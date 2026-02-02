https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/v-rezervaci-novy-rybnik-u-lini-vznikl-zaklad-oploceni-hnizdniho-ostruvku-pro-racky
V rezervaci Nový Rybník u Líní vznikl základ oplocení hnízdního ostrůvku pro racky

2.2.2026 05:35 | PRAHA (Ekolist.cz) | Karel Makoň
Diskuse: 5
Zdroj | DES OP - Záchranná stanice živočichů Plzeň
Využili jsme lednového mrazivého počasí, pěkně z ledu zatloukli do dna přírodní rezervace celkem 36 kovových pozinkovaných trubek, do kterých přijde zasunout další díl nového pletivového oplocení chránící hnízda, snůšky a mláďata racků chechtavých.
 
Ke třem námi uměle vytvořeným hnízdním ostrůvkům za plotem trojúhelníkového tvaru tak přibyde po domluvě se správcem a zřizovatelem ornitologické přírodní rezervace - Plzeňským krajským úřadem, další oplocený a bezpečný hnízdní ostrůvek pro racky chechtavé.

Zdroj | DES OP - Záchranná stanice živočichů Plzeň

V neděli 11. ledna 2026 naše skupina opět využila zamrzlé vodní plochy, společně rozměřili a zatloukli cekem 36 pozinkovaných a 160 cm dlouhých trubek. Šestiúhelník o průměru 17 m + obdélník 6x5 m.

Další práce a přípravy se odehrají u nás na stanici, kdy bude třeba nastříhat a naplést pletivo, naohýbat další trubky a pak to vše, až povolí led, na lokalitě celé nainstalovat. Vše se musí stihnout do konce měsíce března tak, aby až se v rezervaci objeví první ptačí obyvatelé, bylo vše připravené k hnízdění a hlavně tam už byl klid.

foto - Makoň Karel
Online diskuse

Všechny komentáře (5)
Karel Zvářal

Karel Zvářal

2.2.2026 06:43
1* Doufejme, že vzdušné útoky budou schopni odrážet.
ss

smějící se bestie

2.2.2026 07:50
I rackové, jsou predátoři, není potřebné, aby se přemnožili.
SV

Slavomil Vinkler

2.2.2026 08:19 Reaguje na smějící se bestie
No zejména ti větší, ale ve vzdušném krytu racků hnízdí často potápky a rybáci.
Karel Zvářal

Karel Zvářal

2.2.2026 08:38 Reaguje na Slavomil Vinkler
Tady je názorná ukázka, jak relativní je tvrdění, že "predace nemá vliv" (na kořist). A s těmi většími bude brzo potřeba též něco dělat, tak jako s mývalem, kormorány či volavkou pop.
ss

smějící se bestie

2.2.2026 10:30 Reaguje na Karel Zvářal
Jo.
Pražská EVVOluce

Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
