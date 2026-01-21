Petr Stýblo: Poptávka veřejnosti po práci záchranných stanic stoupá. Podpora státu naopak klesne
10 nejčastěji přijímaných druhů zvířat v roce 2025 v záchranných stanicích, jejich počty a srovnání s rokem 2024
|Pořadí 2025
|Druh
|Počet příjmů
|Pořadí 2024
|1
|ježek západní
|4527
|1
|2
|ježek východní
|2525
|7
|3
|holub hřivnáč
|2452
|6
|4
|poštolka obecná
|2285
|4
|5
|netopýr hvízdavý
|2210
|3
|6
|rorýs obecný
|1817
|8
|7
|kos černý
|1617
|5
|8
|kachna divoká
|1456
|9
|9
|hrdlička zahradní
|1262
|11
|10
|zajíc polní
|1249
|12
Zajímavost: Rok od roku se přijímá více holubů hřivnáčů. To potvrzuje celoevropský trend masového pronikání těchto původně lesních holubů do měst. Holub hřivnáč se stal v roce 2025 poprvé v historii nejčastěji přijímaným ptákem a po ježcích – západním a východním – třetím nejčastěji přijímaným zvířecím druhem.
Kromě běžných druhů záchranné stanice přijaly i některé rarity. Šlo například o oceánského ptáka buřňáka severního – první záznam tohoto druhu z území ČR. Dalším u nás velmi vzácným mořským druhem byla chaluha malá. Dále to byl například orel křiklavý, orel skalní, hned tři orli královští, 31 (!) orlů mořských, orlovec říční, kolpík bílý, tetřev hlušec, čtyři vlci, dva rysi…
Nejasné jsou nyní výhledy dalšího financování záchranných stanic. Poprvé po několika letech pravidelné podpory odmítlo péči o zvířata, resp. o zvěř v záchranných stanicích, dotačně podpořit ministerstvo zemědělství. Jejich cca 1,5 milionová dotace bude nyní citelně chybět.
Zjevně se také nepodaří dodržet slib bývalého ministra životního prostředí navýšit pravidelnou dotaci Národní síti o 5 milionů Kč. A přitom provozní náklady záchranných stanic už dávno přesáhly 100 milionů Kč ročně. Ještě že významně zvýšily podporu stanicím kraje (s výjimkou Karlovarského a Olomouckého), města a obce. Nicméně, stávající úroveň péče o zvířata bude, pokud se nenajdou další finanční prostředky, v roce 2026 ohrožena.
Když nepomáhá stát, snad pomůže veřejnost? Stačí poslat finanční dar na účet veřejné sbírky Zvíře v nouzi č. 33223355/0800 či rovnou prostřednictvím darovacího portálu sbírky https://daruj.zvirevnouzi.cz/pokladna/?postid=63.
