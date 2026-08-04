Do konce srpna se může veřejnost zapojit do hlasování v soutěži E.ON Energy Globe
Do finále letošního ročníku postoupilo pět projektů, které ukazují šíři přístupů k ochraně životního prostředí, od moderních technologií přes vzdělávání až po komunitní projekty.
Projekt ENRESS přináší inovativní řešení pro nakládání s odpady. Díky speciální technologii dokáže přeměňovat obtížně recyklovatelné plasty a pneumatiky zpět na využitelné suroviny a energii, čímž výrazně omezuje jejich skládkování a snižuje emise CO₂. Technologie už dnes funguje v průmyslovém provozu a ročně zvládne zpracovat tisíce tun odpadu.
Projekt Školní klimatické zahrady, za kterým stojí brněnská Lipka, ukazuje, že změna může začít už u dětí. Žáci se aktivně zapojují do úprav školních zahrad a navrhují konkrétní opatření. Dále se pak učí, jak zadržovat vodu, zlepšovat kvalitu půdy nebo podporovat biodiverzitu. Program tak propojuje vzdělávání s reálným dopadem na okolí.
Komunitní projekt Ratiboř – udržitelná obec dokazuje, že komplexní přístup k životnímu prostředí může fungovat i na úrovni menších obcí. Ratiboř pracuje s vlastní výrobou energie, chytrým hospodařením s vodou i zapojením obyvatel do třídění odpadu a péče o krajinu, čímž dlouhodobě zvyšuje kvalitu života svých obyvatel.
Projekt Farmářská škola se zaměřuje na budoucnost českého zemědělství. Jde o první vyšší odbornou školu v Česku, která se plně soustředí na ekologické zemědělství a propojuje výuku s praxí na biofarmách. Vychovává tak novou generaci farmářů schopných obnovovat krajinu a reagovat na klimatické výzvy.
Posledním finalistou je Technologický projekt UpGreen. Ten využívá satelitní data k analýze stavu stromů ve městech. Obcím pomáhá lépe plánovat péči o zeleň, identifikovat problémová místa a zvyšovat odolnost měst vůči klimatickým změnám. Díky datům lze zásahy zacílit efektivněji a dlouhodobě zlepšovat kvalitu městského prostředí.
Stejně jako v předchozích letech bude mít poslední slovo veřejnost. Hlasování probíhá až do konce srpna na webu soutěže www.energyglobe.cz.
Projekty letos podporuje také pětice známých osobností v roli ambasadorů – herec Marek Lambora, herečka Jitka Čvančarová, skateboardista Maxim Habanec, herec Štěpán Benoni a herečka Gabriela Heclová. Každý z nich propůjčil svou tvář jednomu z finalistů a pomáhá přiblížit jeho příběh veřejnosti. Dlouhodobým partnerem soutěže a její podporovatelkou, je herečka Veronika Khek Kubařová.
Slavnostní vyhlášení vítěze proběhne tradičně v rámci E.ON Ekofestivalu. Ten se letos uskuteční v Českých Budějovicích 5. září a přinese nejen jméno celkového vítěze, ale i inspiraci a program pro širokou veřejnost. Celkový vítěz si odnese hlavní cenu 500 000 Kč od společnosti E.ON. Soutěž E.ON Energy Globe by se neobešla ani bez podpory partnerů, mezi které patří společnosti BDR Thermea (Czech republic) s.r.o., HORNBACH BAUMARKT CS spol. s r.o., Ptáček – velkoobchod, a.s. a TRILUX Česká republika s.r.o.
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