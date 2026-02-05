Plzeň pomůže dofinancovat modernizaci záchranné stanice zvířat
Původní záchranná stanice byl otevřena v roce 1995 v okrajové části obvodu Doubravka. Potřebám zvířat i jejich zachránců ale už nestačila kapacitně, funkčně a nevyhovovala ani všem normám. "Od začátku fungování má za sebou spolek tisíce výjezdů, nyní získal důstojné, kvalitní a hlavně moderní zázemí pro léčení zvířat," uvedl Zarzycký. Po rekonstrukci má areál přibližně dvakrát větší rozlohu. Jsou v něm nové voliéry, šatna, sociální zařízení či moderně vybavená veterinární ošetřovna.
Záchranná stanice živočichů pokrývá Plzeň a část regionu. DES OP má asi 60 členů a zhruba 200 dobrovolníků. "Na rekonstrukci odpracovali obrovské množství práce," řekl Makoň. Příprava nové stanice trvala tři roky, samotná stavba rok a půl.
Původně sloužila stanice jen pro ptactvo. Po vzniku národní sítě záchranných stanic kolem roku 2000 se věnuje záchraně všech volně žijících zvířat, která se ocitnou v nouzi. "Odstraňujeme pouze škody napáchané na zvířatech civilizačními faktory - tedy nárazy do skla, poranění o dráty, srážky s autem, pády do bazénů, komínů a šachet, otravy chemikáliemi a podobně. Vše, co se na přírodu tlačí ze strany lidí," dodal Makoň. Kromě záchrany zvířat se členové spolku věnují také kroužkování ptáků, úpravě a rekonstrukcím čapích hnízd, ekologické výchově a dalším projektům.
reklama