V rezervaci Nový Rybník u Líní vznikl základ oplocení hnízdního ostrůvku pro racky
2.2.2026 05:35 | PRAHA (Ekolist.cz) | Karel Makoň
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | DES OP - Záchranná stanice živočichů Plzeň
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | DES OP - Záchranná stanice živočichů Plzeň
V neděli 11. ledna 2026 naše skupina opět využila zamrzlé vodní plochy, společně rozměřili a zatloukli cekem 36 pozinkovaných a 160 cm dlouhých trubek. Šestiúhelník o průměru 17 m + obdélník 6x5 m.
Další práce a přípravy se odehrají u nás na stanici, kdy bude třeba nastříhat a naplést pletivo, naohýbat další trubky a pak to vše, až povolí led, na lokalitě celé nainstalovat. Vše se musí stihnout do konce měsíce března tak, aby až se v rezervaci objeví první ptačí obyvatelé, bylo vše připravené k hnízdění a hlavně tam už byl klid.
reklama
Karel Makoň
Autor je pracovníkem Dobrovolného ekologického spolku - ochrana ptactva Záchranná stanice živočichů Plzeň.
Dále čtěte |
Chladné počasí přimělo ptáky z Nesytu k migraci, bez opeřenců ale rybník nezůstal U jezera Most se u uhynulé labutě potvrdila ptačí chřipka Na řece v Kvasicích na Kroměřížsku uhynuly labutě, příčinou je ptačí chřipka
Další články autora |
Online diskuse
Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (5)
Karel Zvářal2.2.2026 06:43
1* Doufejme, že vzdušné útoky budou schopni odrážet.Odpovědět
ss
smějící se bestie2.2.2026 07:50
I rackové, jsou predátoři, není potřebné, aby se přemnožili.Odpovědět
SV
Slavomil Vinkler2.2.2026 08:19 Reaguje na smějící se bestie
No zejména ti větší, ale ve vzdušném krytu racků hnízdí často potápky a rybáci.Odpovědět
Karel Zvářal2.2.2026 08:38 Reaguje na Slavomil Vinkler
Tady je názorná ukázka, jak relativní je tvrdění, že "predace nemá vliv" (na kořist). A s těmi většími bude brzo potřeba též něco dělat, tak jako s mývalem, kormorány či volavkou pop.Odpovědět
ss
smějící se bestie2.2.2026 10:30 Reaguje na Karel Zvářal
Jo.Odpovědět