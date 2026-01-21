https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/petr-styblo-poptavka-verejnosti-po-praci-zachrannych-stanic-stoupa.podpora-statu-naopak-klesne
Petr Stýblo: Poptávka veřejnosti po práci záchranných stanic stoupá. Podpora státu naopak klesne

21.1.2026
Diskuse: 1
Záchrana jednoho z několika tisíc ježků v nouzi
Záchrana jednoho z několika tisíc ježků v nouzi
Zdroj | Pražská zvířecí záchranka
Národní síť záchranných stanic, koordinovaná Českým svazem ochránců přírody (ČSOP), přijala v roce 2025 prostřednictvím svých 34 stanic celkem 40 784 živočichů (247 druhů). Od roku 2007, kdy Národní síť vytvořila centrální evidenci, se počet přijatých zvířat zpětinásobil. Nejvíce se přijímají ježci a holubi hřivnáči. Ti se poprvé v historii dostali mezi ptáky na první místo. Jak se ale stanice udrží, když má podpora státu v tomto roce znatelně klesnout, zatím není jasné.
 
40 784 přijatých zvířat v nouzi je o 32 zvířat méně než v roce 2024. Jenže v roce 2024 se stala extrémní událost, která počty zvířat tehdy důkladně zamíchala. V době zářijových povodní stanice během třech dnů přijaly více než 2,5 tisíce jiřiček obecných. Taková situace se naštěstí v roce 2025 neopakovala. Přesto došlo k poklesu o pouhých 32 zvířat. A to se do příjmů tradičně nezapočítávají městští holubi (dle naší legislativy nejde o volně žijící druh). Těch se v roce 2025 do stanic přijalo celkem 3092 a poskytla jim péči většina stanic, dobrovolně a zdarma.

Počet přijatých volně žijících živočichů Národní sítí záchranných stanic v letech 2007-2025
Počet přijatých volně žijících živočichů Národní sítí záchranných stanic v letech 2007-2025

10 nejčastěji přijímaných druhů zvířat v roce 2025 v záchranných stanicích, jejich počty a srovnání s rokem 2024

Pořadí 2025 Druh Počet příjmů Pořadí 2024
1 ježek západní 4527 1
2 ježek východní 2525 7
3 holub hřivnáč 2452 6
4 poštolka obecná 2285 4
5 netopýr hvízdavý 2210 3
6 rorýs obecný 1817 8
7 kos černý 1617 5
8 kachna divoká 1456 9
9 hrdlička zahradní 1262 11
10 zajíc polní 1249 12

Zajímavost: Rok od roku se přijímá více holubů hřivnáčů. To potvrzuje celoevropský trend masového pronikání těchto původně lesních holubů do měst. Holub hřivnáč se stal v roce 2025 poprvé v historii nejčastěji přijímaným ptákem a po ježcích – západním a východním – třetím nejčastěji přijímaným zvířecím druhem.

Kromě běžných druhů záchranné stanice přijaly i některé rarity. Šlo například o oceánského ptáka buřňáka severního – první záznam tohoto druhu z území ČR. Dalším u nás velmi vzácným mořským druhem byla chaluha malá. Dále to byl například orel křiklavý, orel skalní, hned tři orli královští, 31 (!) orlů mořských, orlovec říční, kolpík bílý, tetřev hlušec, čtyři vlci, dva rysi…

Foto | Helena Jahelková / ČSOP

Nejasné jsou nyní výhledy dalšího financování záchranných stanic. Poprvé po několika letech pravidelné podpory odmítlo péči o zvířata, resp. o zvěř v záchranných stanicích, dotačně podpořit ministerstvo zemědělství. Jejich cca 1,5 milionová dotace bude nyní citelně chybět.

Zjevně se také nepodaří dodržet slib bývalého ministra životního prostředí navýšit pravidelnou dotaci Národní síti o 5 milionů Kč. A přitom provozní náklady záchranných stanic už dávno přesáhly 100 milionů Kč ročně. Ještě že významně zvýšily podporu stanicím kraje (s výjimkou Karlovarského a Olomouckého), města a obce. Nicméně, stávající úroveň péče o zvířata bude, pokud se nenajdou další finanční prostředky, v roce 2026 ohrožena.

Když nepomáhá stát, snad pomůže veřejnost? Stačí poslat finanční dar na účet veřejné sbírky Zvíře v nouzi č. 33223355/0800 či rovnou prostřednictvím darovacího portálu sbírky https://daruj.zvirevnouzi.cz/pokladna/?postid=63.

foto - Stýblo Petr
Petr Stýblo
Autor pracuje pro Český svaz ochránců přírody a je náčelníkem Pražské zvířecí záchranky.

Ra

Radek

21.1.2026 13:23
Chtělo by trošku dat provoz , energie , budovy . Náklady na odbornou péči , na další personál . Trocha transparetnosti by vám jen prospěla .
