Ornitologové podpoří v ptačích parcích ohrožené druhy bahňáků | Obrazem
„Právě tyto druhy v posledních desetiletích z české krajiny dramaticky ubývají kvůli odvodňování krajiny a intenzivnímu způsobu hospodaření. ČSO ve vlastních ptačích parcích obnovuje přírodu, šetrně tu hospodaří a zadržuje vodu, aby se tu dařilo právě bahňákům, kteří patří k cílovým druhům parků. Projekt nám umožní tyto aktivity výrazně posílit,” vysvětluje Josef Rutterle, správce ptačího parku Mnišské louky.
ČSO má nyní již sedm ptačích parků a osmý brzy založí. Do projektu na podporu bahňáků se zapojí pět mokřadních ptačích parků – Josefovské louky u Jaroměře, Rzy u Chocně, Mnišské louky u České Lípy, Zbudovská blata u Zlivi a Kosteliska u Dubňan.
„Cílenými zásahy na jednotlivých lokalitách chceme vytvořit, obnovit a stabilizovat kvalitní hnízdní biotopy s důležitými prvky, jako jsou mělké vodní plochy bez ryb, s obnaženými okraji pro sběr potravy, otevřené plochy bez vertikálních překážek, porosty udržované pravidelnou sečí a pastvou a ostrůvky a fragmentované mikrostanoviště pro hnízdění a úkryt,” říká Břeněk Michálek, správce ptačích parků Josefovské louky a Rzy.
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Na Josefovských loukách ornitologové počítají například s rozšířením pastvy velkých kopytníků na nové mokřadní plochy a s vytvořením terénních sníženin v nivní louce o rozloze 1300 metrů čtverečních.
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Na Mnišských loukách dojde ke stržení drnu a drobném prohloubení zamokřených sníženin na ploše 3 100 metrů čtverečních.
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Na Zbudovských blatech ornitologové vyhloubí systém mělkých kanálů a obnoví otevřené mokřadní plochy o rozloze 1 800 metrů čtverečních. Také přivedou vodu do mokřadu z přilehlé vodoteče pomocí potrubí.
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Na Rzech bude vytvořeno pět mělkých tůní v litorálu rybníka, celkem o rozloze 1 500 metrů čtverečních.
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Na Kosteliskách bude vybudován velký hnízdní ostrov pro bahňáky o velikosti 4 000 metrů čtverečních a také několik malých ostrůvků pro pisilu čáponohou, která tu má jednu z mála pravidelných populací v Česku.
Ve všech ptačích parcích pak z těchto aktivit bude těžit také kuňka obecná.
Projekt je spolufinancován z Programu švýcarsko-české spolupráce. Pravidelný monitoring ptáků poběží každoročně od března do srpna ve všech parcích podle jednotné metodiky ČSO. Proběhnou také dvě mezinárodní exkurze se švýcarským partnerem – ve Švýcarsku (2026) a v Česku (2028).
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