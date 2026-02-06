Sezóna malých zajíčků začala. Jak správně postupovat při jejich nálezech?
Zásada č. 2: přinese-li zajíčka pes či malé dítě – pokud vím alespoň přibližně (malé desítky metrů) místo nálezu – odnesu ho zpět, položím na zem a jdu pryč. Opět, pokud možno tak, aniž bych se ho přímo dotýkal. Pokud nevím, odkud byl zajíček přinesen či pokud je zajíček na místě, kam jsem ho položil, i druhý den, okamžitě volám záchrannou stanici a přesně jim popíšu situaci.
Následně se přesně řídím pokyny odborníků ze záchranné stanice. V Praze a okolí mohu volat Pražskou zvířecí záchranku na telefonním čísle 774 155 185. Kontakty na záchranné stanice jsou na webu Zvíře v nouzi. Lze volat i na centrální pohotovostní telefon Národní sítě záchranných stanic 774 155 155. Nikdy se nesnažte o zajíčka pečovat doma.
Zásada č. 3: Pokud malý zajíček pobíhá či neleží na tlapkách, ale na boku či zádech nebo pokud je zajíček viditelně zraněný nebo pokud zajíčka přinesla kočka, beru zajíčka do tepla a okamžitě volám záchrannou stanici (viz výše).
Zásada č. 4: Tuto zásadu ovšem málo kdo dodrží. Pokud na zajíčka útočí straka či jiný přirozený predátor, otočím se a jdu pryč. (Pravděpodobnost vyléčení takto napadeného zajíčka je mizivá, a když kořist predátorovi seberu, bude si muset najít jinou.)
Podpořit Pražskou zvířecí záchranku můžete na účet sbírky Zvíře v nouzi č. 33553322/0800 s variabilním symbolem 1111.
Pražská zvířecí záchranka potřebuje na svůj základní provoz každoročně sehnat celkem 1,8 milionu Kč (5000 Kč denně). Od hlavního města a některých městských částí dostává dotace a dary ve výši okolo 700 00 Kč. V roce 2025 na provoz Pražské zvířecí záchranky přispěly: Hlavní město Praha a městské části Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 6, Praha 7, Praha 10, Praha 12, Praha Řeporyje, Praha Zbraslav a Praha Šeberov. Většinu nákladů hradí Český svaz ochránců přírody a laskaví dárci prostřednictvím sbírky Zvíře v nouzi.
reklama