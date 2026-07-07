Co to je renovační pas? Nový systém má zamezit špatně načasovaným renovacím
Smyslem je umožnit vlastníkům efektivně rozdělit jednotlivé kroky renovace do delšího časového období. Důležité je především správné pořadí prací, aby se předešlo situacím, kdy například majitel nejprve pořídí nový zdroj vytápění a teprve následně zateplí dům. V takovém případě může být nový vytápěcí systém zbytečně předimenzovaný a dražší, než by bylo nutné.
Renovační pasy tak mají změnit dosavadní praxi, kdy se opravy domů často prováděly nahodile. Místo jednotlivých nesouvisejících zásahů mají majitelé získat dlouhodobý plán, který jim umožní rozložit investice do několika let a zároveň dosáhnout co nejvyšších úspor energie.
Jsou renovační pasy povinné?
Renovační pasy jsou určené především vlastníkům rodinných a bytových domů, kteří chtějí rekonstruovat systematicky a využít přitom dostupné dotační programy.
Významnou roli má v programu Nová zelená úsporám. Povinným podkladem je pro čerpání přímých dotací pro nízkopříjmové domácnosti. Zájemci o bezúročný úvěr mohou místo renovačního pasu dokládat k žádosti dvojici průkazů energetické náročnosti budovy (stav před rekonstrukcí a předpokládaný stav po rekonstrukci), uvedlo ministerstvo životního prostředí.
Renovační pas nenahrazuje průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Nevyžaduje se při prodeji nemovitosti ani při kolaudaci stavby.
Kdo jej může vystavit a získat?
Renovační pasy vydávají pouze oprávnění energetičtí poradci, kteří prošli speciálním školením. „Tento systém je navržen tak, aby bylo energetické poradenství snadno dosažitelné v každém regionu a reálně pomohlo našim občanům ušetřit peníze a vyhnout se chybným investicím,“ sdělil ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé sobě). Energetičtí poradci budou domácnostem pomáhat nejen s návrhem úsporných opatření, ale i s orientací v dotačních programech.
V současnosti je v celé republice připraveno několik stovek proškolených specialistů a jejich počet se má dále zvyšovat. Už na jaře bylo domácnostem připraveno poskytnout základní poradenství 457 proškolených poradců ze 348 poradenských subjektů napříč všemi regiony Česka. Další mají postupně přibývat. „Budoucí energetičtí poradci procházejí odborným školením, takže disponují potřebnou kvalifikací pro poskytování relevantních a spolehlivých doporučení,“ uvedl ministr.
Základní poradenství je díky prostředkům z Národního plánu obnovy poskytováno bezplatně. Nízkopříjmové domácnosti mají renovační pas získat zdarma, ostatním vlastníkům na jeho pořízení stát finančně přispívá.
reklama