na webu Příroda ve městě

reklama
 
Calla – Sdružení pro záchranu prostředí
tisknout poslat
Dále čtěte |
Přástevník kostivalový Foto: Martin Vlček AOPK ČR České středohoří je motýlím rájem Užovka stromová Foto: Zamenis - spolek na ochranu užovky stromové v Poohří Kolem železniční vlečky u Kyselky vzniká biokoridor pro užovku stromovou Perlorodka říční Foto: Joel Berglund Wikimedia Commons Města Hranice a Rögnitzlosau spojí projekt Společně za vodu a klima. Pomůže mimo jiné i perlorodce říční

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist