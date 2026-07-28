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Rybáři se potýkají se suchem, ryby méně krmí, několik rybníků už museli vylovit

28.7.2026 18:21 (ČTK)
Zarostlý břeh
Zarostlý břeh
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Foto | Kichigin / Shutterstock
Rybářství v celé republice se potýkají s dlouhodobým suchem a extrémním nedostatek vody. Rybáři omezují nebo pozastavují přikrmování, aby ryby spotřebovaly méně kyslíku, rybníky průběžně provzdušňují a několik už museli vylovit. Tak nepříznivé podmínky pro chov ryb někteří z nich nepamatují. V příštích dnech Česko znovu zasáhne vlna veder a žádný vydatný a vytrvalý déšť meteorologové zatím neočekávají.
 
Například Rybářství Litomyšl muselo předčasně vylovit pět rybníků a u dalších to hrozí. Většina rybníků je bez běžného přítoku vody, což situaci zhoršuje. "Letos máme obrovský deficit vody. Většina rybníků je v takovém stavu, v jakém bývají obvykle až koncem srpna. Kvůli vysokým výparům a teplotám vody nad 23 stupňů může ubývat i kolem centimetru vody denně," řekl ČTK ředitel Rybářství Litomyšl Michal Brychta. Musí se také více regulovat přikrmování.

Rybářství Chlumec nad Cidlinou se na nedostatek vody v letních měsících připravilo. Na jaře do některých rybníků nasadilo výrazně méně ryb než obvykle, takže voda jim zatím stačí, uvedl ředitel rybářství Ladislav Vacek. Na začátku června museli vylovit pětihektarový rybník Davídek v Újezdu u Přelouče na Pardubicku. "Normálně by tam mělo být 46 000 kubíků vody, není tam ani kapka," řekl Vacek.

Rybářství Hluboká nad Vltavou na Českobudějovicku muselo kvůli nedostatku vody v posledních dnech předčasně vylovit tři rybníky. Ryby firma přemístila tam, kde je vody víc. Zvažovala i výlov větších rybníků, ale v současném počasí by při něm ryby mohly uhynout.

Sucho v posledních týdnech výrazně snižuje výšku hladiny vod v rybnících. Jejich stav už byl na jaře v porovnání s minulými roky horší. Chybí voda ze sněhu i ze srážek, uvedl jednatel společnosti Rybářství Hluboká Vladimír Kaiser. S tím souvisí i horší podmínky pro chov. Rybáři se snaží vodu provzdušňovat, aby zabránili možnému udušení ryb. Ale ne na každém rybníku je to možné. "Nemůžete to dělat v místech, kde je málo vody, protože tím zvedáte i bahno ze dna a nemá to žádný efekt," řekl Kaiser. Rybářství zvažovalo výlov větších rybníků, pro chov to ale může mít fatální následky. "Stahuje se tím prostor pro ryby a při současných vysokých teplotách by hrozilo, že by ryby uhynuly ještě dřív, než je vylovíme," uvedl Kaiser.

Klatovské rybářství, které obhospodařuje 390 rybníků, musí kvůli velkému suchu vylovit ryby v části nejvíce vyschlých rybníků a převážet je na jiné, kde je víc vody. Šlo zatím o několik ploch a tisíce ryb z jedné plochy. Firma ještě nemusela kvůli nedostatku vody žádný rybník zcela vylovit. Další plochy musí kvůli vedrům okysličovat a ryby méně krmí, řekl ČTK ředitel podniku Václav Voráček. Za 33 let, kdy pracuje v oboru, takové sucho a nedostatek vody nepamatuje.

"Rybníky nevypouštíme, ale už musíme nějaké odlovovat. Ale samozřejmě nejsem schopný říct, jestli v srpnu nebudeme muset nějaký rybník slovit celý, protože ta voda se, dá se říct, ztrácí před očima. Může se to stát," uvedl ředitel. Stejně špatná je situace po celém Plzeňském kraji. V oblasti významně nepršelo od přelomu ledna a února.

Klatovské rybářství musí také některé rybníky okysličovat. Tam, kde to má efekt, nasazují aerátory. Tato plovoucí zařízení čeří vodu. Firma jich má desítky. Pořizovací cena je 25 000 až 30 000 Kč podle typu. Spotřebovávají elektřinu a musí být pod dozorem, i kvůli krádežím. I Klatovské rybářství ve vedrech omezuje krmení nebo nekrmí vůbec.

Také rybáři na jižní Moravě se potýkají stejně jako loni se suchem a nedostatkem vody v rybnících. Situace je špatná, ale zatím ne tak kritická, aby museli lovit ryby předčasně. Nevylučují ale, že se tak nakonec může stát, šlo by však o menší rybníky. Opatření, která mají pomoct chovu a rybám přežít, už aplikují několik měsíců.

Od zářijových povodní před dvěma lety jsou srážky převážně podprůměrné, letošní rok je velmi suchý a průtoky v řekách a potocích jsou dlouhodobě podnormální. "Zatím jsme k radikálnímu kroku, kterým je předčasný výlov, sáhnout nemuseli. Ale jedeme na krev. Nevylučuju, že bychom v půlce srpna či na konci srpna museli k tomuto kroku sáhnout," uvedl ředitel Rybářství Hodonín Jiří Janoštík.

Už dávno ubrali rybáři na krmných dávkách, intenzivně kontrolují množství kyslíku ve vodě i sinice a okysličují vodu. Rybníkářství Pohořelice zase už nějakou dobu redukuje osádky, aby množství ryb v rybnících bylo menší.

Se suchem a nedostatkem vody bojují i rybáři na severu Čech. Kvůli nízké hladině vody je dočasně zakázaný rybolov na nádrži Pod 1. májem na Teplicku. Rybáři zároveň umístili přístroje do Modlanské nádrže ve stejném okresu. Vodu pomáhá provzdušňovat technika. Loni v rybníku uhynuly čtyři tuny ryb. Kontroly kolem revírů jsou přes léto častější, mnohdy se ale ztrátám předejít nedá, informoval mluvčí severočeských rybářů Jan Skalský. Ve velmi krizových situacích rybáři přistupují k preventivnímu výlovu ryb z nádrží. Při letním výlovu ale nelze předejít úhynům, a moc často se k nim proto rybáři neuchylují.

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