Srna zebru nezná: neznali jí ani vlci, natož pak orli, tetřev, bukáčci…

Jednoho bukáčka se stanici v Jaroměři podařilo vyléčit a vypustit. Extrémně vzácný orel křiklavý zůstane s amputovaným křídlem klientem záchranné stanice v Pavlově a luňák červený je stále v péči stanice Ochrany fauny v Hrachově. Ostatní zvířata svá těžká zranění nepřežila. Z kategorie silně ohrožených druhů bylo přijato 83 a z kategorie ohrožených pak 155 jedinců.
Velmi smutný je případ chaluhy malé. Tento oceánský pták hnízdí daleko za severním polárním kruhem a místa, kde zimuje, nejsou známá. Poslední srpnový den byl však jeden jedinec nalezen zraněný na silnici ve Skršíně na Mostecku. Po třech dnech pobytu v záchranné stanice při Podkrušnohorském zooparku v Chomutově bohužel chaluha uhynula.
Smutná statistika obětí silniční dopravy v tomto roce bohužel nemá konce. Naopak, krátký den, zhoršená viditelnost a fakt, že se mnohá zvířata v zimě k silnicím stahují za potravou, povedou k tomu, že počty stanicemi přijímaných sražených zvířat porostou a pravděpodobné se letos přiblíží třem tisícům. Jezděte prosím opatrně. Žádnou jinou radu nemáme.
Jste-li účastníkem nebo svědkem dopravní nehody, při které je zraněno divoké zvíře, vždy zavolejte Policii ČR! Naleznete-li kdekoliv zraněné divoké zvíře, volejte záchrannou stanici (kontakty a působnost jsou na www.zvirevnouzi.cz ) nebo centrální dispečink 774 155 155. Jde-li o zvěř, zejména o zvěř lovnou, můžete zavolat příslušného mysliveckého hospodáře, máte-li na něj kontakt.
Vyvarujte se manipulací se zraněnými zvířaty! Mohou být pro vás nebezpečná! Vždy se nejdříve poraďte s odborníky.
Záchranné stanice fungují díky podpoře Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zemědělství, krajů, obcí a především soukromých dárců.
Pokud byste chtěli podpořit činnost záchranných stanic, můžete tak kdykoliv učinit prostřednictvím veřejné sbírky Zvíře v nouzi pomocí darovacího portálu. Anebo se rovnou staňte Ježíškem pro přírodu.
