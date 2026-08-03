Mrtvé rameno Moravy v Olomouci ožilo, vědci napočítali patnáct rybích druhů
3.8.2026 01:56 | OLOMOUC (ČTK)
Ilustrační foto
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | Katsujiro Maekawa / Flickr
Díky obnovenému propojení Mrtvého ramene s hlavním korytem řeky Moravy vznikly vhodné podmínky pro vodní organismy. Dolní napojení rameno otevřelo a spojilo s řekou, horní částí do něj při vyšších stavech přitéká voda z Moravy, která jej přirozeně proplachuje. Revitalizované rameno zároveň plní funkci při ochraně města před povodněmi. Lokalita je podle Loyky významná nejen pro ryby, ale také pro netopýry, ptáky a hmyz.
Napojení mrtvého ramene na Moravu bylo připraveno už v dubnu 1997, projekt tehdy zhatily katastrofální povodně, při kterých byla zaplavena velká část Olomouce včetně jižní části.
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