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Ornitologové dál proměňují ptačí park Střimická výsypka. Připravují pastvu velkých kopytníků

6.7.2026 05:16 | PRAHA (Ekolist.cz) | Věra Sychrová
Foto | Ludmila Korešová / Česká společnost ornitologická
Česká společnost ornitologická (ČSO) zahájila další práce na Střimické výsypce. Ornitologové v největším ptačím parku v Česku, který funguje už druhý rok, plánují prosvětlení tůní, vytvoření hadníků či kamenných hromad pro bělořity šedé a hlavně zavedení extenzivní pastvy velkých kopytníků.
 
Od začátku roku 2025, kdy ČSO začala území spravovat, prošla Střimická výsypka viditelnou proměnou. „Za pouhý rok se toho podařilo opravdu mnoho. Obnovili jsme starý ovocný sad, který je jedinou připomínkou zaniklé obce Střimice, neúrodné pole postupně měníme na pestrou louku, a vyřezali jsme i značně rozsáhlé porosty invazních dřevin,” popsal Martin Bacílek, vedoucí oddělení ochrany ptáků v ČSO..

Loni v létě ornitologové otevřeli také návštěvnický okruh. „A jak je zvykem i v dalších ptačích parcích, v průběhu celého roku jsme organizovali vycházky za ptáky i dobrovolnické brigády. Na Střimické výsypce začalo vznikat pestré území, které sem láká ptáky i lidi,” pokračuje Martin Bacílek.

Území u Mostu o rozloze 251 hektarů se stereotypními a nepříliš pestrými lesnickými rekultivacemi se ornitologové snaží svými zásahy postupně obnovovat, ale proměna potrvá ještě mnoho let.

Zdroj | Česká společnost ornitologická

Obnovu území včetně cenných společenstev dubohabřin ornitologové nastartovali začátkem roku 2025 díky jednoletému projektu. „Vzhledem k poměrně zanedbaným lesním porostům Střimické výsypky se v prvním roce jednalo hlavně o odstraňování invazních druhů rostlin, jako je například hlošina úzkolistá, trnovník akát, javor jasanolistý nebo křídlatka a zlatice,” uvádí správce parku Pavel Vít.

Do starého sadu, kde se pracovalo, se brzy začali vracet ptáci, hmyz i rostliny. „V navazujícím projektu tedy jednak budeme v těchto zásazích pokračovat na dosud neošetřených plochách a jednak přibydou další aktivity, jako je prosvětlení tůní, vytvoření hadníků či kamenných hromad pro bělořity,” sděluje Vít.

Nejdůležitější aktivitou obnovy přírody bude pastva. „Zhruba na 100 hektarech území připravujeme pastvu velkých kopytníků jako klíčový nástroj managementu lesních i nelesních biotopů. Plánujeme, že pastvu zahájíme v roce 2027,” upřesňuje Bacílek.

Ptačí park Střimická výsypka odkazuje na zaniklou obec Střimice, která musela v padesátých letech ustoupit těžbě hnědého uhlí. Výsypka vznikla zasypáním původního terénu hlušinou z velkolomu Most–Ležáky a následně prošla rekultivací. Ta však proběhla pouze s ohledem na zpevnění a stabilizaci tohoto prostoru, který je z hlediska biodiverzity velmi chudý. Postupnou obnovou přírody tu ČSO chce vytvořit území s cennými lesními, nelesními i mokřadními biotopy, které bude atraktivní pro ptáky, další živočichy i lidi.

Tříletý projekt Rozvoj ptačího parku Střimická výsypka byl podpořen v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace 2021–2027.

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foto - Sychrová Věra
Věra Sychrová
Autorka je pracovníci České společnosti ornitologické.
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