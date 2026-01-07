https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/zachranna-stanice-huslik-na-nymbursku-loni-prijala-rekordnich-3230-zvirat
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Záchranná stanice Huslík na Nymbursku loni přijala rekordních 3230 zvířat

7.1.2026 12:06 | PODĚBRADY (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Záchranná stanice Huslík u Poděbrad na Nymbursku loni přijala rekordních 3230 zvířat, předloni jich bylo 3022. Největší podíl tvořila mláďata, nejčastěji přijímaným druhem byl stejně jako v předchozích letech ježek západní. Zpět do přírody se podařilo vypustit zhruba 61 procent zvířat. Loni ve stanici přibyly výběhy a několik nových voliér, informoval ČTK za stanici Jakub Vaněk.
 
Mláďat bylo loni mezi přijatými zvířaty 1313 (41 procent), zraněných bylo 998 zvířat (31 procent), 671 zvířat bylo vysíleno (21 procent). Zbytek tvořila například zvířata s infekcí nebo otravou. Příjem ježka západního stoupl z předloňských 471 na 566. Ježků východních bylo 289, holubů hřivnáčů 214, netopýrů 173 a poštolek obecných 163. Z dalších ptáků se loni do stanice dostalo nejvíce vrabců domácích, rorýsů obecných a kosů černých.

Vzácnější dravce vybavují pracovníci stanice při vypouštění sledovacím zařízením. "Je to vlastně GPS batůžek, který má malé soláry a nabíjí se, pak jsme schopni sledovat pohyb dravců i na delší vzdálenosti," řekl Vaněk. Sledovali tak například výra velkého, motáka lužního, sokola stěhovavého a luňáka červeného.

Kapacita záchranné stanice je i díky novým voliérám přes 700 živočichů, ročně může podle druhů přijmout až 3500 zvířat. Ve venkovních prostorách je k dispozici 29 voliér, výběh pro srnčí zvěř a venkovní výběh pro vydry s jezírkem. "Loni jsme vybudovali nové voliéry a výběh pro spárkatou zvěř a výběh pro želvu bahenní, kde bychom chtěli iniciovat záchranný chov naší původní želvy. Dovybavili jsme stanici odchytovými pomůckami, zařízením na odchov mláďat a elektroautomobilem na svoz zraněných zvířat a navýšili jsme fotovoltaické panely," popsal Vaněk loňské investice.

Záchranná stanice vznikla v roce 1984 v Pátku na Nymbursku. Z původních provizorních prostor se v roce 2015 přestěhovala do Klicperovy hájenky na Huslíku u Poděbrad. Na provoz získává dotace například ze Středočeského i Královéhradeckého kraje, téměř 30 procent rozpočtu tvoří příspěvky od dárců, část si zajišťuje stanice vlastní činností.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Pražská zvířecí záchranka Foto: Pražská zvířecí záchranka Pražská zvířecí záchranka za sebou má rekordní rok. Lidé mohou přispět na potřebnou posilu Mladý vlk Foto: Depositphotos Bartošovická záchranná stanice bude mít rehabilitační zařízení pro velké savce Sražená zvěř se může nacházet i dál od místa střetu. Foto: DESOP Plzeň Co dělat se zvířatem zraněným na silnici?

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist