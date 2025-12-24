Pražská zvířecí záchranka za sebou má rekordní rok. Lidé mohou přispět na potřebnou posilu
V pracovních dnech vyjíždějí pro zvířata dvě vyškolené záchranářky – Katka a Katka - 12 hodin denně, na pohotovostním telefonu 774 155 185 jsou odborníci 14 hodin denně, 7 dní v týdnu. Vzhledem k obrovskému nárůstu poptávky ze strany nálezců zvířat je nyní nutné její personální posílení. A to nepůjde bez podpory veřejnosti.
Pražská zvířecí záchranka, aby mohla přijmout třetího zvířecího záchranáře, potřebuje na svůj základní provoz sehnat celkem 1,8 milionu Kč ročně. Přičemž od hlavního města a některých, ale zatím zdaleka ne všech městských částí dostává dotace a dary ve výši okolo 700 00 Kč. Na zbytek potřebných financí se skládají drobní dárci prostřednictvím sbírky Zvíře v nouzi a nemalá je i pomoc Českého svazu ochránců přírody, třeba právě se zajištěním telefonického dispečinku. Významnější firemní sponzoři a velcí dárci záchrance zatím chybí.
Podpořit Pražskou zvířecí záchranku můžete na účet sbírky Zvíře v nouzi č. 33553322/0800 s variabilním symbolem 1111.
Nejčastější pacienti PZZ v roce 2025: městský holub, holub hřivnáč, kachna divoká, ježci, netopýři, rorýsi, zajíci
Nejvzácnější pacienti PZZ v roce 2025: sýc rousný, sluka lesní (5x !)
Provoz Pražské zvířecí záchranky stojí 5000 Kč denně, to je 1 825 000Kč ročně. V roce 2025 na něj přispěly: Hlavní město Praha a městské části Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 6, Praha 7, Praha 10, Praha 12 a Praha-Řeporyje. Většinu nákladů pak hradí Český svaz ochránců přírody a laskaví dárci. Děkujeme!
reklama