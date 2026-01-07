Záchranná stanice Huslík na Nymbursku loni přijala rekordních 3230 zvířat
Vzácnější dravce vybavují pracovníci stanice při vypouštění sledovacím zařízením. "Je to vlastně GPS batůžek, který má malé soláry a nabíjí se, pak jsme schopni sledovat pohyb dravců i na delší vzdálenosti," řekl Vaněk. Sledovali tak například výra velkého, motáka lužního, sokola stěhovavého a luňáka červeného.
Kapacita záchranné stanice je i díky novým voliérám přes 700 živočichů, ročně může podle druhů přijmout až 3500 zvířat. Ve venkovních prostorách je k dispozici 29 voliér, výběh pro srnčí zvěř a venkovní výběh pro vydry s jezírkem. "Loni jsme vybudovali nové voliéry a výběh pro spárkatou zvěř a výběh pro želvu bahenní, kde bychom chtěli iniciovat záchranný chov naší původní želvy. Dovybavili jsme stanici odchytovými pomůckami, zařízením na odchov mláďat a elektroautomobilem na svoz zraněných zvířat a navýšili jsme fotovoltaické panely," popsal Vaněk loňské investice.
Záchranná stanice vznikla v roce 1984 v Pátku na Nymbursku. Z původních provizorních prostor se v roce 2015 přestěhovala do Klicperovy hájenky na Huslíku u Poděbrad. Na provoz získává dotace například ze Středočeského i Královéhradeckého kraje, téměř 30 procent rozpočtu tvoří příspěvky od dárců, část si zajišťuje stanice vlastní činností.
