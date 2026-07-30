Vlna veder mění v Pardubicích péči o městskou zeleň, méně se seče, víc zalévá
Zatímco během vlny veder zalévají pracovníci městských služeb každý den, za běžného počasí stačí zálivka jednou týdně. Rostliny kvůli horku a suchu vadnou, mohou jim předčasně opadávat listy nebo plody. "Nově vysazené stromy si ještě nedokážou samy zajistit dostatek vody. I když je pravidelně zaléváme, mohou kvůli horku a suchu působit, jako by usychaly nebo jim opadávalo listí. Díky zálivce se ale ve většině případů zregenerují a neodumřou," řekla Češková.
Dočasné omezení sečí a posílení zálivky představují opatření, která jsou v současných klimatických podmínkách nejšetrnější a nejúčinnější, řekla Češková.
"Je ještě příliš brzy na to hodnotit, jaké škody sucho způsobí. I vzrostlé stromy v horku shazují listy, aby omezily odpařování vody, takže to nemusí znamenat, že odumírají. Skutečný dopad letošního léta se ukáže až příští jaro," uvedla Češková.
Pracovníci zasahují jen tam, kde hrozí pád větví, kde stromy nebo keře překážejí chodcům a řidičům, nebo kde zeleň omezuje rozhled v křižovatkách. Divize zajišťuje údržbu zeleně především na území městských obvodů Pardubice II a III. Na ostatních městských obvodech pečuje o vybrané lokality, mezi které patří například Tyršovy sady, mobilní zeleň na třídě Míru, Masarykově a Pernštýnském náměstí nebo květinové hnízdo na náměstí Republiky, areál Zámečku či arboretum na Dukle.
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