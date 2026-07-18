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Na budově úřadu Prahy 4 hnízdí poštolky, lidé by na mláďata neměli sahat

18.7.2026 19:59 | PRAHA (ČTK)
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Zdroj | Depositphotos
Na budově úřadu městské části Praha 4 letos zahnízdily poštolky obecné. Mláďata se v současnosti učí létat. Není výjimkou, že sedí na zemi a odpočívají. Radnice vyzvala obyvatele, aby na ptáky nesahali a nikam je nepřenášeli. Praha 4 o tom informovala na svém webu. Úřad Prahy 4 se nachází nedaleko metra Budějovická v ulici Antala Staška a sdílí budovu s Poliklinikou Budějovická.
 
"Mladé poštolky právě procházejí obdobím, kdy se učí létat. Zpočátku jen splachtí na kratší vzdálenosti a rodiče se o ně dál starají, i když už nejsou přímo v hnízdě. Chtěl bych proto poprosit všechny, aby na ně nesahali ani je nepřenášeli, pokud nejsou ve zjevném ohrožení," uvedl starosta Prahy 4 Ondřej Kubín (ODS). Pokud si lidé nejsou jistí, zda by měli zasáhnout, mohou kontaktovat Záchrannou stanici hlavního města Prahy.

Lidskou pomoc mohou poštolky potřebovat pouze pokud jsou zraněné nebo v jiném bezprostředním ohrožení. Jinak je podle radnice lepší nechat mláďata v klidu. Rodiče je krmí a učí samostatnosti i poté, co opustí hnízdo.

Poštolka obecná patří mezi přirozené obyvatele měst. Hnízdí na římsách a střechách vysokých budov a živí se především drobnými hlodavci, příležitostně loví také holoubata nebo jiné menší ptáky.

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