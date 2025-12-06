https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/srna-zebru-nezna-neznali-ji-ani-vlci-natoz-pak-orli-tetrev-bukacci
Srna zebru nezná: neznali jí ani vlci, natož pak orli, tetřev, bukáčci…

6.12.2025 15:41 | PRAHA (Ekolist.cz) | Petr Stýblo
Záchranné stanice Národní sítě přijaly v tomto roce už 2262 zvířat zraněných na silnici. Nešlo jen o „obyčejné“ zajíce či srnky. Celkem 12 silničních obětí patřilo mezi naše nejvzácnější, kriticky ohrožené druhy. Přežily jen tři. Na silnici byla zraněna i chaluha malá, která je v Česku tak vzácná, že ani není v seznamu chráněných druhů. Zejména v zimním období se zvířata často pohybují kolem silnic. Stojí za to dát nohu z plynu!
 
Celkem 2262 na silnici zraněných divokých zvířat už letos skončilo v záchranných stanicích. Většina z nich svá zranění bohužel nepřežila. Z nejpřísněji chráněné kategorie kriticky ohrožených druhů záchranné stanice přijaly tři luňáky červené, tři orly mořské, dva bukáčky malé, dva vlky, jednoho tetřeva a jednoho orla křiklavého.

Jednoho bukáčka se stanici v Jaroměři podařilo vyléčit a vypustit. Extrémně vzácný orel křiklavý zůstane s amputovaným křídlem klientem záchranné stanice v Pavlově a luňák červený je stále v péči stanice Ochrany fauny v Hrachově. Ostatní zvířata svá těžká zranění nepřežila. Z kategorie silně ohrožených druhů bylo přijato 83 a z kategorie ohrožených pak 155 jedinců.

Velmi smutný je případ chaluhy malé. Tento oceánský pták hnízdí daleko za severním polárním kruhem a místa, kde zimuje, nejsou známá. Poslední srpnový den byl však jeden jedinec nalezen zraněný na silnici ve Skršíně na Mostecku. Po třech dnech pobytu v záchranné stanice při Podkrušnohorském zooparku v Chomutově bohužel chaluha uhynula.

Smutná statistika obětí silniční dopravy v tomto roce bohužel nemá konce. Naopak, krátký den, zhoršená viditelnost a fakt, že se mnohá zvířata v zimě k silnicím stahují za potravou, povedou k tomu, že počty stanicemi přijímaných sražených zvířat porostou a pravděpodobné se letos přiblíží třem tisícům. Jezděte prosím opatrně. Žádnou jinou radu nemáme.

Jste-li účastníkem nebo svědkem dopravní nehody, při které je zraněno divoké zvíře, vždy zavolejte Policii ČR! Naleznete-li kdekoliv zraněné divoké zvíře, volejte záchrannou stanici (kontakty a působnost jsou na www.zvirevnouzi.cz ) nebo centrální dispečink 774 155 155. Jde-li o zvěř, zejména o zvěř lovnou, můžete zavolat příslušného mysliveckého hospodáře, máte-li na něj kontakt.

Vyvarujte se manipulací se zraněnými zvířaty! Mohou být pro vás nebezpečná! Vždy se nejdříve poraďte s odborníky.

Záchranné stanice fungují díky podpoře Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zemědělství, krajů, obcí a především soukromých dárců.

Pokud byste chtěli podpořit činnost záchranných stanic, můžete tak kdykoliv učinit prostřednictvím veřejné sbírky Zvíře v nouzi pomocí darovacího portálu. Anebo se rovnou staňte Ježíškem pro přírodu.

Buřňák severní v Záchranné stanice Falco. Foto: Záchranná stanice Falco ČSOP Buřňák severní – v Česku nebyl zatím nikdy pozorován. Nyní ho našli na kolejích a bojuje v záchranné stanici o život Sražená zvěř se může nacházet i dál od místa střetu. Foto: DESOP Plzeň Co dělat se zvířatem zraněným na silnici? Foto: Záchranná stanice Buchlovice Srna zebru nezná

