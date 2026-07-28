Myslete v horkých dnech na volně žijící ptáky a další zvířata
Jitka si téměř každý den na záda do batohu nandá kolem sedmi litrů vody (7 kg), něco málo ovoce, hrst ořechů, dvě hrsti slunečnice, kartáč na čištění misek a vyrazí na svou cca 2 km dlouhou vycházku do Borského parku. Nikdo ji nenutí, dělá to ráda a chce pomoci svým zvířecím přátelům překonat to, na co si všichni budeme muset pravděpodobně zvyknout.
Pítka
Pítko na zahradě, v parku, ale i třeba studánka v lese jsou čím dál častěji místa vyhledávaná zejména ptáky, ale i hmyzem a menšími savci. Ale i pítko by mělo splňovat určité parametry a mělo by být pro živočichy bezpečnou příležitostí k napití a osvěžení. Pítko může být zároveň i zajímavým dekoračním doplňkem a atrakcí úplně stejně jako v zimě krmítko. Každopádně o obojí je nutné se pravidelně starat, udržovat ho v čistotě s čerstvou vodou a krmením.
Více v doporučeních od Jitky Karlové:
Letošní extrémně horké léto je náročné nejen pro nás, ale i pro volně žijící živočichy. Pokud byste jim chtěli pomoci překonat toto náročné období, můžete:
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• ve stínu na zahradách, v lese, ale i na jiných místech pokládat na zem misky s čerstvou vodou. Misky by měly být větší, ale mělké cca 2–5 cm. Voda slouží nejen k pití, ale ptáci ji využívají pro koupání, které je nutné k péči o peří. Vodu je potřeba denně měnit a misky čistit.
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• na dno umístit kamínky, větvičky, šišky, které slouží hmyzu a menším ptákům, aby se neutopili.
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• připravit čerstvé, na malé kousky nakrájené ovoce nebo zeleninu (jablka, mrkev, meloun).
Pozor:
Pro ptáky a zvířata jsou nebezpečné bazény a sudy s vodou, ve kterých v touze po napití zbytečně hynou. Bazény by tak měly být v době, kdy se nepoužívají, zakryty a do sudů a jiných vodních nádrží je vhodné umístit speciální plováky proti utonutí zvířat, které je možné pořídit např. v e-shopu České společnosti ornitologické.
Poštolka na této fotografii je pouze pomyslnou špičkou ledovce a setinou počtu ptáků, kteří se utopili v nezabezpečeném zahradním sudu. Samice sedící na šesti vajíčkách měla pravděpodobně tak velkou žízeň, že se snažila napít vody z částečně již vyčerpané nádoby na zachycení dešťové vody. Skočila tedy do oné nádoby, ale dostat se z ní ven bohužel už nedokázala. U poštolky samec na vejcích nesedí, a tak celková bilance v jednom sudu sedm poštolek (samice + 6 vajec).
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