Záchranné stanice loni přijaly 40 784 zvířat
Upozornil, že do bilance přijatých zvířat se nezapočítávají městští holubi, protože podle české legislativy nejde o volně žijící druh. Záchranné stanice jich loni přijaly více než 3000. Většina stanic jim poskytla péči dobrovolně a zdarma.
Kromě běžných zvířecích druhů se do stanic dostaly i některé rarity. "Šlo například o oceánského ptáka buřňáka severního - první záznam tohoto druhu z území ČR. Dalším u nás velmi vzácným mořským druhem byla chaluha malá," sdělil ČSOP. Ošetření potřeboval například i orel křiklavý, orel skalní, tři orli královští, 31 orlů mořských, orlovec říční, kolpík bílý, tetřev hlušec, čtyři vlci nebo dva rysi.
Podle ochránců je ale nejisté další financování záchranných stanic. "Poprvé po několika letech pravidelné podpory odmítlo péči o zvířata, respektive o zvěř v záchranných stanicích, dotačně podpořit ministerstvo zemědělství. Jejich cca. 1,5milionová dotace bude nyní citelně chybět," uvedl svaz s tím, že provozní náklady záchranných stanic přesáhly 100 milionů korun ročně.
"Ještěže významně zvýšily podporu stanicím kraje (s výjimkou Karlovarského a Olomouckého), města a obce. Nicméně stávající úroveň péče o zvířata bude, pokud se nenajdou další finanční prostředky, v roce 2026 ohrožena," dodal. Žádá proto o pomoc i veřejnost.
