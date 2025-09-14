https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/karel-makon-opravdovy-jezek-v-kleci
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Karel Makoň: Opravdový ježek v kleci

14.9.2025
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | DES OP - Záchranná stanice živočichů Plzeň
Každoroční mediální masakr a diskuse na sociálních sítích zaměřených rádoby na záchranu malých ježčích mláďat jsou v plné síle. Od minulého víkendu bychom jenom z Plzně měli už kolem 50 ježků a to je teprve začátek měsíce září.
 
Pokud bude pěkný podzim a pseudoochranářská hysterie bude postupovat tímto tempem, tak v listopadu bychom jich měli kolem pětiset, což je pro nás kapacitně i ekonomicky a hlavně s ohledem na finální přínos pro přírodu i ježky samotné absolutní nesmysl.

Takže děkujeme, že necháte ježky tam, kde jsou zvyklí, mají potravní zdroje a pelíšky a nebudete je zbytečně týrat někde v zajetí, případně nosit k nám do rozestavěné záchranné stanice.

Na druhou stranu, mezi těmi všemi zbytečnými (cca 50) telefonáty, kdy každému musíme vysvětlovat, že ježek je opravdu velice citlivý na změnu prostředí a že tím, že ho seberete a odnesete kamkoliv, kde mu podle vás bude lépe, ho vlastně stresujete a výrazně komplikujete jeho přípravu na zimu, byl přece jen jeden případ opodstatněný.

Odrostlé mládě ježka spadlé do šachty od protivjezdového sloupku v Lochotínském parku by se totiž z této nevinně vypadající, ale zákeřné pasti samo nedostalo.

A tak velká pochvala patří osmiletému chlapci, synovci paní, která nás o všem pohotově informovala a poslala polohu i fotografie z místa nálezu. Protože kdyby se do díry zvídavý malý kluk, který šel s rodiči a tetou do zoo, nepodíval, tak by tam nejspíše zítra po skončení akce na amfiteátru pořadatelé sloupek znovu nasadili a ježek tam zůstal.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | DES OP - Záchranná stanice živočichů Plzeň

Vyndání ježka bylo tentokrát opravdu v duchu oblíbeného hlavolamu „Ježek v kleci“. Dvě napevno instalované překážky v díře znemožňovaly zabaleného ježka vytáhnout. Chvilku mi trvalo, než jsem na to přišel, ale ve finále se to přece jen podařilo a ježka jsem pustil cca o 30 m dál na sousední zahradu a louku.

A proč musí být ježek tam, kde to zná a má to naučené?

Ježek velice špatně vidí, ale velmi dobře cítí. Proto také kudy chodí, tam kálí, značně zapáchá a s oblibou si nakadí jak do misky se žrádlem, tak do pelíšku. Prostě tím, že ježek téměř nevidí, orientuje se v prostoru hlavně podle pachových cestiček, které si sám vyrobí.

V momentě, kdy ho přesunete jinam, je ztracen a před zimou bez pelíšku i žrádla. Takže vaše záchranářské ambice a dobrý pocit ve finále udělají víc škody než užitku a místo toho, abyste zvířeti pomohli, ho ve finále zabijete.

A k chovu ježka v zajetí, doma v teple (23 °C ideál), aby pěkně přibíral: pokud si chcete dobrý skutek přece jen zrealizovat doma sami a podle svého, tak vám garantuji, že již po týdnu zjistíte, že kdybyste ježka nechali tam, kde byl, tak to pro něj i vás bylo úplně to nejlepší. Je to noční zvíře a veškerou energii z krmení, které mu doma v útulné bedýnce naservírujete, pak „přetaví“ v šíleně zapáchající čpavkovou hmotu a vynaloží na to, jak by od vás zdrhnul.

Takže večer dělá bordel, neuvěřitelně smrdí a to i když ho budete každý den vyklízet. O nákladech na veterinární ošetření a deratizaci bytu, abyste se zbavili zavlečených blech, ani nemluvě.

A tak nechte ježka tam, kde je, a maximálně mu podstrojujte vhodné krmení v podobě masových kapsiček pro kočky, případně sušeného hmyzu. Ježek je hlavně masožravec, mléko mu nedělá dobře a jablíčkem ho opravdu nezasytíte.

reklama
 
foto - Makoň Karel

tisknout poslat
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.
Dále čtěte |
Netopýří zálety Foto: Archa Liberec ČSOP Na přelomu léta a podzimu přichází čas netopýřích záletů. Co dělat, pokud vám vlétne do bytu netopýr? Rorýs obecný Foto: Klaus Roggel, Berlin Wikimedia Commons Vlašimská záchranná stanice letos přijala 35 rorýsů, ohrožují je i větrací mřížky Netopýr hnědý Foto: Matt Reinbold Flickr "Máme v domě netopýry, co máme dělat?" Poradna ČESON pomáhá už přes 15 let
Další články autora |
Karel Makoň: Na spolupráci s energetiky si v záchranné stanici nemůžeme stěžovat Karel Makoň: Výsledky adopce osmi mláďat čápů bílých ze záchranné stanice v Plzni Karel Makoň: Stavba, puštík, labuť... Další mimořádně náročný letní týden na záchranné stanici

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Odborníci předvedli v milovické rezervaci účinnou metodu likvidace invazních akátů

Diskuse: 67

Miroslav Petr: Nové nároky na čištění odpadních vod jsou přede dveřmi

Diskuse: 59

Rakousko prohrálo spor s komisí o zařazení jádra a plynu mezi zelené investice

Diskuse: 68

Jakub Hruška: Národní park Křivoklátsko nebude

Diskuse: 76

Jakub Hruška: Myxomatóza u našich zajíců? Potvrzeno

Diskuse: 35

Los Emil navštívil dolnorakouské město Melk, problémy tam nezpůsobil

Diskuse: 1

Karel Makoň: Na spolupráci s energetiky si v záchranné stanici nemůžeme stěžovat

Diskuse: 1
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist