Co dělat se zvířatem zraněným na silnici?

2.10.2025 12:33 | PRAHA (Ekolist.cz)
Sražená zvěř se může nacházet i dál od místa střetu.
Zdroj | DESOP Plzeň
Záchranné stanice Národní sítě přijaly během tohoto léta 731 zvířat zraněných na silnici. Z toho více jak polovina (378) byla z kategorie zvěř dle zákona o myslivosti. Lidé často nevědí, jak se zachovat při kontaktu s živým zvířetem sraženým na silnici. Nejde o jednoduchou problematiku, ale obecně platí, že k dopravní nehodě se zvířetem vždy volejte Policii ČR a nic nezkazíte, zavoláte-li rovnou i záchrannou stanici.
 
Jste-li účastníkem nebo svědkem dopravní nehody, při které je zraněno divoké zvíře, vždy zavolejte Policii ČR. Ta by měla, jde-li o zvěř – tedy zvíře uvedené v seznamu zvěře v zákoně o myslivosti - zavolat na pomoc zvířeti místně příslušného mysliveckého hospodáře. Pokud o zvěř nejde, zavolá Policie místně příslušnou záchrannou stanici. Stejně tak, pokud se tato situace odehrává mimo mysliveckou honitbu.

Čejka chocholatá s frakturou po střetu s autem.
Zdroj | ČSOP

Vzhledem k tomu, že myslivecký hospodář nemusí být hned k zastižení či nemusí mít hned čas, může se účinná pomoc zvířeti (včetně zkrácení jeho utrpení) protáhnout. Navíc, v seznamu zvěře je řada druhů, ke kterým by stejně myslivecký hospodář přivolal záchrannou stanici. Těžko si lze představit, že by se myslivec ujmul a léčil zraněnou káni lesní, poštolku, špačka či hrdličku, které jsou dle zákona také zvěří.

Proto je mnohem efektivnější kromě Policie zavolat místně příslušnou záchrannou stanici (kontakty a působnost najdete na www.zvirevnouzi.cz). Záchranné stanice s myslivci vesměs spolupracují, a tak se s nimi na dalším postupu vždy dohodnou. Pomoc zvířeti je tak efektivnější, rychlejší.

Včasný odchyt zbloudilé mladé labutě možná zabránil dopravní nehodě.
Zdroj | ZS Makov

Naleznete-li na silnici (a kdekoliv jinde) zraněné divoké zvíře, Policii, pokud tedy zvíře nikoho neohrožuje, nevolejte. Volejte rovnou záchrannou stanici nebo centrální dispečink 774 155 155. Jde-li o zvěř, zejména o zvěř lovnou, můžete zavolat příslušného mysliveckého hospodáře, máte-li na něj kontakt.

Vyvarujte se manipulací se zraněnými zvířaty. Mohou vám být nebezpečná. Vždy se nejdříve poraďte s odborníky.

Záchranné stanice fungují díky podpoře Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zemědělství, krajů, obcí a soukromých dárců.

foto - Stýblo Petr
Petr Stýblo
Autor je ředitel Kanceláře Českého svazu ochránců přírody.
Pražská EVVOluce

