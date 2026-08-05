Záchranné stanice přijaly v létě 36 mladých čápů, poukazují na nástrahy civilizace
„První vzlet z hnízda je pro mladé čápy kritickým momentem. Nemají ještě dostatečný odhad, chybí jim letové zkušenosti a v zastavěné krajině neumí bleskově manévrovat,“ přibližuje situaci Marta Kroča Bryndová z Českého svazu ochránců přírody. „Záchrana a péče o čapí mláďata je pro stanice často logisticky i finančně náročná – denní náklady na jednoho pacienta se pohybují v řádu stovek korun. Mnohdy je třeba provést chirurgický zákrok, následně je nutné čápa umístit do rozměrné voliéry, kde se rozlétá a naučí se samostatně obstarávat potravu, což dále zvyšuje celkové náklady,“ dodává.
Klíčová je krajina v okolí hnízda
Odborníci upozorňují, že riziko nehod úzce souvisí se stavem okolního prostředí. Čápi pro bezpečné krmení mláďat i vlastní obživu potřebují mokré louky, tůně, pastviny a mozaikovitou zemědělskou krajinu. Pokud tato přirozená místa mizí nebo vysychají, roste tlak na rodiče i mláďata, ptáci musí za potravou létat dále a navštěvovat tak pro ně rizikovější lokality. Nebezpečím jsou pak překážky v těsné blízkosti hnízd, jako jsou velké haly, které mohou vypadat jako přirozené prostředí, nebo dráty elektrického vedení.
Příběhy z terénu
Letní případy ukazují rozmanitost situací, s nimiž se záchranáři v terénu potýkají.
Záchranná stanice Jaroměř a riziko nečitelných vodních ploch: V Bohuslavicích si napájecí kanál malé vodní elektrárny vybral svou daň na čapí rodině. Osudným se stal pro dospělého ptáka i jedno z mláďat. Další mládě z téhož hnízda nepřežilo náraz do drátů elektrického vedení.
Záchranná stanice Pasíčka a záchrana z asfaltu ve Zdechovicích: Ochránci vyjížděli k mladému čápovi, který během horkých dnů uvízl v rozteklé asfaltové směsi na silnici. Včasný zásah nálezců a následné náročné očištění peří ve stanici mu dává šanci na zotavení.
Záchranná stanice Buchlovice a spolupráce se složkami IZS v Tlumačově: Čápa černého se zlomeným křídlem odchytili v hustém křoví otrokovičtí policisté společně s místními hasiči za pomoci speciální sítě a předali ho do péče ZS Buchlovice.
Záchranná stanice Huslík a náraz do budovy: Ochránci byli přivoláni na jičínské náměstí, kde mladý čáp narazil do budovy. Při příjezdu byl apatický a nemohl se postavit na nohy.
Další zásahy: Záchranné stanice řešily i další případy, například mládě uvízlé nohama mezi trámy střechy po pádu, ptáky zamotané do plotů nebo vysílené jedince s cizími tělesy v trávicím traktu.
Pomoc čápům nespočívá jen v přímých výjezdech k handicapovaným ptákům, ale také v péči o jejich přirozené prostředí. Veřejnost může pomoci zvýšenou opatrností při jízdě autem v blízkosti posekaných luk, odstraňováním plastových odpadů z přírody (které čápi nosí jako podestýlku do hnízd) a podporou obnovy mokřadů a tůní v krajině.
„Pokud u silnice, na louce či pod sloupy elektrického vedení uvidíte zraněného čápa, neprodleně zavolejte příslušnou záchrannou stanici. Kontaktní telefony najdete na www.zvirevnouzi.cz,” uzavírá Marta Kroča Bryndová.
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