Zvířatům a krajině ve vedrech pomohou misky s vodou či omezení sekání
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Instalací pítka do zahrad nebo na parapet může podle ochranářů veřejnost poskytnout divoce žijícím zvířatům důležitý zdroj tekutin. Úprava trávníku do maximální výšky pěti až osmi centimetrů a ponechaní jeho části neposekané zase podle nich poskytne hmyzu prostor pro úkryt před vedrem. Budování zahradních jezírek s pozvolným břehem pak má pomoci obojživelníkům i hmyzu.
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Naopak používání motyčky pro kypření půdy ochránci přírody ve vedrech nedoporučují vůbec, protože každé otočení hlíny odhalí spodní vlhkost, která se z půdy okamžitě odpaří. Doporučují záhony spíše mulčovat kůrou nebo trávou.
Efektivnějšímu hospodaření s vodou podle svazu pomohou jednotlivci zachycováním dešťové vody ze střech. K zalévání zahrad lze využít i neosolenou vodu z vaření nebo vodu z oplachu nádobí. Města a kraje pak mohou zpomalit odtok vody omezením betonování a nahrazováním nepropustného asfaltu zatravňovací dlažbou či štěrkovými trávníky. Vhodným opatřením je i budování vsakovacích průlehů, do kterých se svádí dešťová voda z okolních povrchů. Pro udržení a ochlazování vody v krajině je také zásadní ochrana a údržba vzrostlých stromů.
Sucho a vedra podle ochránců postihují všechny složky přírody. Kvůli malé vlhkosti a vysokým teplotám mizí z krajiny hmyz a další bezobratlí živočichové, což způsobuje, že ptákům chybí potrava pro mláďata. Vyschlé kaluže zase neposkytují materiál vlaštovkám a jiřičkám pro stavbu hnízd. Vedra také odpařují vodu z vodních ploch, kvůli čemuž mají ryby málo kyslíku a hynou. Ve stojatých vodách se navíc přemnožují bakterie a sinice. Ty produkují prudký jed botulotoxin, který u vodního ptactva vyvolává ochrnutí a smrtelnou otravu.
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Národní síť záchranných stanic, kterou ČSOP koordinuje, ve vedrech na konci června přijala stovky ptačích mláďat, která kvůli přehřátí předčasně vyskákala z hnízd na chodníky, a dalších zvířat v nouzi. Stanice v tomto období podle ochránců čelily největšímu náporu v historii.
Rostliny v důsledku sucha a horka předčasně ukončují kvetení a usychají. Zrychlený životní cyklus zapříčiňuje, že nedokáží vytvořit dostatek energetických zásob ani kvalitních semen pro další generaci. V horku navíc omezují i tvorbu nektaru, čímž řada živočichů, například motýli nebo včely, přichází o důležitý zdroj potravy.
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