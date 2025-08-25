Karel Makoň: Výsledky adopce osmi mláďat čápů bílých ze záchranné stanice v Plzni
Ti, co vědí něco o kroužkování čápů a mají na to dalekohled či pořádný fotoaparát, mohou v hejnu podle ornitologických kroužků identifikovat (odečíst) třeba i námi letos adoptovaná mláďata, která jsme přistrčili náhradním rodičům do jejich hnízd.
A jak že to letos s adopcí čápat u nás na Záchranné stanici živočichů Plzeň (ZSŽ Plzeň) vlastně bylo:
Úhyn samce čápa bílého v Terešově (RO), 3 vejce
Jako první se k nám dostala od kolegy Pavla Moulise ze ZSŽ Rokycany tři čapí vejce z Terešova. Tady se díky soukromé kameře namířené na hnízdo z terasy sousedního domu zjistilo, že 14. 5. 2025 v 7.22 hod. samec, který přinesl na hnízdo hnízdní materiál, se z hnízda spustil tak nízko, že zavadil o vzdušné vedení, fatálně se poranil a spadl na silnici. I přes veškerou snahu místních obyvatel, veterináře a ZSŽ Rokycany bohužel zranění podlehl a samice zůstala sedět na třech vejcích úplně sama. V takovémto případě jsou snůška či velmi malá mláďata většinou odsouzena k úhynu, a tak kolega Pavel Moulis spolu s profesionálními hasiči HZS PK ještě téhož dne vejce zpod samice vyndal a převezl do líhně k Vlastimilovi Voráčkovi do Roupova.
Z Roupova od kolegy Voráčka byla tři mláďata ihned po vylíhnutí (5., 6. a 7. 6. 2025) převezena do ZSŽ Plzeň, kde se připravovala na následnou adopci.
Přičemž 25. 6. 2025 jsme přistrčili (adoptovali) dvě mláďata k dalším dvěma (2+2) na hnízdo v ZD Draženově u Domažlic. Opakované kontroly prokázaly, že všechna mláďata úspěšně dorostla a byla vyvedena mimo hnízdo.
Třetí mládě z Terešova pak bylo 25. 6. 2025 přistrčeno (adoptováno) ke třem původním (3+1) na hnízdo u bytovky v Městě Touškov na Plzni severu. I tady máme fotografie potvrzující skutečnost, že mládě bylo adoptivními rodiči bez problémů přijato a spolu s ostatními čápaty vyvedeno.
Absence jednoho z rodičů z čapího páru v Halži (TC), 3 mláďata
Dne 14. 5. 2025 prokázaný úhyn jednoho z rodičů, přičemž tři příliš malá mláďata z hnízda v Halži se souhlasem orgánu ochrany přírody odebral kolega Karel Bobál ze ZSŽ Tachov. I ta byla následně dne 15. 5. 2025 převezena do ZSŽ Plzeň k odchovu a přípravě na následnou adopci.
Adopce proběhla na hnízdo v Boru u Tachova dne 24. 5. 2025, přičemž ke dvěma původním mláďatům jsme na naši umělou hnízdní podložku (UHP) v areálu firmy Střechy Homolka přidali (adoptovali) dvě mláďata naše (2+2). Kontrola prokázala úspěšné vyvedení všech čtyř mláďat.
Třetí mládě pak bylo přidáno do náhradního hnízda 24. 5. 2025 ke čtyřem původním (4+1) na UHP v Horšovském Týně - sídliště. Ke čtyřem původním mláďatům přidáno páté, přičemž i zde bylo všech pět mláďat úspěšně vyvedeno.
Poranění obou rodičů v Koutu na Šumavě
Případ, který jsem ještě za 33 let praxe nezažil. Na hnízdě v Koutě na Šumavě se čapím rodičům původně vylíhla čtyři mláďata. Poslední nejslabší mládě nepřežilo a když zbylým třem bylo kolem čtyř týdnů, jeden z rodičů se na hnízdo z neznámých důvodů jednoho dne nevrátil. Pravděpodobně se někde zabil či zranil a od té doby se o tři mláďata staral pouze jeden z rodičů. Ale i ten zhruba po týdnu přišel k úrazu (na nohu si namotal rybářský vlasec s tím, že se nám ho nepodařilo odchytit a o prstovou část nohy pravděpodobně ve finále přišel), a tak hrozilo, že nevzletná mláďata na hnízdě postupně uhynou hlady. A tak i tato čápata jsme 30. 5. 2025 po neúspěšném odchytu poraněného rodiče byli nuceni z hnízda sundat a následně dvě z nich (třetí uhynulo na stanici) adoptovat do náhradních hnízd.
První mládě bylo adoptováno 1. 6. 2025 ke třem původním (3+1) na hnízdo v Chotěšově (PJ), následně 2. 6. 2025 kontrola dronem - na hnízdě 2 dospělí a 4 mláďata, následné kontroly prokázaly, že všechna čtyři mláďata létají.
Druhé mládě z Kouta pak bylo adoptováno (2+1) 1.6. 2025 do hnízda v Novém Kramolíně na Domažlicku. Tady jedno z původních mláďat z hnízda spadlo, ale to naše adoptivní spolu s nevlastním sourozencem hnízdo úspěšně opustilo.
Takže až uvidíte někde na poli hejno čápů bílých, určitě si vzpomeňte i na ty naše, které jsme letos úspěšně adoptovali.
