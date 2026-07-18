Na budově úřadu Prahy 4 hnízdí poštolky, lidé by na mláďata neměli sahat
18.7.2026 19:59 | PRAHA (ČTK)
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Lidskou pomoc mohou poštolky potřebovat pouze pokud jsou zraněné nebo v jiném bezprostředním ohrožení. Jinak je podle radnice lepší nechat mláďata v klidu. Rodiče je krmí a učí samostatnosti i poté, co opustí hnízdo.
Poštolka obecná patří mezi přirozené obyvatele měst. Hnízdí na římsách a střechách vysokých budov a živí se především drobnými hlodavci, příležitostně loví také holoubata nebo jiné menší ptáky.
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