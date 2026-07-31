Rozsáhlejší zemědělské požáry mohou snížit úrodnost půdy či zvýšit riziko eroze
Ředitel pro strategii Verdi fondu farem Tomáš Trávníček ČTK sdělil, že požár před sklizní znamená téměř stoprocentní ztrátu výnosu z pozemku. Pole je podle něj pro danou sezonu téměř ztraceno a neplyne z něj žádný příjem. "Pokud jde o požár strniště, dochází k rychlému povrchovému hoření, které může být pro pole naopak prospěšné. Když ale oheň prohoří do nižších vrstev půdy, dojde ke změně její struktury a snížení její úrodnosti na několik let dopředu," sdělil Trávníček.
V období dlouhodobého sucha a vysokých teplot představují podle zemědělců největší riziko dozrálé obiloviny, suchá sláma, strniště nebo pícniny.
Farmáři s rizikem požárů nicméně každoročně počítají a každý zemědělský podnik má nastavená vlastní preventivní opatření. "Našim agronomům doporučujeme předcházet vzniku požáru například tím, že přehodnotí časy sklizně a u některých plodin začnou vyjíždět za vyšší vlhkosti. Více pozornosti také věnují častějšímu čištění mechanizace, především kombajnů," uvedl Trávníček.
Podle Doležala je základem především důsledná údržba a pravidelná kontrola sklizňové techniky, dodržování pravidel bezpečnosti práce a průběžné sledování aktuálních podmínek na poli.
Požáry na zemědělských plochách loni způsobily podle generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR škody za 354 milionů korun, meziročně byly zhruba o 111 milionů vyšší. Celkem loni hasiči likvidovali 1581 požárů, které vznikly v zemědělství, v roce 2024 šlo o 1438 požárů. Od začátku letošního roku do 22. června už vyjížděli hasiči ke zhruba 60 případům, kdy hořelo na zemědělských plochách.
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