První výsledky vánočního kola Živé zahrady ukazují mizení zvonka zeleného i další špatný rok pro kosy
Ještě vloni byl pozorován na 85 % soutěžících zahrad. První propad výskytu kosů přitom zaznamenal Český svaz ochránců přírody na soutěžících zahradách (ale i v záchranných stanicích, které koordinuje) v roce 2018 (77 %) a 2019 (77 %) – tehdy ve zjevné souvislosti s výskytem viru USUTU, na který jsou kosi extrémně citliví. Pak se jeho stavy zvedly až na 93 % v roce 2023. Příčiny extrémního poklesu v této zimě zatím nejsou známy.
Oproti kosům setrvale a stále větší rychlosti klesají počty pozorování zvonka zeleného. V roce 2011 se vyskytoval na 68 % zahrad, o pět let později na 55 % a nyní už jen na 26 % zahrad.
Nejběžnějším ptačím druhem na zahradách, jehož výskyt se pohybuje kolem 90 zahrad ze sta, je sýkora koňadra.
Dlouhodobá pozorování přírody jednotnou metodikou v masovém měřítku a tedy s využitím nadšené laické veřejnosti (občanská věda) běžně v celém světě přinášejí velmi zajímavá data. Program Živá zahrada poskytuje takové unikátní údaje o výskytech běžných živočišných druhů na zahradách už od roku 2004, kdy ho ČSOP odstartoval. Primárním cílem Živé zahrady je však podpora biodiverzity v nejbližším okolí a ve spolupráci s veřejností.
Další kolo Živé zahrady proběhne v 4. víkend v květnu a bude tradičně zaměřené i na jiné druhy a skupiny živočichů, než jsou ptáci. Přihlášky zahrad do soutěže jsou na webových stránkách https://zivazahrada.cz/soutez/prihlaska/
