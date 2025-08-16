Karel Makoň: Stavba, puštík, labuť... Další mimořádně náročný letní týden na záchranné stanici
Ježek, holub, poštolka, vrabec a večer kroužkovaný puštík obecný sražený autem u Losiné, kterého vyzvedávala kolegyně Olga Štěpánková.
Dospělá samice, viditelně pelichající, byla „ťuknutá“ autem a s lehkým otřesem mozku seděla na silnici u odbočky na Nebílovy. Naštěstí si jí řidiči všimli, a tak po vyšetření a krátké rekonvalescenci (klid na lůžku) u nás na stanici jsem ji druhý den odvezl a úspěšně vypustil zpět na lokalitě nálezu. Podle ornitologického kroužku se jednalo o puštíka kroužkovaného kolegou Václavem Kovářem jako mládě v budce nad rybníkem u Vícenic na Klatovsku 3. 5. 2020.
Čtvrtek 7. 8. 2025
Kolem deváté hodiny má na stanici dorazit kolega, příznivec naší činnosti a podporovatel Karel Lojín. Ten má pro nás spolu s bagristou Markem Vlkem začít realizovat cca 35 m gabionové stěny při spodní části oplocení nové stanice. Vše je domluvené, na akci máme všichni vyčleněné dva dny (čtvrtek, pátek) a musí to všechno klapnout doslova na vteřiny, lidi a materiál.
Jedu na stavbu, když v tom reaguji na zmeškaný hovor. Zoufalá paní z Nevřeně telefonuje, že na zahradě na suché borovici sedí divné, obrovské, černé zvíře s hlavou psa a tělem velké kočky. Nemám čas a prostor to řešit, navíc jde pravděpodobně o zvíře domácí, a tak žádám, aby záhadného živočicha vyfotografovala a fotky mi poslala na mobil. To se však jeví jako problém.
Beru telefon kolegů z městské policie volající pod první hovor. Ti mi hlásí, že do výkopu přes koryto řeky Radbuzy spadla labuť a nemůže se dostat ven. Jedu okamžitě na místo a žádám o technickou podporu a pomoc kolegyni Gábinu Křížovou. Ta dorazí na lokalitu i s manželem Jirkou a velice rychle a zdatně labuť odchytí.
Než jsme ji však stihli převézt a vypustit zpět na řeku u kostela sv. Jiří na Doubravce, oznamuje nám paní starostka z Tymákova, že má informaci o osmi mladých kachnách divokých se samicí uvězněných v retenční nádrži mezi dálnicí a přivaděčem od Ejpovic.
Ověřuji případ záhadného zvířete na stromě v Nevřeni, přičemž se dozvídám, že se jedná o kocoura mývalího našeho bagristy Marka Vlka, který je ob jednu zahradu sousedem paní oznamovatelky, ale rychle musel odjet na stavbu, jelikož mu tam na devátou hodinu jede gabionář. To prostě nevymyslíte.
Takže já s Gábinou a Honzou Pourem jedeme chytat kachny z retenční nádrže, což byla akce na hodinu a půl. Moc nám to nešlo, protože v nádrži je asi tak 1,5 m bahna a 0,5 m vody a kachny se vytrvale potápí.
Když jsme v nejlepším a zvažuji, že požádám hasiče, aby nám vodu z retence vyčerpali, zastavila u nás bílá dodávka s informací, že na přivaděči od NC Tesco mezi ochrannými ploty běhá srnec. Do toho Marek Vlk, že kocoura už sundal a že gabionář Karel Lojín je už na stanici a staví první gabionové koše.
V ten samý okamžik volají i z Horšovského Týna, že na dvorek mezi domy spadl mladý kroužkovaný čáp, který nemůže odlétnout a paní z Plzně – Újezda, že od rána řeší na zahradě poraněnou hrdličku.
Čápa v Horšovském Týně operativně řeší kolegové Jana a Libor Matouškovi, naše nové posily na Domažlicku a hrdličku odsouvám na později.
Srnce jsme na silnici naštěstí už nenašli a zbytek dne jsem pak strávil s Karlem Lojínem a Markem Vlkem na stavbě při stavbě gabionového oplocení.
