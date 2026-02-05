https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/plzen-pomuze-dofinancovat-modernizaci-zachranne-stanice-zvirat
Plzeň pomůže dofinancovat modernizaci záchranné stanice zvířat

5.2.2026 17:17 | PLZEŇ (ČTK)
Zdroj | Dobrovolný ekologický spolek - ochrana ptactva
Plzeň pomůže třemi miliony korun doplatit zvýšené náklady na opravu a modernizaci místní záchranné stanice živočichů. Schválili to zastupitelé. Cena rekonstrukce se oproti původně plánovaným 22 milionům korun zvedla na 30 milionů Kč, mimo jiné kvůli skalnatému podloží. Dobrovolný ekologický spolek - ochrana ptactva (DES OP), který stanici provozuje, by měl tři miliony korun na dofinancování dostat také od Plzeňského kraje. Jeho zastupitelstvo bude jednat v pondělí, řekl primátor Plzně Roman Zarzycký (ANO).
 
Zmodernizovaná záchranná stanice byla zkolaudovaná v listopadu. "Je plně funkční a patří mezi nejkvalitnější zařízení svého druhu v České republice," řekl předseda DES OP a vedoucí stanice Karel Makoň. Na projekt získal spolek desetimilionovou dotaci z Evropské unie. Plzeň původně poskytla šest milionů, čtyři miliony dal už dříve také kraj. Část peněz měl spolek z vlastních zdrojů a 1,6 milionu korun získal od lidí ve veřejné sbírce. Kvůli zvýšeným nákladům ale chybělo posledních šest milionů korun.

Původní záchranná stanice byl otevřena v roce 1995 v okrajové části obvodu Doubravka. Potřebám zvířat i jejich zachránců ale už nestačila kapacitně, funkčně a nevyhovovala ani všem normám. "Od začátku fungování má za sebou spolek tisíce výjezdů, nyní získal důstojné, kvalitní a hlavně moderní zázemí pro léčení zvířat," uvedl Zarzycký. Po rekonstrukci má areál přibližně dvakrát větší rozlohu. Jsou v něm nové voliéry, šatna, sociální zařízení či moderně vybavená veterinární ošetřovna.

Záchranná stanice živočichů pokrývá Plzeň a část regionu. DES OP má asi 60 členů a zhruba 200 dobrovolníků. "Na rekonstrukci odpracovali obrovské množství práce," řekl Makoň. Příprava nové stanice trvala tři roky, samotná stavba rok a půl.

Původně sloužila stanice jen pro ptactvo. Po vzniku národní sítě záchranných stanic kolem roku 2000 se věnuje záchraně všech volně žijících zvířat, která se ocitnou v nouzi. "Odstraňujeme pouze škody napáchané na zvířatech civilizačními faktory - tedy nárazy do skla, poranění o dráty, srážky s autem, pády do bazénů, komínů a šachet, otravy chemikáliemi a podobně. Vše, co se na přírodu tlačí ze strany lidí," dodal Makoň. Kromě záchrany zvířat se členové spolku věnují také kroužkování ptáků, úpravě a rekonstrukcím čapích hnízd, ekologické výchově a dalším projektům.

