https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/mrtve-rameno-moravy-v-olomouci-ozilo-vedci-napocitali-patnact-rybich-druhu
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Mrtvé rameno Moravy v Olomouci ožilo, vědci napočítali patnáct rybích druhů

3.8.2026 01:56 | OLOMOUC (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | Katsujiro Maekawa / Flickr
Patnáct druhů ryb napočítali vědci v revitalizovaném Mrtvém rameni řeky Moravy na jihu Olomouce, jehož obnova byla dokončena loni jako součást protipovodňových opatření. Průzkum odborníků z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd ČR zároveň potvrdil, že se v lokalitě ryby přirozeně rozmnožují. Město bude vývoj Mrtvého ramene i navazujícího území sledovat také v dalších letech. ČTK to sdělil vedoucí odboru životního prostředí magistrátu Petr Loyka.
 
Mrtvé rameno v Nových Sadech je pozůstatkem původního meandru řeky Moravy. Dříve bylo napojené na hlavní tok a voda jím protékala jako běžnou částí říčního koryta. Při postupných regulacích a narovnávání řeky Moravy ale bylo od hlavního toku odděleno a zůstalo bez pravidelného průtoku. Mrtvé rameno se kvůli tomu postupně zanášelo a zarůstalo. Jeho revitalizace byla dokončeno loni jako součást protipovodňových opatření v jižní části Olomouce.

Díky obnovenému propojení Mrtvého ramene s hlavním korytem řeky Moravy vznikly vhodné podmínky pro vodní organismy. Dolní napojení rameno otevřelo a spojilo s řekou, horní částí do něj při vyšších stavech přitéká voda z Moravy, která jej přirozeně proplachuje. Revitalizované rameno zároveň plní funkci při ochraně města před povodněmi. Lokalita je podle Loyky významná nejen pro ryby, ale také pro netopýry, ptáky a hmyz.

Napojení mrtvého ramene na Moravu bylo připraveno už v dubnu 1997, projekt tehdy zhatily katastrofální povodně, při kterých byla zaplavena velká část Olomouce včetně jižní části.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Babočka paví oko na dobromysli. Foto: Calla – Sdružení pro záchranu prostředí Květnaté pásy v českobudějovickém parku Stromovka jsou v plném květu Přástevník kostivalový Foto: Martin Vlček AOPK ČR České středohoří je motýlím rájem Užovka stromová Foto: Zamenis - spolek na ochranu užovky stromové v Poohří Kolem železniční vlečky u Kyselky vzniká biokoridor pro užovku stromovou

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist