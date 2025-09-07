https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/karel-makon-na-spolupraci-s-energetiky-si-v-zachranne-stanici-nemuzeme-stezovat
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Karel Makoň: Na spolupráci s energetiky si v záchranné stanici nemůžeme stěžovat

7.9.2025
Diskuse: 1
Zdroj | DES OP - Záchranná stanice živočichů Plzeň
Od jisté doby sám sobě zakazuji, abych veřejně komentoval jednání druhých, případně jejich příspěvky na sociálních sítích a podobně. Jednak na to teď nemám čas (stavíme novou stanici) a jednak se tak nějak snažím naučit, že to, co nemohu vyřešit, řešit nebudu a ušetřenou energii a čas věnuji raději tomu, co vyřešit mohu. Jenže, když je něco ne úplně fér a navíc to zavání účelovou lží vůči ne úplně problému znalé a emočně zmanipulované veřejnosti, tak mi to prostě nedá.
 
Naše spolupráce s energetiky se datuje od roku 2004, kdy po 12 letech neúspěšných a poměrně „tvrdých“ jednání nás poprvé podpořila NADACE ČEZ (Duhová enrgie) a začali jsme společně řešit jednotlivé projekty.

Od té doby jsme s energetiky zabezpečili tisíce těch úplně nejvíce rizikových sloupů na vybraných lokalitách s výskytem kriticky a silně ohrožených ptačích druhů, zrekonstruovali desítky čapích hnízd, postavili x nových hnízdních podložek a vrátili přírodě několik jejích lokalit. ČEZ a jeho skupiny stály i za nespočtem projektů druhové ochrany, a to jak v západních Čechách, tak v rámci celé ČR přes kolegy z jiných záchranných stanic a spolků.

Zdroj | DES OP - Záchranná stanice živočichů Plzeň

Pro nás je NADACE ČEZ již od roku 2004 dlouhodobě jedním z generálních partnerů DES OP a Záchranné stanice živočichů Plzeň. Díky ní jsme mohli pořídit a vybavit dvě zásahová vozidla, kamerové střežení pro ochranu hnízd vzácných dravců a nově vybavit ošetřovnu aktuálně rekonstruované a modernizované ZSŽ Plzeň.

A právě proto také, když teď občas zachytím na mých „oblíbených“ sociálních sítích, jak je všechno špatně a jak by se měli energetici více snažit „aby něco, ale pořádně ani nevíme co?!“ tak mi to opět nedá, abych nenapsal, že to není pravda.

V první polovině roku 2025 jsme spolu s energetiky Skupiny ČEZ pro západní Čechy společně zrealizovali:

V dubnu video „konferenci“ nebo, chcete-li školení, diskusi či workshop pro ekology, techniky, vedoucí jednotlivých středisek a energetiky z terénu Skupiny ČEZ. Zhruba dvouhodinová prezentace zaměřená právě na kolize ptáků na rozvodné síti byla hlavním tématem včetně vzájemné konzultace a výsledků v podobě návrhu řešení jednotlivých problémů.

Zdroj | DES OP - Záchranná stanice živočichů Plzeň

Výsledkem je skutečnost, že jsme nejenom našli společnou řeč a pokračovali v řešení již fungujících projektů, ale rozběhly se i projekty další a nové.

Jako například řešení a zabezpečení hnízda čápů bílých na sloupu el. vedení v Lomničce u Chebu (6. 6. 2025) nebo to samé ve Lštění (20. 6. 2025), nebo další hnízdo v Hyršově na Domažlicku a další.

Následovalo v červenci sundání mláďat poštolek z hnízda na demontované lince velmi vysokého napětí na Plzni-jihu.

A nespočet dalších případů, konzultací v rámci celé ČR, zabezpečení konkrétních rizikových sloupů el. vedení (Záhořany, Stod, Olomoucko...).

Takže závěrem: I my jsme letos vylíhli vajíčka a odchovali mláďata čápů, jejichž rodiče narazili či zahynuli na drátech el. vedení. Ale na druhou stranu právě s energetiky jsme vyřešili a posunuli docela dost věcí k tomu, aby se tyto ztráty za naše lidské pohodlí a luxus, který díky elektrické energii máme, alespoň nepatrně minimalizovaly. Jelikož svítit, vařit, jezdit, komunikovat na sociálních sítích a žít dnes opravdu bez elektrické energie asi úplně nejde.

A to, že daň za naše pohodlí platí životem úplně někdo jiný, je bohužel krutá realita a je úplně jedno, jestli je to tady u nás nebo v Bulharsku, Maďarsku, Turecku či kdekoliv jinde.

reklama
 
foto - Makoň Karel

tisknout poslat
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.
Dále čtěte |
Netopýří zálety Foto: Archa Liberec ČSOP Na přelomu léta a podzimu přichází čas netopýřích záletů. Co dělat, pokud vám vlétne do bytu netopýr? Rorýs obecný Foto: Klaus Roggel, Berlin Wikimedia Commons Vlašimská záchranná stanice letos přijala 35 rorýsů, ohrožují je i větrací mřížky Netopýr hnědý Foto: Matt Reinbold Flickr "Máme v domě netopýry, co máme dělat?" Poradna ČESON pomáhá už přes 15 let
Další články autora |
Karel Makoň: Výsledky adopce osmi mláďat čápů bílých ze záchranné stanice v Plzni Karel Makoň: Stavba, puštík, labuť... Další mimořádně náročný letní týden na záchranné stanici Karel Makoň: Bez pomoci složek IZS bychom se už dnes v záchranné stanici neobešli

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (1)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Jan Šimůnek

7.9.2025 14:32
Záslužná činnost i spolupráce, klobouk dolů.
Odpovědět

Nejčtenější články

Los putující Evropou: důsledek fragmentace krajiny v přímém přenosu

Diskuse: 31

Dyji u novomlýnské nádrže pokryla pěna z biomasy, situaci vodohospodáři sledují

Diskuse: 9

Martin Marek: Ředitel CHKO Kokořínsko je zpět ve funkci, přestože věděl o falšování důkazů

Diskuse: 51

Odvolací soud uznal, že mezi Klínovcem a Neklidem vede cesta, nikoli sjezdovka

Diskuse: 3

Když step kvete i mlčí. Proč je důležité pečovat i ve „špatných“ letech

Kornel Walek: Reakce na článek Investor chce na Jesenicku postavit větrný park

Diskuse: 10

Asociace: Nákup surovin z USA je špatný signál pro klimatickou politiku EU

Diskuse: 33
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist