Květnaté pásy v českobudějovickém parku Stromovka jsou v plném květu Obrazem
Květnaté pásy vznikly původně jako nápad na oživení zemědělské krajiny v Německu. Díky pracovní skupině Ekologie obnovy při katedře botaniky PřF JU byly květnaté pásy s upraveným složením semenných směsí vytvořeny v městském prostředí Českých Budějovic, konkrétně do vědeckého kampusu a městského parku Stromovka.
„Neustálé sečení trávníků nedovoluje bylinám vykvést, což je pro motýly, včely a další opylovače samozřejmě problém. Na budějovických květnatých pásech od počátku probíhá entomologický monitoring, v rámci kterého sledujeme denní motýly a žahadlové blanokřídlé, jako jsou včely, čmeláci, kutilky nebo zlatěnky. Pokud porovnáme květnaté pásy s běžně sečenými trávníky ve městě, rozdíl v počtu druhů i jedinců je v obou sledovaných skupinách propastný,“ říká entomolog Jiří Řehounek ze spolku Calla, který monitoring koordinuje.
Květnaté pásy hostí také ohrožené druhy hmyzu. Vloni bylo během jejich monitoringu zjištěno celkem 111 druhů žahadlových blanokřídlých, z toho 11 druhů patří do červeného seznamu ohrožených druhů. Letos byla na jednom z květnatých pásů zaznamenána např. ohrožená včela pískorypka chrastavcová.
„V druhé polovině července uvidíte v parku Stromovka květnaté pásy opravdu v plném květu. Právě kvetou např. třezalka tečkovaná, chrpa luční, dobromysl obecná, kakost luční, divizna knotovitá nebo mrkev obecná. Jinak v nich ale uvidíte alespoň část rostlin kvetoucích od května až do konce září. V druhé polovině léta však začnou pásy pomalu odkvétat, což je důležité kvůli tvorbě semen, která vyklíčí v dalších letech,“ uzavírá Klára Řehounková.
Podrobnější informace najdete ve skládačce Květnaté pásy ve městech
Informace k přírodě blízké péči o městskou zeleň jsou k dispozici na webu Příroda ve městě
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