Co dělat se zvířatem zraněným na silnici?
Vzhledem k tomu, že myslivecký hospodář nemusí být hned k zastižení či nemusí mít hned čas, může se účinná pomoc zvířeti (včetně zkrácení jeho utrpení) protáhnout. Navíc, v seznamu zvěře je řada druhů, ke kterým by stejně myslivecký hospodář přivolal záchrannou stanici. Těžko si lze představit, že by se myslivec ujmul a léčil zraněnou káni lesní, poštolku, špačka či hrdličku, které jsou dle zákona také zvěří.
Proto je mnohem efektivnější kromě Policie zavolat místně příslušnou záchrannou stanici (kontakty a působnost najdete na www.zvirevnouzi.cz). Záchranné stanice s myslivci vesměs spolupracují, a tak se s nimi na dalším postupu vždy dohodnou. Pomoc zvířeti je tak efektivnější, rychlejší.
Naleznete-li na silnici (a kdekoliv jinde) zraněné divoké zvíře, Policii, pokud tedy zvíře nikoho neohrožuje, nevolejte. Volejte rovnou záchrannou stanici nebo centrální dispečink 774 155 155. Jde-li o zvěř, zejména o zvěř lovnou, můžete zavolat příslušného mysliveckého hospodáře, máte-li na něj kontakt.
Vyvarujte se manipulací se zraněnými zvířaty. Mohou vám být nebezpečná. Vždy se nejdříve poraďte s odborníky.
Záchranné stanice fungují díky podpoře Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zemědělství, krajů, obcí a soukromých dárců.
