zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Bartošovická záchranná stanice bude mít rehabilitační zařízení pro velké savce

21.12.2025 17:18 (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Zdroj | Depositphotos
Záchranná stanice v Bartošovicích na Novojičínsku bude mít nové rehabilitační zařízení pro velké savce. Vybudování speciálního výběhu o rozloze téměř 3000 metrů čtverečních a dalšího zázemí bude stát 13,8 milionu korun. Kraj na projekt přispěje ze svého rozpočtu 1,2 milionu korun. Rozhodli o tom krajští zastupitelé.
 
"Kapacita záchranné stanice byla před 15 lety projektovaná na zhruba tisícovku přijímaných živočichů ročně. V současnosti už ale péči potřebuje trojnásobek zvířat. Navíc v našem kraji stále chybí rehabilitační zařízení pro velká zvířata. Proto je skvělé, že se v Bartošovicích pustili do komplexní modernizace," řekl radní pro životní prostředí Pavel Staněk (SPD, Trikolora a PRO).

Celková modernizace záchranné stanice má být dokončena na podzim 2028. Kromě vybudování rehabilitačního zařízení s výběhem je součástí projektu také rekonstrukce prostor pro intenzivní péči, výměna střechy nebo elektroinstalace a pořízení potřebného vybavení. Evropské peníze pomohou pokrýt 80 procent nákladů.

"Bartošovická stanice už několik případů zraněných velkých savců řešila. Naposledy jsme měli v péči mladou vlčici Dorku, která se nakonec do volné přírody vrátit nemohla, a tak jsme jí nalezli domov v belgické stanici pro vlky. Celá její rekonvalescence by možná byla rychlejší, kdyby se mohla ve správný čas přesunout do rehabilitačního výběhu. Ten je, pokud to kondice zvířete dovolí, jakousi mezifází před návratem do volné přírody," řekl ředitel záchranné stanice Petr Orel. Dodal, že modernizace záchranné stanice nejen pomůže navýšit její kapacitu, ale zlepší i bezpečnost a efektivitu péče.

Záchranná stanice v Bartošovicích je součástí Národní sítě záchranných stanic v Česku. Od roku 1983 se zabývá záchranou zraněných nebo handicapovaných volně žijících živočichů, zejména jejich léčením, rehabilitací, přípravou na vypouštění a návratem do přírody. Trvale handicapované jedince, které již nelze vrátit zpět do přírody, využívá stanice k záchranným a výukovým programům.

Záchranná stanice přijala v loňském roce do své péče 3125 zvířat 144 druhů. Přijatých zvířat bylo o 818 více než v roce 2023, nárůst představoval více než třetinu. Nejčastěji se stanice starala tradičně o ježky západní, kterých bylo loni 424, čili o 124 více než předloni. Zhruba 68 procent přijatých zvířat tvořili ptáci a 31 procent savci. Plazi s obojživelníky dohromady tvořili méně než procento přijatých.

Dále čtěte |
Pražská EVVOluce

