Sezóna malých zajíčků začala. Jak správně postupovat při jejich nálezech?

6.2.2026 12:15 | PRAHA (Ekolist.cz) | Petr Stýblo
Foto | ČSOP Rokycany / Pražská zvířecí záchranka
Na pohotovostním telefonu Pražské zvířecí záchranky zazněla první letošní informace o nálezu novorozeného zajíčka 2. února. A od toho dne se podobná zpráva opakovala už 3krát. Rodí se zajíčci. Ve městech je ovšem vysoká pravděpodobnost, že je nalezne pes, kočka, straka či člověk netušící, jak se správně zachovat. Proto stojí za to si zásady správného postupu při nálezu malého zajíčka zopakovat.
 
Zásada č. 1: vidím-li malého zajíčka schouleného, nehybného, samotného, smutně koukajícího, otočím se a jdu okamžitě pryč. Je jedno, leží-li na sněhu či v blátě. Prostě jdu pryč. Pouze, pokud leží na cestě, kde mu bezprostředně hrozí zašlápnutí či přejetí, odsunu zajíčka o 2–3–4 metry stranou. Pokud možno tak, aniž bych se ho přímo dotýkal.

Foto | DESOP Plzeň / Pražská zvířecí záchranka

Zásada č. 2: přinese-li zajíčka pes či malé dítě – pokud vím alespoň přibližně (malé desítky metrů) místo nálezu – odnesu ho zpět, položím na zem a jdu pryč. Opět, pokud možno tak, aniž bych se ho přímo dotýkal. Pokud nevím, odkud byl zajíček přinesen či pokud je zajíček na místě, kam jsem ho položil, i druhý den, okamžitě volám záchrannou stanici a přesně jim popíšu situaci.

Následně se přesně řídím pokyny odborníků ze záchranné stanice. V Praze a okolí mohu volat Pražskou zvířecí záchranku na telefonním čísle 774 155 185. Kontakty na záchranné stanice jsou na webu Zvíře v nouzi. Lze volat i na centrální pohotovostní telefon Národní sítě záchranných stanic 774 155 155. Nikdy se nesnažte o zajíčka pečovat doma.

Zdroj | Pražská zvířecí záchranka

Zásada č. 3: Pokud malý zajíček pobíhá či neleží na tlapkách, ale na boku či zádech nebo pokud je zajíček viditelně zraněný nebo pokud zajíčka přinesla kočka, beru zajíčka do tepla a okamžitě volám záchrannou stanici (viz výše).

Zásada č. 4: Tuto zásadu ovšem málo kdo dodrží. Pokud na zajíčka útočí straka či jiný přirozený predátor, otočím se a jdu pryč. (Pravděpodobnost vyléčení takto napadeného zajíčka je mizivá, a když kořist predátorovi seberu, bude si muset najít jinou.)

Zdroj | Pražská zvířecí záchranka

Podpořit Pražskou zvířecí záchranku můžete na účet sbírky Zvíře v nouzi č. 33553322/0800 s variabilním symbolem 1111.

Pražská zvířecí záchranka potřebuje na svůj základní provoz každoročně sehnat celkem 1,8 milionu Kč (5000 Kč denně). Od hlavního města a některých městských částí dostává dotace a dary ve výši okolo 700 00 Kč. V roce 2025 na provoz Pražské zvířecí záchranky přispěly: Hlavní město Praha a městské části Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 6, Praha 7, Praha 10, Praha 12, Praha Řeporyje, Praha Zbraslav a Praha Šeberov. Většinu nákladů hradí Český svaz ochránců přírody a laskaví dárci prostřednictvím sbírky Zvíře v nouzi.

foto - Stýblo Petr
Petr Stýblo
Autor pracuje pro Český svaz ochránců přírody a je náčelníkem Pražské zvířecí záchranky.
