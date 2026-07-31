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Rozsáhlejší zemědělské požáry mohou snížit úrodnost půdy či zvýšit riziko eroze

31.7.2026 18:56 (ČTK)
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Zdroj | Depositphotos
Rozsáhlejší zemědělské požáry mohou zhoršit půdní vlastnosti nebo zvýšit riziko eroze. Úrodnost půdy může být v důsledku požárů snížena i na několik následujících let. Vyplývá to z vyjádření agrárníků, které ČTK oslovila. Zemědělci proto nyní v období žní více kontrolují techniku a přehodnocují časy sklizně. Podle informací Agrární komory letos zemědělce zasáhly převážně menší požáry a podařilo se je lokalizovat dříve, než způsobily rozsáhlejší škody. Výstraha před vznikem požárů nyní platí pro celou republiku s výjimkou severních Čech.
 
Rozsah škod závisí podle zemědělců na velikosti zasažené plochy i na tom, zda požár zasáhne pouze porost, nebo také zemědělskou techniku či hospodářské objekty. "Pokud požár zasáhne pouze sklizený nebo dozrávající porost, bývá dopad na samotnou půdu zpravidla krátkodobý. U rozsáhlejších požárů nebo při vysokých teplotách však může dojít ke zhoršení půdních vlastností či zvýšení rizika eroze a obnova může trvat delší dobu," uvedl prezident Agrární komory ČR Jan Doležal.

Ředitel pro strategii Verdi fondu farem Tomáš Trávníček ČTK sdělil, že požár před sklizní znamená téměř stoprocentní ztrátu výnosu z pozemku. Pole je podle něj pro danou sezonu téměř ztraceno a neplyne z něj žádný příjem. "Pokud jde o požár strniště, dochází k rychlému povrchovému hoření, které může být pro pole naopak prospěšné. Když ale oheň prohoří do nižších vrstev půdy, dojde ke změně její struktury a snížení její úrodnosti na několik let dopředu," sdělil Trávníček.

V období dlouhodobého sucha a vysokých teplot představují podle zemědělců největší riziko dozrálé obiloviny, suchá sláma, strniště nebo pícniny.

Farmáři s rizikem požárů nicméně každoročně počítají a každý zemědělský podnik má nastavená vlastní preventivní opatření. "Našim agronomům doporučujeme předcházet vzniku požáru například tím, že přehodnotí časy sklizně a u některých plodin začnou vyjíždět za vyšší vlhkosti. Více pozornosti také věnují častějšímu čištění mechanizace, především kombajnů," uvedl Trávníček.

Podle Doležala je základem především důsledná údržba a pravidelná kontrola sklizňové techniky, dodržování pravidel bezpečnosti práce a průběžné sledování aktuálních podmínek na poli.

Požáry na zemědělských plochách loni způsobily podle generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR škody za 354 milionů korun, meziročně byly zhruba o 111 milionů vyšší. Celkem loni hasiči likvidovali 1581 požárů, které vznikly v zemědělství, v roce 2024 šlo o 1438 požárů. Od začátku letošního roku do 22. června už vyjížděli hasiči ke zhruba 60 případům, kdy hořelo na zemědělských plochách.

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