https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ochranci-prirody-nasli-v-moravskem-krasu-vzacneho-modraska-ockovaneho
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Ochránci přírody našli v Moravském krasu vzácného modráska očkovaného

4.8.2026 01:58 (ČTK)
Modrásek očkovaný
Modrásek očkovaný
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Chris van Swaay / Wikimedia Commons
Ochránci přírody našli v CHKO Moravský kras vzácného modráska očkovaného. K životu a rozmnožování potřebuje porosty rostliny krvavec toten na vlhčích loukách i vhodné druhy mravenců. Ti se starají o jeho housenky, které si odnášejí do svých hnízd. Správa CHKO o tom informovala na webových stránkách.
 
V Moravském krasu zatím odborníci věděli o výskytu modráska bahenního, jehož výskyt je na krvavec také navázaný. Letos v červenci při kontrole významné modráskové louky na okraji Holštejna zjistili, že na stejném místě žije i modrásek očkovaný.

"Tomuto modráskovi nestačí hostitelská rostlina, ale potřebuje i vhodné druhy mravenců. Ti se totiž v pozdějších stadiích vývoje starají o housenky, které si odnášejí do svých hnízd v domnění, že jde o jejich vlastní larvy. Jejich vývoj je tedy dosti složitý a potřebuje vhodnou péči o lokality výskytu. Proto třeba není možné sekat louky s jeho výskytem mezi polovinou června a koncem srpna, protože to silně ohrožuje jeho populace," uvedla správa CHKO.

Modrásci v protikladu ke svému jménu často nejsou modří, ale například oranžoví nebo hnědí. U modráska očkovaného je základní barva křídel na svrchní straně hnědá s modrým nádechem a na spodní straně světle hnědá. V Česku byl dřív běžně rozšířeným druhem, nyní je přísně chráněný. Důvodem jeho úbytku je změna hospodaření, která zlikvidovala vlhké louky meliorací nebo zalesněním.

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