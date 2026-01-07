https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/prvni-vysledky-vanocniho-kola-zive-zahrady-ukazuji-mizeni-zvonka-zeleneho-i-dalsi-spatny-rok-pro-kosy
První výsledky vánočního kola Živé zahrady ukazují mizení zvonka zeleného i další špatný rok pro kosy

7.1.2026 10:44 | PRAHA (Ekolist.cz) | Petr Stýblo
Zvonek zelený
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Thermos / Wikimedia Commons
O Vánocích 2025 opět proběhlo soutěžní kolo Živé zahrady – zřejmě našeho nejstaršího projektu občanské vědy v oblasti přírody, který organizuje Český svaz ochránců přírody (ČSOP) od roku 2004. Toto dlouhodobé pozorování divokých zvířat na zahradách mimo jiné dokládá, že ze zahrad neobvykle rychle mizí dříve běžný obyvatel - zvonek zelený. Pokles se oproti minulým rokům výrazně zrychlil. Také kos černý ze zahrad najednou zmizel – obdobně jako v letech 2018-2019, kdy v Česku řádil virus USUTU.
 
Vánoční kolo Živé zahrady 2025 potvrdilo již dříve zveřejněnou informaci o tom, že nejběžnější zahradní pták – kos černý – již dávno není nejběžnější. V roce 2016 se přitom vyskytoval na 97 zahradách ze sta. Nyní pouze na 74 % zahrad.

Ještě vloni byl pozorován na 85 % soutěžících zahrad. První propad výskytu kosů přitom zaznamenal Český svaz ochránců přírody na soutěžících zahradách (ale i v záchranných stanicích, které koordinuje) v roce 2018 (77 %) a 2019 (77 %) – tehdy ve zjevné souvislosti s výskytem viru USUTU, na který jsou kosi extrémně citliví. Pak se jeho stavy zvedly až na 93 % v roce 2023. Příčiny extrémního poklesu v této zimě zatím nejsou známy.

Oproti kosům setrvale a stále větší rychlosti klesají počty pozorování zvonka zeleného. V roce 2011 se vyskytoval na 68 % zahrad, o pět let později na 55 % a nyní už jen na 26 % zahrad.

Kos černý
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Lukas Litz Obb / Flickr

Nejběžnějším ptačím druhem na zahradách, jehož výskyt se pohybuje kolem 90 zahrad ze sta, je sýkora koňadra.

Dlouhodobá pozorování přírody jednotnou metodikou v masovém měřítku a tedy s využitím nadšené laické veřejnosti (občanská věda) běžně v celém světě přinášejí velmi zajímavá data. Program Živá zahrada poskytuje takové unikátní údaje o výskytech běžných živočišných druhů na zahradách už od roku 2004, kdy ho ČSOP odstartoval. Primárním cílem Živé zahrady je však podpora biodiverzity v nejbližším okolí a ve spolupráci s veřejností.

Další kolo Živé zahrady proběhne v 4. víkend v květnu a bude tradičně zaměřené i na jiné druhy a skupiny živočichů, než jsou ptáci. Přihlášky zahrad do soutěže jsou na webových stránkách https://zivazahrada.cz/soutez/prihlaska/

foto - Stýblo Petr
Petr Stýblo
Autor je ředitel Kanceláře Českého svazu ochránců přírody.
Pražská EVVOluce

