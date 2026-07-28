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Myslete v horkých dnech na volně žijící ptáky a další zvířata

28.7.2026 10:42 | PRAHA (Ekolist.cz) | Karel Makoň
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | DES OP - Záchranná stanice živočichů Plzeň
Po začátku prázdnin, kdy zejména v městských aglomeracích vyskakovala ve velkém ptačí mláďata z rozpálených hnízd, umístěných pod střechami domů, avizují meteorologové další vlnu veder, sucha a extrémních letních teplot. Vypadá to, že i na takovýto průběh léta si budeme muset zvyknout, a tak například iniciativa těch, kteří už dnes reagují na klimatické změny alespoň ve svém okolí, může být inspirací i pro jiné.
 
Paní Jitka Karlová již několik let nosí vodu ptákům a veverkám do Borského parku. S trochou nadsázky by se dalo říct, že v Plzni na Borech provozuje občerstvení pro volně žijící druhy živočichů a že zejména v tropických vedrech se čím dál více ukazuje, že voda nejenom v krajině, ale i ve městech prostě schází.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | DES OP - Záchranná stanice živočichů Plzeň

Jitka si téměř každý den na záda do batohu nandá kolem sedmi litrů vody (7 kg), něco málo ovoce, hrst ořechů, dvě hrsti slunečnice, kartáč na čištění misek a vyrazí na svou cca 2 km dlouhou vycházku do Borského parku. Nikdo ji nenutí, dělá to ráda a chce pomoci svým zvířecím přátelům překonat to, na co si všichni budeme muset pravděpodobně zvyknout.

Pítka

Pítko na zahradě, v parku, ale i třeba studánka v lese jsou čím dál častěji místa vyhledávaná zejména ptáky, ale i hmyzem a menšími savci. Ale i pítko by mělo splňovat určité parametry a mělo by být pro živočichy bezpečnou příležitostí k napití a osvěžení. Pítko může být zároveň i zajímavým dekoračním doplňkem a atrakcí úplně stejně jako v zimě krmítko. Každopádně o obojí je nutné se pravidelně starat, udržovat ho v čistotě s čerstvou vodou a krmením.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | DES OP - Záchranná stanice živočichů Plzeň

Více v doporučeních od Jitky Karlové:

Letošní extrémně horké léto je náročné nejen pro nás, ale i pro volně žijící živočichy. Pokud byste jim chtěli pomoci překonat toto náročné období, můžete:

    • ve stínu na zahradách, v lese, ale i na jiných místech pokládat na zem misky s čerstvou vodou. Misky by měly být větší, ale mělké cca 2–5 cm. Voda slouží nejen k pití, ale ptáci ji využívají pro koupání, které je nutné k péči o peří. Vodu je potřeba denně měnit a misky čistit.
    • na dno umístit kamínky, větvičky, šišky, které slouží hmyzu a menším ptákům, aby se neutopili.
    • připravit čerstvé, na malé kousky nakrájené ovoce nebo zeleninu (jablka, mrkev, meloun).
Žízeň jí stála život.
Žízeň jí stála život.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | DES OP - Záchranná stanice živočichů Plzeň

Pozor:

Pro ptáky a zvířata jsou nebezpečné bazény a sudy s vodou, ve kterých v touze po napití zbytečně hynou. Bazény by tak měly být v době, kdy se nepoužívají, zakryty a do sudů a jiných vodních nádrží je vhodné umístit speciální plováky proti utonutí zvířat, které je možné pořídit např. v e-shopu České společnosti ornitologické.

Poštolka na této fotografii je pouze pomyslnou špičkou ledovce a setinou počtu ptáků, kteří se utopili v nezabezpečeném zahradním sudu. Samice sedící na šesti vajíčkách měla pravděpodobně tak velkou žízeň, že se snažila napít vody z částečně již vyčerpané nádoby na zachycení dešťové vody. Skočila tedy do oné nádoby, ale dostat se z ní ven bohužel už nedokázala. U poštolky samec na vejcích nesedí, a tak celková bilance v jednom sudu sedm poštolek (samice + 6 vajec).

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foto - Makoň Karel
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